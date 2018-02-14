Итоги: Прогнозы 14.02.18

Додано: Сер 14 лют, 2018 14:07

США: Президент Дональд Трамп представил проект бюджета.Президент США Дональд Трамп представил проект бюджета, который предусматривает снижение трат на социальные программы, такие как Medicare, и существенное увеличение военных расходов и финансирования для строительства стены на границе с Мексикой.В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп пообещал оставить в силе популярные программы, в том числе программу медицинской помощи пожилым людям Medicare и социального страхования Social Security, однако новый проект бюджета предполагает сокращение расходов на Medicare на $236 миллиардов в следующие 10 лет.Тем не менее, Белый дом сообщил, что сокращение расходов будет сделано за счет реформ госпрограммы медицинского страхования для пожилых людей, а не уменьшения льгот. Маловероятно, что инициатива Трампа будет реализована, посколькуКонгресс, контролирующий федеральные расходы, редко утверждает предложенные президентами проекты бюджета.В то же время документ позволяет Белому дому изложить свои приоритеты на текущий год. Предложение Трампа уже подверглось критике со стороны самого высокопоставленного демократа в бюджетном комитете Палаты представителей Джона Ярмута.«Сокращение объема крайне важных федеральных инвестиций настолько радикально, что может свидетельствовать лишь о пренебрежительном отношении к работающим семьям и полном отсутствии видения более сильного общества», - говорится в заявлении Ярмута.Помимо социальных программ проект предусматривает существенное сокращение невоенных расходов, что, по мнению Белого дома, поможет снизить дефицит бюджета более чем на $3 триллиона за 10 лет. В своем проекте Трамп также предлагает потратить на $57 миллиардов меньше в 2019 финансовом году, чем предусматривает двухлетнее соглашение о бюджете, одобренное Конгрессом на прошлой неделе, которое увеличивает лимит расходов на военные и национальные программы на $300 миллиардов.Договоренность между партиями означает, что Конгресс уже расставил свои приоритеты в отношении расходов и что предложения Трампа вряд ли будут учтены.Однако администрация Трампа считает, что Конгрессу не нужно целиком исполнять расходную часть, в особенности когда речь идет о тратах на национальные программы.«Послание очень простое: ван не нужно столько тратить», - сказал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.В проекте бюджета Трампа прогнозируется ежегодный рост ВВП США как минимум на 3% в течение трех следующих лет. Это амбициозный целевой показатель, необходимый, чтобы компенсировать одобренное Конгрессом в декабре сокращение налогов на $1,5 триллиона.Предложенный Трампом проект бюджета в размере $4,4 триллиона предполагает выделение $716 миллиардов на военные программы и поддержку ядерного арсенала США.Он также включает выделение $200 миллиардов на восстановление инфраструктуры страны и $23 миллиардов - на безопасность границ, при этом основная часть этой суммы предназначается для строительства стены на границе США с Мексикой. Проект бюджета предусматривает дополнительные расходы в размере $571 миллиона на увеличение штата сотрудников иммиграционного и таможенного управления на 2 000 человек.Стремясь выполнить еще одно предвыборное обещание, Трамп предложил выделить $200 миллиардов из федерального бюджета, чтобы стимулировать инвестиции в инфраструктуру общей суммой $1,5 триллиона в течение следующих 10 лет.На украинском валютном рынке идет «ломка тренда», в которой активное участие принимает регулятор, откровенно лоббируя интересы безналичного «американца». Нынче Институтская снова выкупала «лишние» доллара с рынка по ценам, превышающим рыночные, противостоя «естественной» коррекции курса доллара под влиянием доминирования предложения СКВ экспортерами, бизнесом, готовящемся к налоговым платежам и, наконец, возникшей ситуативной нехватке гривни в результате состоявшегося накануне размещения нашим Минфином гривневых ОВГЗ на сумму 1,5 млрд. грн.После «проамериканского» «вмешательства» НБУ в ход торгов валютного межбанка, тамошние цены перестали снижаться и даже немного отскочили, вызвав закономерную аналогичную реакцию на наличном рынке в виде активизации клиентских покупок доллара.Наблюдать подобные экзерсисы Нацбанка на валютном межбанке забавно, однако это вряд ли можно назвать полноценным рынком.Думается, если не мытьем, так катаньем, институтская и «другие официальные лица» совместными усилиями все-таки развернут тренд на валютном межбанке, пригласив туда «зеленых быков». Надеюсь, через «буферную зону» относительной стабильности.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: