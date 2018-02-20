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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 20 лют, 2018 13:55 Итоги: Прогнозы 20.02.18



Квартальный рост ВВП развитых стран мира в IV квартале 2017 года замедлился второй квартал подряд. Годовой рост ВВП развитых стран ускорился.



Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что ВВП всех стран-участниц организации в IV квартале 2017 года поднялся на 0,6% кв/кв с 0,7% кв/кв в III квартале.



Годовой рост ВВП стран ОЭСР в 2017 году был +2,5% г/г против 1,8% в 2016 году, благодаря рост у нескольких крупных экономик. Прогноз на 2017 год был 2,0%.

Ожидания экономического роста США основаны на сокращении налогов в США, увеличению расходов компаний и потребителей. Ускорение экономического роста в 2017 году совпадает с укреплением рынка труда.



«Минутки» могут разъяснить планы ФРС на «дальнейший» рост ставок.



Представители Федеральной резервной системы США в своем январском заявлении дважды использовали слово «дальнейшее» в контексте повышения ставок. В среду инвесторы могут узнать, почему.



На последнем при Джанет Йеллен заседании 30-31 января центробанк дважды пообещал провести «дальнейшую постепенную корректировку» процентных ставок в отличие от просто «постепенной корректировки» на предыдущем заседании. Хотя эта риторика соответствует приданию большего значения плану повышения ставок, протокол заседания за закрытыми дверями, который будет опубликован в среду, вероятно, подробно расскажет, какой сигнал хотели послать представители, изменив формулировку.



По одной версии, это говорит о том, что Комитет по открытым рынкам обсуждал более чем три повышения процентных ставок, которые наметили представители регулятора на 2018 год. По другой версии, центробанк мог обсуждать повышение прогноза по нейтральной процентной ставке - теоретическому уровню, который не ускоряет и не замедляет экономику, - в свете новых бюджетных мер США.

«Значение слова ‘дальнейшее’ далеко не ясно, - говорит партнер Cornerstone Macro LLC в Вашингтоне Роберто Перли. - Может быть, оно использовалось в контексте продолжения череды повышений со временем? Кто знает! Надеюсь, ‘минутки’ прояснят, что имелось в виду».



На заседании, после которого Йеллен распрощалась с должностью председателя, а через несколько дней ей на смену пришел Джером Пауэлл, было мало драматизма. Комитет сохранил ставки на прежнем уровне, что не вызвало разногласий, и повысил свою оценку состояния экономики и уверенность в том, что инфляция движется к 2-процентному ориентиру, отразив последние оптимистичные сводки по экономике. Пресс-конференции Йеллен после заседания не было.



Инвесторы почти уверены, что центробанк США повысит ставку на заседании в марте, когда Пауэлл должен дать первую пресс-конференцию в качестве председателя ФРС. Они также будут искать в «минутках» намеки на обсуждение представителями регулятора цен на активы в конце января, за несколько дней до того, как фондовый рынок испытал самый сильный за года всплеск волатильности.



Пара евро-доллар: движение будет определяться долларом США, - BTMU



В BTMU Research комментируют перспективу пары евро-доллар и считают, что направление пары будет на этой неделе, вероятно, определяться долларом США:



«Ценовое движение по доллару США остается пока разочаровывающим в этом году. Он пока получил очень мало поддержки от продолжающегося повышения доходностей в США, и в последнее время от торговых условий избежания риска.

Неспособность доллара США удержать первоначальный рост после выхода последнего доклада по индексу потребительских цен обеспечила еще один явный пример плохой ценовой реакции. Оно оставило доллар США уязвимым к дальнейшему ослаблению в краткосрочной перспективе, и ставки вопрос о том, что потребуется для разворота волны.

Выход последнего протокола заседания FOMC в январе будет основным новостным событием на этой неделе. Он, как ожидается, послужит ещё одним свидетельством «ястребиного» сдвига в ФРС. Напротив, предстоящие события в еврозоне на этой неделе вряд ли будут иметь большое влияние на евро».



В BTMU сохраняют «бычью» направленность по паре евро-доллар, ожидая, что пара будет торговаться в диапазоне $1,2200-1,2600 в краткосрочной перспективе.



Россияне ударили по банкам: За месяц со счетов утекло 453 миллиарда рублей.

Российская банковская система в январе столкнулась с мощным оттоком средств населения.



За месяц со счетов физлиц утекло 453 миллиарда рублей, сообщает Райффайзенбанк со ссылкой на банковскую отчетность, опубликованную ЦБ.

