Компанія Blinkfire провела дослідження, щоб оцінити дохід форварда "ПСЖ" Неймара від реклами в соцмережах.
Дивися повний текст Неймар заробляє півмільйона за один пост в Instagram.
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Додано: Нед 11 лют, 2018 00:49
Неймар заробляє півмільйона за один пост в Instagram
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Дивися повний текст Неймар заробляє півмільйона за один пост в Instagram.
Додано: Нед 11 лют, 2018 00:49
Круто, конечно, когда кочегар за свою работу получает 200 баксов, а ведь сотням людей от этого тепло.
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