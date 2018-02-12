Итоги: Прогнозы 12.02.18

США продлят распродажу нефти из стратегического резерва и увеличат объем реализации сырья почти в 1,5 раза, или 100 млн. баррелей. Соответствующий пункт был заложен в соглашение по бюджету на 2018 год, которое было достигнуто конгрессом в четверг.
Как сообщает Reuters, в рамках бюджетной сделки принято решение продолжать операции по продаже «черного золота» из госрезервуаров вплоть до 2027 года.
Согласно изначальному плану, принятому еще администрацией Барака Обамы в 2016 году, распродажа, стартовавшая в 2017 году, должна была завершиться в 2025-м, а всего на рынок планировалось выбросить 190 млн. баррелей, или 28% от стратегического резерва топлива, в котором на начало прошлого года было 695 млн баррелей.
По итогам 2017 года из резерва уже было изъято 18 млн баррелей, которые были реализованы на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В текущем году продажи должны увеличиться до 25 млн баррелей, а максимальные объемы, согласно плану, заложены на 2024-25 гг - по 35 млн баррелей в год.
Новый график требует, чтобы с 2022 по 2025 продажи были увеличены суммарно на 30 млн. баррелей, а в 2026-27 гг продолжились бы со скоростью 35 млн. баррелей в год.
В результате к 2027 году из стратегического резерва будет реализовано 290 млн баррелей нефти, или 41% от его запасов.
Вырученные средства пойдут на модернизацию нефтехранилищ, которые выработали свой ресурс, а также на покрытие дефицита американского бюджета.
Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке. Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн. баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн. баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего. Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн. баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок. На 2 февраля в резерве было 665,1 млн. баррелей нефти.
Бегство российских элит на Кипр ускорилось в 4 раза.
Состоятельные россияне резко увеличили свой интерес к покупке недвижимости в Европе на фоне стагнации экономики внутри страны и новой волны ухудшения отношений с Западом.
По итогам 2017 года количество запросов от граждан РФ на покупку европейской недвижимости взлетело в разы, сообщает в пятницу международная консалтинговая компания Knight Frank.
Самым популярным направлением остался Кипр, где спрос подскочил в 4 раза. В 2017 году власти острова отменили налог на недвижимость, а годом ранее - сняли нижний порог инвестиций для получения гражданства ЕС.
Отныне при покупке недвижимости иностранцы получили право оформить гражданство на супругу, детей в возрасте до 28 лет и родителей, не платить налоги на дивиденды, проценты по банковским вкладам и доходу от аренды. Также власти Кипра освободили покупателей от уплаты налога на переход права собственности при приобретении новостройки и снизили его на «вторичное» жилье c 8% до 4%.
«Россияне в основном приобретали жилье в Лимассоле с бюджетом от Є1 до Є5 млн. в новостройке недалеко от моря. Также наблюдался активный спрос на офисную недвижимость Лимассола», - констатирует Knight Frank.
Количество запросов на покупку недвижимости в Швейцарии взлетело в три раза. Россияне интересовались как жилой недвижимостью для переезда, так и коммерческой. Чаще всего это офисные здания с арендаторами, которые появляются в продаже очень редко, отмечают эксперты Knight Frank.
Спрос на жилье в Германии, Франции, Италии и на Мальте подскочил вдвое. В Берлине, например, россияне предпочитали покупать 3-5 строящихся квартир с общим бюджетом Є 1-2 млн. Во Франции популярностью пользовались апартаменты в Каннах, в Италии - на недвижимость озерах Комо и Гарда.
Восстановился спрос на жилье в Лондоне: в среднем россияне были готовы потратить от £2 до £10 млн. на недвижимость для собственного проживания или для переезда и обучения детей.
Особое внимание состоятельные россияне уделяли структурированию сделок и проработке оптимизации налогообложения (вопросы автоматического обмена информацией, декларирования иностранных счетов, контролируемых иностранных компаний). Они заранее интересовались, как правильно провести процесс покупки, чтобы это не повлекло негативных налоговых последствий в России, говорится в релизе Knight Frank.
Несмотря на характерное для понедельника заметное снижение поступлений валютной выручки из-за рубежа, на торгах украинского валютного межбанка уже со старта сессии наблюдалось заметное преобладание предложения СКВ. Думается, причин этого несвойственного в прежнее время «перекоса» на строения таятся в «фискальной» пятидневке. Нашему бизнесу до конца текущей недели надо совершить платежи в Казну налоги, для чего потребуется заметные гривневые ресурсы.
Во-вторых, еще на прошлой неделе сезон репатриации дивидендов нерезидентами канун в лету, из-за чего поредели ряды покупателей СКВ.
В-третьих, отечественные импортеры тоже пока воздерживаются от покупок доллара, рассчитывая на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда.
Наконец, в-четвертых, «медвежье» настроение на валютном межбанке поддерживается «зелеными медведями» с наличного рынка, которых межбанк, в свою очередь, тоже не обделяли поддержкой «зеленый» безнал.
С учетом ожидаемого на ближайших торгах роста поступлений валютной выручки из-за рубежа, рискнем предположить сохранение текущего «медвежьего» тренда на сессии валютного межбанка во вторник-среду, сопровождаясь регулярными гривневыми интервенциями НБУ, пытающегося замедлить чрезмерное укрепление гривни, а заодно пополнить валютой свои «закрома».
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