Сокращение розничных депозитов - традиционное для января явление, однако его масштабы в 2018 году оказались выше самых мрачных прогнозов. По сравнению с тем же месяцем прошлого года (155 млрд. рублей) отток ускорился втрое и «съел» 45% всех поступлений на счета в декабре.



«Население теряет способность сберегать», - делают вывод аналитики Райффайзенбанка: снижение реальных располагаемых доходов продолжается 4 года подряд, и люди вынуждены проедать накопления.

Согласно Росстату, за 2017 год россияне в среднем стали беднее на 1,2%, а с 2013 года доходы рухнули на 15,5%.



Опросы, которые по заказу ЦБ ежемесячно проводит «ИнФОМ», подтверждают: если в августе 39% сообщали о наличии личных или семейных сбережений, то в декабре таких осталось лишь 31%. Доля тех, у кого вообще нет накоплений, напротив, выросла с 59% до 67%.



Тех же, у кого деньги еще остались, отталкивают падающие ставки по рублевым вкладам, отмечают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.



К началу февраля максимальная доходность депозитов в рублях в топ-10 российских банков впервые в истории опустилась ниже 7% годовых (6,946%, по данным ЦБ).

Из общей суммы, которую россияне держат на банковских счетах, к концу прошлого года лишь 80,3% приходилось на депозиты со строго оговоренным сроком погашения. Это антирекорд за время имеющихся данных (с 2005 года), который «демонстрирует нежелание населения вкладывать свои средства на срок по существующим ставкам»,- отмечают в ВШЭ.



Утекающие с розничных счетов деньги в банковскую систему не возвращаются. Приток на корпоративные счета в январе - 139 млрд. рублей - смог компенсировать лишь треть от потерянных средств населения.



При этом одновременно резко и почти на ту же сумму (111 млрд. рублей) выросла просрочка по корпоративным кредитам.



«По-видимому, в том числе из-за слабых экономических условий, некоторые компании продолжают испытывать трудности с рефинансированием/погашением своего долга», - отмечают аналитики Райффайзенбанка: у авиационных компаний просрочено 24% всех займов, у строительных - 24%.



Стагнирующая экономика РФ и снижение ставок, из-за которого банки недобирают процентный доход, продолжит давить на прибыльность кредитных организаций, предупреждают аналитики.



За январь прибыль банков упала в 1,6 раза, до 71,1 млрд. рублей.



Росстат уличили в махинациях со статистикой по доходам россиян.



Росстат не нашел в себе сил сообщить об обвальном падении доходов населения России в январе 2018 года.

Как сообщило ведомство, за прошедший месяц среднедушевой доход в России составил 23534 рубля. В номинальном выражении он вырос на 336 рублей, или 2,9%. А с учетом инфляции и всех обязательных платежей располагаемые доходы населения не изменились.

Чтобы получить нулевой рост, Росстат провел расчеты «без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в соответствии с Федеральным законом 385-ФЗ», говорится в релизе ведомства.



Опубликованные Росстатом данные - это «откровенные манипуляции», отмечает глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



Разовая выплата прошлого года создала временный скачок доходов у 44 млн. пенсионеров, и возник эффект высокой базы. По сравнению с ним показатели текущего года должны были просесть на 7%.



Данные скорректировали, выплату изъяли из доходов января прошлого года, но оставили в итоговом показателе за год: его снижение Росстат оценивает в 1,7%.

«По сути, Росстат опубликовал абсолютно некорректный ряд, вводящий аналитиков в заблуждение», - отмечает Тремасов: если 5-тысячную выплату полностью убирать из доходов, то в прошлом году их спад должен быть на треть больше заявленного - примерно 2,1-2,2%.

В нынешнем виде данные Росстата подсчитаны так, как если бы пенсионеры дважды получили по 5 тысяч рублей - и в прошлом году, и в текущем.



«Всем все очевидно, почему Росстат заявил об отсутствии падения доходов», - констатирует Тремасов: лишний раз подчеркивается известный факт, что в своей деятельности Росстат ориентируется, прежде всего, на потребности правительства и администрации президента, но не общества, которое своими цифрами скорее вводит в заблуждение.



То, как Росстат обошелся с показателем, неправильно, говорит заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. Если уж единовременную выплату пенсионерам учли в январе 2017 г., уверен Бессонов, нужно учитывать ее и сейчас. Хотя вряд ли Росстат специально мухлевал, предполагает он: для ведомства это слишком серьезные репутационные риски.



Такой подход меняет картину трендов, говорит Игорь Поляков из ЦМАКПа, нужно убирать и фактор единовременной выплаты за весь 2017 год, а также сезонные факторы.



