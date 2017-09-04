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Еще один город вновь
остался без тепла

Еще один город вновь остался без тепла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:42

Еще один город вновь остался без тепла

Пропонуємо до обговорення:
Поставки газа в котельные Смелы были прекращены 12 февраля. Газ городу отключили из-за накопившихся догов, которые требует погасить Черкассыгаз.

Дивися повний текст Еще один город вновь остался без тепла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:42

Не мучьте людей.. разрешите в квартирах ставить автономное отопление.. понятно, что совковые теплотрассы накрываются медным тазом..пенсам и малоимущим дайте лучше беспроцентные кредиты на автономку, чем вечно кормить старые кочегарки..
И проблем с оплатой не будет.. не оплачиваешь.. отключат свет или газ и все ... но за это отвечает каждый ЛИЧНО а не массовые отключение . где в заложниках те кто платит вовремя..
Джон
 
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