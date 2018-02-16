Итоги: Энергетика 16.02.18

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13.30 Киева в пятницу поднялась на $0,21 (0,33%) - до $64,54 за баррель. За эту неделю контракт подорожал на 2,8%.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,13 (0,21%) - до $61,47 за баррель.
С начала недели цена WTI увеличилась на 3,9%, нивелировав примерно половину потерь, отмеченных на прошлой неделе.
Поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара США, отмеченное по итогам четырех предыдущих сессий, а также подъем фондовых индексов по всему миру, поддержавший уверенность инвесторов в стабилизации рынков после недавнего спада.
Ослабление доллара является благоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, поскольку снижает стоимость этих активов для держателей других валют.
В пятницу индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,1% после четырех сессий снижения.
Ослабление доллара сыграло основную роль на рынке «черного золота».
Одновременно с подъемом фондовых индексов этот фактор улучшил настрой инвесторов в отношении рискованных активов, что оказало влияние и на нефтерынок.
Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику.
Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $0,74 и составили $61,34 за баррель.
На торгах в Европе нефть подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость апрельских контрактов на Brent уменьшилась на $0,03, до $64,33 за баррель.
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