В сравнении с декабрем 2017 г. доходы в январе 2018 г. выросли на 1,5%, сказал он, но в начале года на 4% были индексированы зарплаты бюджетников, кроме того, проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам - на 3,7%.



Чтобы реально оценить ситуацию с доходами, нужно ждать данных за февраль, когда оценка будет очищена от временных факторов, говорит Поляков.



В действительности реальные доходы уже на 3,3% ниже тех, что были в 2011 г., и на 11,4% ниже пиковых значений 2014 г., подсчитал Тремасов. 2017 год стал четвертым годом падения доходов населения - в 2014, 2015 и 2016 гг. они сократились на 0,7, 3,2 и 5,8% соответственно.



В 2018 г. доходы по-прежнему не будут расти, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: бизнесу не хватает ресурсов для повышения зарплат. Минэкономразвития же в своем прогнозе ждет роста реальных доходов на 2,3%.



Как и предполагалось, курс безналичного доллара на вторничной сессии украинского валютного межбанка приподнялся в цене на дефиците предложения СКВ из-за ограниченности притока СКВ из-за рубежа (Америка 19-го была выходной), а также по причине пролонгации скупки все еще более дешевого безналичного «американца» нашими финансовыми институтами для спекуляции на наличном рынке.



Не исключено, что неоднократно упоминаемый на этих страницах «переток» более дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок создал на последнем некоторый избыток доллара, что, в конечном счете, привело к «ползучему» снижению цен наличного доллара. С другой стороны незначительное подорожание безналичного «американца», двигающее его «навстречу» наличной «зелени», наверняка снижает энтузиазм участников этого проекта «Переток», который высоковероятно скоро будет заморожен.

Основанием для этого предположения является ожидание на следующих торгах валютного межбанка изрядной порции отложенного из-за длинных выходных в США предложения экспортной выручки, что, как минимум, заставит рынок «зеленого» межбанка попытаться войти в полосу относительной стабильности или даже сформирует незначительную коррекцию долларовых цен.



Как мы указывали ранее, наличный рынок вот уже несколько сессий демонстрирует свою готовность к коррекции, и, не исключено, это распространится 21-22 февраля и на рынок «зеленого» безнала.



