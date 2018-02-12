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Україна потрапила у десятку
найгірших країн для пенсіонерів

Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:55

  slavek написав:После развала СССР Украина вышла с нулевым балансом и огромными активами которые можно было не разворовывать и уничтожать, а направить в т.ч. на индексацию вкладов и пенсий.


  BIGor написав:Що за нісенітниця? Як можна ВПК (боєголовки, снаряди, трухляві танки) направити на індексацію пенсій??

А кто продавал и нажил нехилые суммы на торговле оружием доставшимся от СССР в 90-е Грузию, Чечню, Югославию, Африку? Неужели настолько память отшибло что даже "кольчужный скандал" с Кучмой ни о чем не говорит? А ТУ-160 отданные России или утилизированные?
Помимо оружия, в т.ч. ядерного,отданного за бесценок,пардон, взятку Кравчуку и его окружению было еще масса заводов, собственности,недвижимости разошедшейся среди "своих" для того чтобы сейчас рассказывать о том, что ничего и не было после СССР.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:14

slavek у ваты точно память отшибло. Снаряд на хлеб не намажешь. Пересичным советским жителям и пересичным украинцам ВПК была бестолку. Сказки про заводы рассказывайте детям, у советских людей даже кастрюль вдоволь не было, а Вы о каких-то заводах которые изготавливали ненужную хрень для ВПК.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:20

Re: Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіоне

  slavek написав:А откуда тогда "светочи" украинского бизнеса взяли свои активы начиная от Ахметова и заканчивая Порошенко?

Розікрали і прихватизували - дещо різні речі. При прихватизації все працює, як і раніше, тільки власник змінився, а розікрали - це припинення виробництва і його фізичне знищення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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