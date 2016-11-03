SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте

Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:21

Козак-характерник написав: Kripo написав: Козак-характерник написав: Які 3 дні? 15 хв Які 3 дні? 15 хв

где и как я в США за 15 минут получу доллары налом или на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины? Или так, где и как я в Украине за 15 минут получу доллары пусть и на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины? где и как я в США за 15 минут получу доллары налом или на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины? Или так, где и как я в Украине за 15 минут получу доллары пусть и на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины?

Ви не в темі. Є відповідні сервіси. Якщо тримаєте кріпту на біржі, то продасте кріпту і виведете фіат на карту анонімну. Оплата картою без комісії. Ви не в темі. Є відповідні сервіси. Якщо тримаєте кріпту на біржі, то продасте кріпту і виведете фіат на карту анонімну. Оплата картою без комісії.

где и как я в США за 15 минут получу доллары налом или на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины? Или так, где и как я в Украине за 15 минут получу доллары пусть и на счете в банке (а не в галимой конторе) за биткоины?да, и еще, как мне загнать 20 тысяч $ нала или со счета в банке в биткоины (или в другие мега прогрессивные крипты) в Украине, и сколько эти операции стоят всяких издержек?Да, я не в теме, и честно говоря не хочу в ней быть, Вы написали что это операция не 3 дня идет а 15 минут, теперь оказываеться что мне надо держать мои 20к$ на кокой-то бирже, н_а_х_е_р мне биржа?! она мне что бабло отдаст если ее хакнут или хозяин - красноглазый наркоман решит что ему уже хватит и не закроет свой сайт и пойдет в загул или маски шоу нагрянут?!да, и мне нафиг там анонимные карточники не упали, я наркотиками не торгую и убийсво не заказываю, у меня чистые деньги после продажи квартиры, все налоги уплачены.Так вот, еще раз, где и как конкретно я блин переведу бабло через коины в ЮСА за 15 минут?Знаете, болталь оно конечно легко и приятно...P.S. я щас глянул график, этов течении дня на 10% прыгает, за час на 3%, акуеть, это я посылаю 20000$ а приходит через час 19400$.-600$ так это еще без учета разного курса на разных биржах даже в одной стране... и без учёта непонятных издержек за обналичивание и вход на "биржу".Модня шняга...