Разумеется, если Казначейство в очередной раз не преподнесет сюрприз в виде заметного скачка гривневой ликвидности. Впрочем, судя по графику, ни Минфин с размещениями ОВГЗ, ни Казначейство, «мешать» торгам межбанка не станут.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ОЭСР: Рост ВВП в IV квартале 2017 года 0,6% с +0,7% в III квартале.Квартальный рост ВВП развитых стран мира в IV квартале 2017 года замедлился второй квартал подряд. Годовой рост ВВП развитых стран ускорился.Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что ВВП всех стран-участниц организации в IV квартале 2017 года поднялся на 0,6% кв/кв с 0,7% кв/кв в III квартале.Годовой рост ВВП стран ОЭСР в 2017 году был +2,5% г/г против 1,8% в 2016 году, благодаря рост у нескольких крупных экономик. Прогноз на 2017 год был 2,0%.Ожидания экономического роста США основаны на сокращении налогов в США, увеличению расходов компаний и потребителей. Ускорение экономического роста в 2017 году совпадает с укреплением рынка труда.«Минутки» могут разъяснить планы ФРС на «дальнейший» рост ставок.Представители Федеральной резервной системы США в своем январском заявлении дважды использовали слово «дальнейшее» в контексте повышения ставок. В среду инвесторы могут узнать, почему.На последнем при Джанет Йеллен заседании 30-31 января центробанк дважды пообещал провести «дальнейшую постепенную корректировку» процентных ставок в отличие от просто «постепенной корректировки» на предыдущем заседании. Хотя эта риторика соответствует приданию большего значения плану повышения ставок, протокол заседания за закрытыми дверями, который будет опубликован в среду, вероятно, подробно расскажет, какой сигнал хотели послать представители, изменив формулировку.По одной версии, это говорит о том, что Комитет по открытым рынкам обсуждал более чем три повышения процентных ставок, которые наметили представители регулятора на 2018 год. По другой версии, центробанк мог обсуждать повышение прогноза по нейтральной процентной ставке - теоретическому уровню, который не ускоряет и не замедляет экономику, - в свете новых бюджетных мер США.«Значение слова ‘дальнейшее’ далеко не ясно, - говорит партнер Cornerstone Macro LLC в Вашингтоне Роберто Перли. - Может быть, оно использовалось в контексте продолжения череды повышений со временем? Кто знает! Надеюсь, ‘минутки’ прояснят, что имелось в виду».На заседании, после которого Йеллен распрощалась с должностью председателя, а через несколько дней ей на смену пришел Джером Пауэлл, было мало драматизма. Комитет сохранил ставки на прежнем уровне, что не вызвало разногласий, и повысил свою оценку состояния экономики и уверенность в том, что инфляция движется к 2-процентному ориентиру, отразив последние оптимистичные сводки по экономике. Пресс-конференции Йеллен после заседания не было.Инвесторы почти уверены, что центробанк США повысит ставку на заседании в марте, когда Пауэлл должен дать первую пресс-конференцию в качестве председателя ФРС. Они также будут искать в «минутках» намеки на обсуждение представителями регулятора цен на активы в конце января, за несколько дней до того, как фондовый рынок испытал самый сильный за года всплеск волатильности.Пара евро-доллар: движение будет определяться долларом США, - BTMUВ BTMU Research комментируют перспективу пары евро-доллар и считают, что направление пары будет на этой неделе, вероятно, определяться долларом США:«Ценовое движение по доллару США остается пока разочаровывающим в этом году. Он пока получил очень мало поддержки от продолжающегося повышения доходностей в США, и в последнее время от торговых условий избежания риска.Неспособность доллара США удержать первоначальный рост после выхода последнего доклада по индексу потребительских цен обеспечила еще один явный пример плохой ценовой реакции. Оно оставило доллар США уязвимым к дальнейшему ослаблению в краткосрочной перспективе, и ставки вопрос о том, что потребуется для разворота волны.Выход последнего протокола заседания FOMC в январе будет основным новостным событием на этой неделе. Он, как ожидается, послужит ещё одним свидетельством «ястребиного» сдвига в ФРС. Напротив, предстоящие события в еврозоне на этой неделе вряд ли будут иметь большое влияние на евро».В BTMU сохраняют «бычью» направленность по паре евро-доллар, ожидая, что пара будет торговаться в диапазоне $1,2200-1,2600 в краткосрочной перспективе.Россияне ударили по банкам: За месяц со счетов утекло 453 миллиарда рублей.Российская банковская система в январе столкнулась с мощным оттоком средств населения.За месяц со счетов физлиц утекло 453 миллиарда рублей, сообщает Райффайзенбанк со ссылкой на банковскую отчетность, опубликованную ЦБ.Сокращение розничных депозитов - традиционное для января явление, однако его масштабы в 2018 году оказались выше самых мрачных прогнозов. По сравнению с тем же месяцем прошлого года (155 млрд. рублей) отток ускорился втрое и «съел» 45% всех поступлений на счета в декабре.«Население теряет способность сберегать», - делают вывод аналитики Райффайзенбанка: снижение реальных располагаемых доходов продолжается 4 года подряд, и люди вынуждены проедать накопления.Согласно Росстату, за 2017 год россияне в среднем стали беднее на 1,2%, а с 2013 года доходы рухнули на 15,5%.Опросы, которые по заказу ЦБ ежемесячно проводит «ИнФОМ», подтверждают: если в августе 39% сообщали о наличии личных или семейных сбережений, то в декабре таких осталось лишь 31%. Доля тех, у кого вообще нет накоплений, напротив, выросла с 59% до 67%.Тех же, у кого деньги еще остались, отталкивают падающие ставки по рублевым вкладам, отмечают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.К началу февраля максимальная доходность депозитов в рублях в топ-10 российских банков впервые в истории опустилась ниже 7% годовых (6,946%, по данным ЦБ).Из общей суммы, которую россияне держат на банковских счетах, к концу прошлого года лишь 80,3% приходилось на депозиты со строго оговоренным сроком погашения. Это антирекорд за время имеющихся данных (с 2005 года), который «демонстрирует нежелание населения вкладывать свои средства на срок по существующим ставкам»,- отмечают в ВШЭ.