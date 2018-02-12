Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів

Додано: Чет 15 лют, 2018 17:07

ruvex написав: Moimir написав: Жизнь в СССР доказывает, что людям многого и не нужно - люди были уверены а завтрашнем дне и собственно были счастливы. Да полуголые, да полубосые, но доверяющие власти и уверенные в завтрашнем дне. Жизнь в СССР доказывает, что людям многого и не нужно - люди были уверены а завтрашнем дне и собственно были счастливы. Да полуголые, да полубосые, но доверяющие власти и уверенные в завтрашнем дне.

На счет полуголых, полубосых я бы поспорил, но лучше сравнить с тем, что сейчас одеты в вонючий секонд и не гнушаются даже покупать там нижнее белье. Прогресс на лицо. На счет полуголых, полубосых я бы поспорил, но лучше сравнить с тем, что сейчас одеты в вонючий секонд и не гнушаются даже покупать там нижнее белье. Прогресс на лицо.

вспомнил как раздерибанивали и продавали по немалым ценам секонд-хэнд в конце 80-х, который пересылали как гуманитарку для детей-чернобыльцев.тогда в школе уже немного либерализовали правила насчет формы и обладатель какого-либо зарубежного предмета одежды с куда большей гордостью, чем сейчас обладатель самого последнего-распоследнего айфона ))если бы в 70-80 в крупном городе появился секонд западной одежды, то люди в давке поубивали бы друг друга. а если бы советский человек зашел в современный супермаркет, он бы умер от радости.нечто подобное кстати как раз и случилось10 марта 1975 года в Москве, во дворце спорта «Сокольники», проходил товарищеский матч по хоккею между юниорами Канады и ЦСКА. Спонсором канадской команды выступила компания Wrigley, являвшаяся одним из крупных производителей жевательной резинки. После соревнований, спускаясь к автобусу, канадцы стали разбрасывать вокруг пластинки жвачки. Болельщики быстро сориентировались и сломя голову кинулись вниз по крутой каменной лестнице – подбирать дефицит.Администрация дворца спорта распорядилась отключить свет, так как боялась, что все это будет отснято на камеры и попадет в зарубежную прессу, и запереть металлическую дверь, ведущую на улицу. В темноте люди начали спотыкаться, падать друг на друга. Только по официальным данным, погиб 21 человек, 13 из которых оказались несовершеннолетними. Еще 25 человек получили травмы.