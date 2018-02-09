Итоги: Прогнозы 09.02.18

Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:28

США: Количество заявок на пособие по безработице на неделе уменьшилось на 9000.Количество заявок на пособие по безработице на неделе уменьшилось на 9000 до 221 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число заявок составит 231 000. Заявки остаются ниже 300 000 более трех лет, что говорит о росте экономики. Скользящая средняя заявок за четыре недели упала на 10 000 до 224 500 - минимум с начала 1973 года. Уровень безработицы в течение четырех месяцев держится на уровне 4,1% - минимум за 17 лет. Число повторных заявок на неделе 21-27 января сократилось на 33 000 до 1,923 млн.Еврозона: Глава Бундесбанка не считает рост евро и обвал рынка акций поводом надолго продлевать QE.Рост евро и недавний обвал фондового рынка не оправдывают существенное продление проводимой Евроцентробанком программы скупки облигаций, сказал в четверг глава немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн.Программа скупки облигаций на сумму Є2,55 триллиона истекает в конце сентября, и руководители ЕЦБ спорят, нужно ли свернуть ее к концу года, даже если рост инфляции останется незначительным.«Благоприятный экономический прогноз подкрепляет ожидания о том, что рост заработной платы и, соответственно, давления местных цен будет постепенно усиливаться, продолжая двигаться в сторону показателя, который, по мнению Управляющего совета, соответствует ценовой стабильности», - сказал Вайдманн на пресс-конференции.«Если расширение экономики продолжится в соответствии с текущими ожиданиями, существенное увеличение объема чистой скупки не кажется необходимым».Комментарии Вайдманна, исключающие значительное увеличение объема, тем не менее позволяют предположить, что он может согласиться на небольшое продление программы, чтобы сворачивать ее постепенно, а не сразу.Вайдманн сказал, что в некотором смысле экономика еврозоны чувствует себя лучше, чем экономика США в тот момент, когда Федрезерв прекратил скупку облигаций, известную как программа количественного смягчения.По его словам, ЕЦБ не должен волноваться из-за недавней рыночной турбулентности, поскольку она последовала за длительным ралли.Вновь повторив свою давнюю позицию, Вайдманн сказал, что после завершения программы скупки облигаций политика ЕЦБ останется аккомодативной, так как для роста инфляции все еще необходимы меры стимулирования.Вопреки нашим ожиданиям, «зеленые быки» покинули пятничную сессию валютного межбанка под давлением «превосходящих сил» продавцов а также пассивности импортеров и нерезидентов.Мы не исключаем, что эта пассивность могла быть связана с проблемами на участке гривневой ликвидности. Последняя, если судить по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, переживает не самые лучшие времена, не успев восстановиться после бума на рынке «казенных» облигаций.Кроме того, как известно, через неделю завершается сезон фискальных платежей в Казну, и субъекты валютного межбанка «придерживают» гривню, как ранее не торопились расставаться с долларом.Думаю, на настроения «зеленого» сектора межбанка в пятницу могла оказать влияние затянувшаяся на целый день коррекция цен наличного доллара в четверг.Кстати, «медведи» на наличном рынке остались в пятницу, намекая на вероятное продолжение и на следующей сессии, но уже на рынке безналичного «американца». Вторым аргументом в пользу реальности такого сценария является вышеупомянутый сезон фискальных платежей в Казну, на которые понадобится много гривни.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: