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Неймар заробляє півмільйона
за один пост в Instagram

Неймар заробляє півмільйона за один пост в Instagram
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 00:49

Неймар заробляє півмільйона за один пост в Instagram

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Blinkfire провела дослідження, щоб оцінити дохід форварда "ПСЖ" Неймара від реклами в соцмережах.

Дивися повний текст Неймар заробляє півмільйона за один пост в Instagram.
R2
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