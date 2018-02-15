Итоги: Энергетика 15.02.18

Додано: Чет 15 лют, 2018 13:47

В среду вечером цены на нефть перешли к росту на фоне данных о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 1,8 миллиона баррелей, до 422,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали большего роста запасов - на 2,6 миллиона баррелей.



Дополнительным фактором поддержки стоимости нефти является снижающийся по отношению к мировым валютам курс доллара.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в четверг снижается на 0,24% - до 88,91 пункта.



«На сырьевом рынке всем нравится более низкий курс доллара», - полагает главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна.



Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который заявил, что ОПЕК+ лучше допустить небольшой дефицит на рынке, чем слишком рано выйти из венской сделки по сокращению добычи.

Администрация по энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США выросли на 1,8 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 9 февраля. Опрос аналитиков The Wall Street Journal дал средний прогноз роста на 2,6 миллиона баррелей, а данные во вторник от Американского института нефти показали рост на 3,9 миллиона баррелей.



Торги на Nymex показывали нестабильную торговлю - нефть снизилась до двухмесячного минимума на уровне $58,20 за баррель в начале торгов, а затем подскочила после данных EIA.



«Озабоченность в настоящее время о том, что рост запасов будет нормой в течение следующих нескольких недель, поскольку начнется сезон остановок нефтеперерабатывающих заводов в США», - сказал Стивен Бреннок, аналитик PVM Oil Associates Ltd., ссылаясь на начало периода технического обслуживания НПЗ в США.



Запасы начали расти снова в этом месяце после нескольких недель снижения.

В то же время нефтяные трейдеры все больше озабочены влиянием растущего объема добычи сланца в США.



Цены на нефть, которые выросли более чем на 50% во второй половине прошлого года в связи с сокращением производства ОПЕК и геополитическим риском, снизились примерно на 10% на прошлой неделе и еще не восстановили эти потери.



Стоимость нефти в четверг утром сохраняет рост, начатый в среду, на фоне недельных данных о запасах «черного золота» в США и при поддержке со стороны снижения курса доллара к мировым валютам.Нефтяные фьючерсы восстановились от раннего снижения в среду, показав рост после того, как правительственные данные показали, что запасы нефти выросли меньше, чем ожидалось на прошлой неделе.Реакция цен на нефть на отчет по запасам в США.Цены на нефть растут после неожиданно позитивного отчета Управления энергетической информации Минэнерго США по запасам сырья в стране.Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 февраля, выросли на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 422,1 миллиона баррелей.Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали увеличение запасов на 2,6 миллиона баррелей, до 422,9 миллиона баррелей.Добыча нефти в США за неделю продолжает расти: за минувшую неделю на 0,2%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 10,271 миллиона баррелей в сутки.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), откуда нефть поставляется на биржу NYMEX, упали на 3,6 миллиона баррелей, составив 32,7 миллиона баррелей.Запасы бензина в США выросли на 3,6 миллиона баррелей, или на 1,5%, составив 249.1 миллиона баррелей.Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,23 миллиона баррелей.Запасы дистиллятов выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, достигнув 141,4 миллиона баррелей. Экономисты ждали снижение на 1,13 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в стране за неделю вырос на 0,4 миллиона баррелей, до 665,6 миллиона баррелей.Далее динамику цен определит динамика американских акций, которая является основной направляющей, определяющей отношение инвесторов к рисковым активом, в настоящее время. Пока акции пережили усиление потребительской инфляции в США, «быки» снова рвутся в бой, мечтая вернуть индексы на абсолютные максимумы.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: