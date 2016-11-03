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SWIFT - перевод: доллары - в
США. Февраль 2018. Посоветуйте

SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:47

Обналичивание будет стоит дорого...
Правда, есть банки, которые имеют международную сеть... и там тогда минимальная комиссия... но тоже как-то все хлопотно...
SWIFT-переводы всегда были удобнее и дешевле - были банки под 0,25 процента и ниже...
Последний раз отправлял правда, года три назад, потому и спрашиваю...
Сейчас требуют документы происхождения средств - хи-хи...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:03

  akurt написав:Обналичивание будет стоит дорого...
Правда, есть банки, которые имеют международную сеть... и там тогда минимальная комиссия... но тоже как-то все хлопотно...
SWIFT-переводы всегда были удобнее и дешевле - были банки под 0,25 процента и ниже...
Последний раз отправлял правда, года три назад, потому и спрашиваю...
Сейчас требуют документы происхождения средств - хи-хи...

по свифту пока приват самый оптимальный
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:12

akurt Ось коли потрібна кріптовалюта. :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:34

  Козак-характерник написав:akurt Ось коли потрібна кріптовалюта. :P

двадцать тысяч долларов загнать в непонятно что и непонятно скока этого чего-то будет стоить черз три дня и сколько будет стоить обналичка, офигеть предложение, когда у Вас появяться двадцать тысяч попробуйте!
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:13

  Kripo написав:
  Козак-характерник написав:akurt Ось коли потрібна кріптовалюта. :P

двадцать тысяч долларов загнать в непонятно что и непонятно скока этого чего-то будет стоить черз три дня и сколько будет стоить обналичка, офигеть предложение, когда у Вас появяться двадцать тысяч попробуйте!

Які 3 дні? 15 хв. Ціна майже не зміниться, а може й зросте. Скоро й карту до кріпти присобачать. Готівку вивести без проблем.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:11

Re: SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посовету

  Козак-характерник написав:Які 3 дні? 15 хв

где и как я в США за 15 минут получу доллары налом или на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины? Или так, где и как я в Украине за 15 минут получу доллары пусть и на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины?

да, и еще, как мне загнать 20 тысяч $ нала или со счета в банке в биткоины (или в другие мега прогрессивные крипты) в украине, и сколько эти операции стоят всяких издержек? И Пожалуста, конкретно, как Вы это делали.
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 09 лют, 2018 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:18

  Kripo написав:
  Козак-характерник написав:Які 3 дні? 15 хв

где и как я в США за 15 минут получу доллары налом или на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины? Или так, где и как я в Украине за 15 минут получу доллары пусть и на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины?

Ви не в темі. Є відповідні сервіси. Якщо тримаєте кріпту на біржі, то продасте кріпту і виведете фіат на карту анонімну. Оплата картою без комісії.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:21

  Козак-характерник написав:
  Kripo написав:
  Козак-характерник написав:Які 3 дні? 15 хв

где и как я в США за 15 минут получу доллары налом или на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины? Или так, где и как я в Украине за 15 минут получу доллары пусть и на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины?

Ви не в темі. Є відповідні сервіси. Якщо тримаєте кріпту на біржі, то продасте кріпту і виведете фіат на карту анонімну. Оплата картою без комісії.


где и как я в США за 15 минут получу доллары налом или на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины? Или так, где и как я в Украине за 15 минут получу доллары пусть и на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины?

да, и еще, как мне загнать 20 тысяч $ нала или со счета в банке в биткоины (или в другие мега прогрессивные крипты) в Украине, и сколько эти операции стоят всяких издержек? И Пожалуста, конкретно, как Вы это делали.

Да, я не в теме, и честно говоря не хочу в ней быть, Вы написали что это операция не 3 дня идет а 15 минут, теперь оказываеться что мне надо держать мои 20к$ на кокой-то бирже, н_а_х_е_р мне биржа?! она мне что бабло отдаст если ее хакнут или хозяин - красноглазый наркоман решит что ему уже хватит и не закроет свой сайт и пойдет в загул или маски шоу нагрянут?!

да, и мне нафиг там анонимные карточники не упали, я наркотиками не торгую и убийсво не заказываю, у меня чистые деньги после продажи квартиры, все налоги уплачены.

Так вот, еще раз, где и как конкретно я блин переведу бабло через коины в ЮСА за 15 минут?

Знаете, болталь оно конечно легко и приятно... :evil:

P.S. я щас глянул график, это Г в течении дня на 10% прыгает, за час на 3%, акуеть, это я посылаю 20000$ а приходит через час 19400$.

-600$ так это еще без учета разного курса на разных биржах даже в одной стране... и без учёта непонятных издержек за обналичивание и вход на "биржу".

Модня шняга... :wink:
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 09 лют, 2018 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:54

  Козак-характерник написав:akurt Ось коли потрібна кріптовалюта. :P

фигня - комиссия по переводу и обналичке битка, минимум раз в пять больше, чем свифт у привата...
не говоря уже о потере времени и нервов на все эти операции, и риски получить фиат на 25% меньше отправленного
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