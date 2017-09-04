Поставки газа в котельные Смелы были прекращены 12 февраля. Газ городу отключили из-за накопившихся догов, которые требует погасить Черкассыгаз.
Дивися повний текст Еще один город вновь остался без тепла.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:42
Еще один город вновь остался без тепла
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Дивися повний текст Еще один город вновь остался без тепла.
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:42
Не мучьте людей.. разрешите в квартирах ставить автономное отопление.. понятно, что совковые теплотрассы накрываются медным тазом..пенсам и малоимущим дайте лучше беспроцентные кредиты на автономку, чем вечно кормить старые кочегарки..
И проблем с оплатой не будет.. не оплачиваешь.. отключат свет или газ и все ... но за это отвечает каждый ЛИЧНО а не массовые отключение . где в заложниках те кто платит вовремя..
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