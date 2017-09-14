RSS
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 01:26

Кстати, я недавно ставил вопрос, почему не вызывают в ТЦК повестками, а ловят на улицах.
Banderlog ответил, и ответил правильно.
Вот подтверждение.
Система вручения повесток фактически не работает, поскольку большинство мужчин игнорирует вызовы в военкомат, рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Главкому". По его словам, повестка является лишь сообщением о необходимости явиться в ТЦК, а не гарантией того, что человек выполнит этот долг.

"Видимо, уже пора признать, что сама "раздача" повесток - неэффективна. Мужчины получают повестку и не приходят.
........Истомин отметил, что проблема заключается не только в отношении граждан, но и в недостаточной работе местных органов власти.
........он признал, что этот механизм не всегда эффективен: многие граждане просто не реагируют на письма, независимо от способа их вручения.
........
В то же время в армии сейчас большой дефицит людей - и на боевых, и на тыловых должностях. Нехватка людей касается фактически всех направлений, в том числе пехоты. Как отметил военный, когда россияне применяют тактику инфильтрации и заходят в тыл ВСУ, это в том числе следствие недостатка личного состава.
https://www.unian.net/society/mobilizaciya-v-ukraine-sistema-vrucheniya-povestok-ne-rabotaet-v-tck-obyasnili-prichinu-13194981.html
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 01:39

  Shaman написав:тобто політичних опонентів вбивати можна - яка дивна логіка... скільки у нас випадків людей, які загинули в ТЦК? ви ще не знаєте, скільки людей гине на полігонах, та й взагалі просто в аваріях.


Вбивати не можна нікого - у церкві на стіні написано "Не Убий" - але в КК будь якої країни за вбивство дають "від й до", тобто якось їх розділяють

і ще. Це ми тільки про Сирію. Але крім Cірії є ще - Лівія, Ірак й т.п. - і всюди там після приходу так званої демократії звичайним людям стало жити ГІРШЕ, всюди. Он зараз Венесуела на черзі, можна наблюдати покращення в прямому ефірі (чи етері як там правильно по новому уставу)
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 01:49

  ЛАД написав: Ему как раз нужны люди. Но настроенные благожелательно.


И поэтому он бомбит энергетику. Как-то нелогично, не находите ли? Напрашивается вывод - ему пофиг на настроение людей, этот период прошел, теперь просто валит наш потенциал, как военный так и экономический, куда попадет...
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 06:54

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  trololo написав:не було такого варіанту (хотів його зеленський чи ні) в квітні 2025, ні в квітні 2022. ці балачки завжди поширювались ..., які брешуть та іпсошать постійно, просто тому, що дипломатію використовують як зброю, і замилюють свої злочини.

Цей варіант був. Ось докази:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833

Ти просто на чорне кажеш біле і брешеш, ось і все.

так й хто відмовився від цього варіанту? руські й відмовились...

Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan
То хто відмовився?
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 07:55

  ЛАД написав:Кстати, я недавно ставил вопрос, почему не вызывают в ТЦК повестками, а ловят на улицах.
Banderlog ответил, и ответил правильно.
Вот подтверждение.
Система вручения повесток фактически не работает, поскольку большинство мужчин игнорирует вызовы в военкомат, рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Главкому". По его словам, повестка является лишь сообщением о необходимости явиться в ТЦК, а не гарантией того, что человек выполнит этот долг.

"Видимо, уже пора признать, что сама "раздача" повесток - неэффективна. Мужчины получают повестку и не приходят.
........Истомин отметил, что проблема заключается не только в отношении граждан, но и в недостаточной работе местных органов власти.
........он признал, что этот механизм не всегда эффективен: многие граждане просто не реагируют на письма, независимо от способа их вручения.
........
В то же время в армии сейчас большой дефицит людей - и на боевых, и на тыловых должностях. Нехватка людей касается фактически всех направлений, в том числе пехоты. Как отметил военный, когда россияне применяют тактику инфильтрации и заходят в тыл ВСУ, это в том числе следствие недостатка личного состава.
https://www.unian.net/society/mobilizaciya-v-ukraine-sistema-vrucheniya-povestok-ne-rabotaet-v-tck-obyasnili-prichinu-13194981.html

По виділеному
1. Брехня. Він сам собі хочаб вірить? Я вже бачив перетворення непридатних в умовно-придатні, і умовно-придатних в придатні - тому отримання повістки і означає направлення на фронт (якщо отримує повістку нижчий сорт).

2. Брехня - по тиловим позиціям точно. Я тут викладав ІТ-шні вакансії програміст з лоббіХ та доу - 6 денний робочий день, робота в Києві, за це пропонують за 20 тис грн. Можливо на оренду житла в Києві такої суми вистачить, а якже забезпечення сім'ї, харчування, одяг, комуналка, підтримка батьків ітд?