Утекающие с розничных счетов деньги в банковскую систему не возвращаются. Приток на корпоративные счета в январе - 139 млрд. рублей - смог компенсировать лишь треть от потерянных средств населения.При этом одновременно резко и почти на ту же сумму (111 млрд. рублей) выросла просрочка по корпоративным кредитам.«По-видимому, в том числе из-за слабых экономических условий, некоторые компании продолжают испытывать трудности с рефинансированием/погашением своего долга», - отмечают аналитики Райффайзенбанка: у авиационных компаний просрочено 24% всех займов, у строительных - 24%.Стагнирующая экономика РФ и снижение ставок, из-за которого банки недобирают процентный доход, продолжит давить на прибыльность кредитных организаций, предупреждают аналитики.За январь прибыль банков упала в 1,6 раза, до 71,1 млрд. рублей.Росстат уличили в махинациях со статистикой по доходам россиян.Росстат не нашел в себе сил сообщить об обвальном падении доходов населения России в январе 2018 года.Как сообщило ведомство, за прошедший месяц среднедушевой доход в России составил 23534 рубля. В номинальном выражении он вырос на 336 рублей, или 2,9%. А с учетом инфляции и всех обязательных платежей располагаемые доходы населения не изменились.Чтобы получить нулевой рост, Росстат провел расчеты «без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в соответствии с Федеральным законом 385-ФЗ», говорится в релизе ведомства.Опубликованные Росстатом данные - это «откровенные манипуляции», отмечает глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.Разовая выплата прошлого года создала временный скачок доходов у 44 млн. пенсионеров, и возник эффект высокой базы. По сравнению с ним показатели текущего года должны были просесть на 7%.Данные скорректировали, выплату изъяли из доходов января прошлого года, но оставили в итоговом показателе за год: его снижение Росстат оценивает в 1,7%.«По сути, Росстат опубликовал абсолютно некорректный ряд, вводящий аналитиков в заблуждение», - отмечает Тремасов: если 5-тысячную выплату полностью убирать из доходов, то в прошлом году их спад должен быть на треть больше заявленного - примерно 2,1-2,2%.В нынешнем виде данные Росстата подсчитаны так, как если бы пенсионеры дважды получили по 5 тысяч рублей - и в прошлом году, и в текущем.«Всем все очевидно, почему Росстат заявил об отсутствии падения доходов», - констатирует Тремасов: лишний раз подчеркивается известный факт, что в своей деятельности Росстат ориентируется, прежде всего, на потребности правительства и администрации президента, но не общества, которое своими цифрами скорее вводит в заблуждение.То, как Росстат обошелся с показателем, неправильно, говорит заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. Если уж единовременную выплату пенсионерам учли в январе 2017 г., уверен Бессонов, нужно учитывать ее и сейчас. Хотя вряд ли Росстат специально мухлевал, предполагает он: для ведомства это слишком серьезные репутационные риски.Такой подход меняет картину трендов, говорит Игорь Поляков из ЦМАКПа, нужно убирать и фактор единовременной выплаты за весь 2017 год, а также сезонные факторы.В сравнении с декабрем 2017 г. доходы в январе 2018 г. выросли на 1,5%, сказал он, но в начале года на 4% были индексированы зарплаты бюджетников, кроме того, проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам - на 3,7%.Чтобы реально оценить ситуацию с доходами, нужно ждать данных за февраль, когда оценка будет очищена от временных факторов, говорит Поляков.В действительности реальные доходы уже на 3,3% ниже тех, что были в 2011 г., и на 11,4% ниже пиковых значений 2014 г., подсчитал Тремасов. 2017 год стал четвертым годом падения доходов населения - в 2014, 2015 и 2016 гг. они сократились на 0,7, 3,2 и 5,8% соответственно.В 2018 г. доходы по-прежнему не будут расти, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: бизнесу не хватает ресурсов для повышения зарплат. Минэкономразвития же в своем прогнозе ждет роста реальных доходов на 2,3%.Как и предполагалось, курс безналичного доллара на вторничной сессии украинского валютного межбанка приподнялся в цене на дефиците предложения СКВ из-за ограниченности притока СКВ из-за рубежа (Америка 19-го была выходной), а также по причине пролонгации скупки все еще более дешевого безналичного «американца» нашими финансовыми институтами для спекуляции на наличном рынке.Не исключено, что неоднократно упоминаемый на этих страницах «переток» более дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок создал на последнем некоторый избыток доллара, что, в конечном счете, привело к «ползучему» снижению цен наличного доллара. С другой стороны незначительное подорожание безналичного «американца», двигающее его «навстречу» наличной «зелени», наверняка снижает энтузиазм участников этого проекта «Переток», который высоковероятно скоро будет заморожен.Основанием для этого предположения является ожидание на следующих торгах валютного межбанка изрядной порции отложенного из-за длинных выходных в США предложения экспортной выручки, что, как минимум, заставит рынок «зеленого» межбанка попытаться войти в полосу относительной стабильности или даже сформирует незначительную коррекцию долларовых цен.Как мы указывали ранее, наличный рынок вот уже несколько сессий демонстрирует свою готовность к коррекции, и, не исключено, это распространится 21-22 февраля и на рынок «зеленого» безнала.Разумеется, если Казначейство в очередной раз не преподнесет сюрприз в виде заметного скачка гривневой ликвидности. Впрочем, судя по графику, ни Минфин с размещениями ОВГЗ, ни Казначейство, «мешать» торгам межбанка не станут.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61723 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3653 раз. Подякували: 6968 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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