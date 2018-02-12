Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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slavek написав:После развала СССР Украина вышла с нулевым балансом и огромными активами которые можно было не разворовывать и уничтожать, а направить в т.ч. на индексацию вкладов и пенсий.
BIGor написав:Що за нісенітниця? Як можна ВПК (боєголовки, снаряди, трухляві танки) направити на індексацію пенсій??
А кто продавал и нажил нехилые суммы на торговле оружием доставшимся от СССР в 90-е Грузию, Чечню, Югославию, Африку? Неужели настолько память отшибло что даже "кольчужный скандал" с Кучмой ни о чем не говорит? А ТУ-160 отданные России или утилизированные? Помимо оружия, в т.ч. ядерного,отданного за бесценок,пардон, взятку Кравчуку и его окружению было еще масса заводов, собственности,недвижимости разошедшейся среди "своих" для того чтобы сейчас рассказывать о том, что ничего и не было после СССР.
slavek у ваты точно память отшибло. Снаряд на хлеб не намажешь. Пересичным советским жителям и пересичным украинцам ВПК была бестолку. Сказки про заводы рассказывайте детям, у советских людей даже кастрюль вдоволь не было, а Вы о каких-то заводах которые изготавливали ненужную хрень для ВПК.