Висновок я тут вже писав - гречкосії вже закінчились, нижчий сорт за майже 4 роки порозумнішав, а вищий сорт заброньований чи нетой ВОС/порішав.
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 08:02

BIGor
По виділеному
1. Брехня. Він сам собі хочаб вірить? Я вже бачив перетворення непридатних в умовно-придатні, і умовно-придатних в придатні - тому отримання повістки і означає направлення на фронт (якщо отримує повістку нижчий сорт).


Це саме тому і відбувається, що «тушать пожежу» тим що є. А «є» мало, бо по повістці не йдуть, щоб вибрати придатних зі всієї маси.
Тобто замкнуте коло «не тарабанять, бо прищі, а прищі, бо не тарабанять».
Висновок я тут вже писав - гречкосії вже закінчились


Дурниці. Їх кратно більше, чим «поставлено» і кратно більше, чим потрібно. Просто механізм відлову не працює.
Вчора гречкосій Флайман виклав тут структуру свого місячного споживання фінансів за жовтень (виклав же для того, щоб ми обговорювали, правда муха? То чому невдоволено скаржишся? :lol: )
Крім найдешевшої їжі з комуналкою - тільки 30 грн на громадський транспорт і все, більше нічого.
Тобто не буває в місцях скупчень людей (туди треба якось доїхати, а коляскою радянською незручно). Ніяких розваг, кіно, шопінгу .
Нема зустріч з друзями (та і друзів нема, ми всі тут 😅)
Нема якоїсь жінки, бо нема ніяких витрат по цим чи спорідненим статям (квіти, кіно, стіл, подарунки).
Та навіть труселя чи шкарпетки у нього не зношуються, бо дома босим по підвалу шльопає.
Як ти такого гречкосія мобілізуєш?
Повністю підвальне життя. Як ти його зловиш?
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 08:29

  Hotab написав:BIGor
По виділеному
1. Брехня. Він сам собі хочаб вірить? Я вже бачив перетворення непридатних в умовно-придатні, і умовно-придатних в придатні - тому отримання повістки і означає направлення на фронт (якщо отримує повістку нижчий сорт).


Це саме тому і відбувається, що «тушать пожежу» тим що є. А «є» мало, бо по повістці не йдуть, щоб вибрати придатних зі всієї маси.
Тобто замкнуте коло «не тарабанять, бо прищі, а прищі, бо не тарабанять».
Висновок я тут вже писав - гречкосії вже закінчились


Дурниці. Їх кратно більше, чим «поставлено» і кратно більше, чим потрібно. Просто механізм відлову не працює.

Тобто ресурсу значно більше, але «тушать пожежу» вже майже 4 роки? Як так? Я ж кажу - дурних вже немає, ресурс порозумнішав до рівня мінімум вищого сорту. А тепер виникає дилема - чи йде воювати нижчий сорт - чи вже вищий сорт.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 08:40

  katso написав:
  ЛАД написав: Ему как раз нужны люди. Но настроенные благожелательно.


И поэтому он бомбит энергетику. Как-то нелогично, не находите ли? Напрашивается вывод - ему пофиг на настроение людей, этот период прошел, теперь просто валит наш потенциал, как военный так и экономический, куда попадет...
Покорности можно добиться пряником, но быстрее кнутом.
Любви так не добиться, но для начала ем хватит и покорности.
Союз финнов обстреливал и бомбил + отнял территории + 12% населения Финляндии потеряли свою малую родину + огромные репарации. Но в результате 40-50 лет вполне добрососедских отношений.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 08:45

BIGor

Тобто ресурсу значно більше, але «тушать пожежу» вже майже 4 роки? Як так? Я ж кажу …



…. що грнчкосіі закінчились. Ви забуваєте що пишете?
Я кажу, що не закінчилась. Просто на вулицю пішки не виходять,а картки (і все інше, типу арешт авто)) їм просто не блокують. Чому - хз
На скільки вистачило б прижимистого гречкосія Флаймана, коли у нього б заблокувати ОВДП? Через 5 хвилин буде на порозі ТЦК розказувати про дєло, яке потірялось. Але йому його швидко намалюють нове.
А поки цього нема, то можна «чекати труп ворога».

У вас помилка знаєте яка?
Ви так все виставляєте, ніби гречкосії «порозумнішали», бо саме оці гречкосії відмахали на війні 3-4 роки, набили шишки і стали розумні. І Більше не хочуть.
Ні, вони взагалі ні дня не страждали, жодної шишки у них нема. Смачно їдять, солодко сплять. (коли сирена не турбує). І чекають на березі труп ворога.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 лис, 2025 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 08:51

  BIGor написав:................
Тобто ресурсу значно більше, але «тушать пожежу» вже майже 4 роки? Як так? Я ж кажу - дурних вже немає, ресурс порозумнішав до рівня мінімум вищого сорту. А тепер виникає дилема - чи йде воювати нижчий сорт - чи вже вищий сорт.

Война дело жёсткое.
От сталинского режима мы ушли, а до Спарты не доросли.
Вот и не хватает "ресурса".
