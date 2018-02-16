Итоги: Прогнозы 16.02.18

Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:05

Индикатор цен производителей в США в январе вырос.Индекс цен производителей в январе вырос на 0,4% м/м, как и ожидали экономисты, сообщило Министерство труда США. За год цены производителей выросли на 2,7%.Базовый индекс цен производителей, не учитывая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.Индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0,5% м/м, базовый индекс цен вырос на 0,349%. Данные показали усиление инфляционного давления в экономике после замедленной инфляции. ФРС планируют три повышения ставки в 2018 году. Цены на бытовую технику поднялись максимально с 1981 года.Профицит баланса внешней торговли еврозоны в декабре вырос.Профицит баланса внешней торговли еврозоны в декабре вырос второй месяц подряд и составил Є23,8 млрд. с Є22 млрд. в ноябре. Без коррекции на сезонность положительное сальдо торгового баланса еврозоны в декабре составило Є25,4 млрд. с Є27,6 млрд. в декабре 2016 года. В декабре экспорт вырос на 1,7%, а импорт на 0,9%.Усиление курса евро не оказывает давления на экономический рост темпы роста экономики еврозоны в 2017 году были максимальными с 2007 года, ЕЦБ с января вдвое сократил покупку облигаций в рамках количественного смягчения, и растет вероятность того, что программа стимулирования будет завершена.Негативные последствия роста евро для экспортеров были нивелированы растущим мировым спросом.Профицит сальдо торгового баланса еврозоны в 2017 году составило Є238,1 млрд. против Є265,2 млрд. в 2016 году.Департамент ЦБ зафиксировал замедление роста ВВП России.Рост ВВП России в IV квартале 2017 года замедлился с 1,8% до 1,2%. Об этом сообщается в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.«По нашим оценкам, в IV квартале 2017 года темпы ВВП снизились до 1,2% г/г против 1,8% г/г в III квартале. На этом фоне годовые темпы роста ВВП в 2017 году составили 1,5% против декабрьской оценки ДИП в 1,7%», — заявили в департаменте.Также эксперты подчеркнули, что рост российской экономики по итогам 2017 года на 1,5% окончательно подтвердил выход страны из рецессии.Ранее сообщалось, что Росстат оценил рост ВВП по итогам 2017 года в 1,5%.Промпроизводство в России упало на 20% за месяц.Рост промышленного производства в России в январе составил 2,9% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Росстата.Спад промышленного производства в январе по сравнению с декабрем составил 20,4%.Ранее сообщалось, что Путин назвал уровень промышленного роста по итогам 2017 года неудовлетворительным.«Зеленые быки» украинского валютного межбанка в пятницу выглядели неубедительными, уже к 11.00 растеряв свой энтузиазм и допустив снижение цен «американца». А меж тем, напоминаем, 19-го США выходные (Америка отмечает День президента), обрекая наш межбанк на скучную торговлю долларом валютированием «завтра».Не исключено, кураж у покупателей доллара на межбанке пропал из-за неуверенности в «серьезности намерений» вернувшихся на рынок «зеленого» безнала «быков».Практически синхронно с некоторой коррекцией цен на валютном межбанке понизились котировки наличного доллара. Впрочем, последнее могло стать следствием так называемой «дисконтной терапии», примененной дилерами «налички» для стимулирования «сиротской» на моменте ликвидности торгов.Стало быть, в понедельник на межбанке будет скучно, а лишенный поддержки наличный рынок также вряд ли порадует откровениями на участке ликвидности и креативом курсовой динамики.Обе ветки валютного рынка Украины возьмут тайм-аут до среды, 21-го, когда, вероятно, ситуация там и перспективы станут более-менее ясными.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: