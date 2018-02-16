RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 16.02.18

Итоги: Энергетика 16.02.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:13

Итоги: Энергетика 16.02.18

Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая неделю ростом.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13.30 Киева в пятницу поднялась на $0,21 (0,33%) - до $64,54 за баррель. За эту неделю контракт подорожал на 2,8%.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,13 (0,21%) - до $61,47 за баррель.

С начала недели цена WTI увеличилась на 3,9%, нивелировав примерно половину потерь, отмеченных на прошлой неделе.

Поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара США, отмеченное по итогам четырех предыдущих сессий, а также подъем фондовых индексов по всему миру, поддержавший уверенность инвесторов в стабилизации рынков после недавнего спада.

Ослабление доллара является благоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, поскольку снижает стоимость этих активов для держателей других валют.
В пятницу индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,1% после четырех сессий снижения.
Ослабление доллара сыграло основную роль на рынке «черного золота».
Одновременно с подъемом фондовых индексов этот фактор улучшил настрой инвесторов в отношении рискованных активов, что оказало влияние и на нефтерынок.

Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $0,74 и составили $61,34 за баррель.

На торгах в Европе нефть подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость апрельских контрактов на Brent уменьшилась на $0,03, до $64,33 за баррель.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, http://www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61644
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 6956 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 15.02.18
дядя Caша » Чет 15 лют, 2018 13:47
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 13:47
дядя Caша
Итоги: Энергетика 14.02.18
дядя Caша » Сер 14 лют, 2018 13:58
0 60
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 13:58
дядя Caша
Итоги: Энергетика 13.02.18
дядя Caша » Вів 13 лют, 2018 12:44
0 66
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 12:44
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12689)
16.02.2018 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.