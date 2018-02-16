Итоги: Прогнозы 16.02.18

Индекс цен производителей в январе вырос на 0,4% м/м, как и ожидали экономисты, сообщило Министерство труда США. За год цены производителей выросли на 2,7%.
Базовый индекс цен производителей, не учитывая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0,5% м/м, базовый индекс цен вырос на 0,349%. Данные показали усиление инфляционного давления в экономике после замедленной инфляции. ФРС планируют три повышения ставки в 2018 году. Цены на бытовую технику поднялись максимально с 1981 года.
Профицит баланса внешней торговли еврозоны в декабре вырос.
Профицит баланса внешней торговли еврозоны в декабре вырос второй месяц подряд и составил Є23,8 млрд. с Є22 млрд. в ноябре. Без коррекции на сезонность положительное сальдо торгового баланса еврозоны в декабре составило Є25,4 млрд. с Є27,6 млрд. в декабре 2016 года. В декабре экспорт вырос на 1,7%, а импорт на 0,9%.
Усиление курса евро не оказывает давления на экономический рост темпы роста экономики еврозоны в 2017 году были максимальными с 2007 года, ЕЦБ с января вдвое сократил покупку облигаций в рамках количественного смягчения, и растет вероятность того, что программа стимулирования будет завершена.
Негативные последствия роста евро для экспортеров были нивелированы растущим мировым спросом.
Профицит сальдо торгового баланса еврозоны в 2017 году составило Є238,1 млрд. против Є265,2 млрд. в 2016 году.
Департамент ЦБ зафиксировал замедление роста ВВП России.
Рост ВВП России в IV квартале 2017 года замедлился с 1,8% до 1,2%. Об этом сообщается в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.
«По нашим оценкам, в IV квартале 2017 года темпы ВВП снизились до 1,2% г/г против 1,8% г/г в III квартале. На этом фоне годовые темпы роста ВВП в 2017 году составили 1,5% против декабрьской оценки ДИП в 1,7%», — заявили в департаменте.
Также эксперты подчеркнули, что рост российской экономики по итогам 2017 года на 1,5% окончательно подтвердил выход страны из рецессии.
Ранее сообщалось, что Росстат оценил рост ВВП по итогам 2017 года в 1,5%.
Промпроизводство в России упало на 20% за месяц.
Рост промышленного производства в России в январе составил 2,9% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Спад промышленного производства в январе по сравнению с декабрем составил 20,4%.
Ранее сообщалось, что Путин назвал уровень промышленного роста по итогам 2017 года неудовлетворительным.
«Зеленые быки» украинского валютного межбанка в пятницу выглядели неубедительными, уже к 11.00 растеряв свой энтузиазм и допустив снижение цен «американца». А меж тем, напоминаем, 19-го США выходные (Америка отмечает День президента), обрекая наш межбанк на скучную торговлю долларом валютированием «завтра».
Не исключено, кураж у покупателей доллара на межбанке пропал из-за неуверенности в «серьезности намерений» вернувшихся на рынок «зеленого» безнала «быков».
Практически синхронно с некоторой коррекцией цен на валютном межбанке понизились котировки наличного доллара. Впрочем, последнее могло стать следствием так называемой «дисконтной терапии», примененной дилерами «налички» для стимулирования «сиротской» на моменте ликвидности торгов.
Стало быть, в понедельник на межбанке будет скучно, а лишенный поддержки наличный рынок также вряд ли порадует откровениями на участке ликвидности и креативом курсовой динамики.
Обе ветки валютного рынка Украины возьмут тайм-аут до среды, 21-го, когда, вероятно, ситуация там и перспективы станут более-менее ясными.
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