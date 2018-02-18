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Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 00:29
А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?
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otg
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