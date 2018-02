Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Сер 21 лют, 2018 13:22 Итоги: Валюта 21.02.18



По состоянию на 08.31 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,8, или на 0,14% - до $1329,4 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,41% - до $16,37 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11% - до 89,81 пункта.



Удорожание доллара традиционно негативно влияет на котировки золота, делая его дороже для держателей других валют.



Кроме того, на сырьевые котировки оказывает давление рост спроса на казначейские облигации США. Во вторник американское Казначейство провело аукционы по продаже облигаций на $179 миллиардов.



По данным Казначейства, бумаги сроком погашения через три и шесть месяцев были проданы с самой высокой процентной ставкой, характерной для таких сроков погашения. Объем аукциона на эти краткосрочные долговые обязательств стал максимально высоким за более чем девять лет. При этом объем проданных долгосрочных облигаций - погашением через 2, 5 и 7 лет - вырос на $4 миллиарда по сравнению с прошлым месяцем.



Рост спроса на американские гособлигации может сигнализировать о вновь обострившемся интересе инвесторов к высокодоходным активам. В начале февраля рост доходности облигаций США и вероятность дополнительного роста ставки Федрезерва стали причинами резкого обвала на американских и вслед за ними - глобальных фондовых биржах.



Курс доллара к основным мировым валютам растет в среду утром, рынок ожидает публикации протокола последней встречи FOMC Федрезерва.



По состоянию на 07.20 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16% - до 89,86 пункта.



Курс евро к доллару уменьшался до $1,2324 за евро против $1,2337 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥107,78 за доллар со ¥107,33 на предыдущем закрытии.



Доходность 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) утром в среду опускалась на 0,7 базисного пункта, до отметки в 2,886%, при этом во вторник показатель достигал максимального уровня 2,928%. В прошлую пятницу индикатор достигал наименьшей отметки в 2,849%. Рост доходности гособлигаций поддерживает курс американской валюты.



Вместе с этим рынок продолжает ожидать публикацию протокола последней встречи FOMC ФРС США, состоявшейся в конце января.



Инвесторы ожидают получить подсказки по дальнейшей политике повышения ставок, а также комментарии Федрезерва по инфляции в США. Следующее заседание регулятора запланировано на 20-21 марта.



Удорожание доллара поддерживается и коррекционной динамикой. На прошлой неделе индекс доллара опускался до минимума с декабря 2014 года на фоне ряда негативных факторов, среди которых опасения инвесторов о том, что власти США могут последовать стратегии более слабого доллара, а также обеспокоенность рынка прогнозами по дефициту бюджета страны.



«Мы видим выкуп доллара после его падения на прошлой неделе. Устойчивая экономика США и вероятность того, что Федрезерв ускорит повышение ставок, скорее всего, поддержит восстановление доллара, особенно к евро и иене», - таково мнение старшего валютного стратега Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото.



Цены на золото упали во вторник — золото показало самое резкое дневное снижение более чем на год на фоне укрепления доллара и стабилизации фондового рынка.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото упало на $25,10, или на 1,9%, до $1 331,20 за унцию, что является самым сильным падением с 14 декабря 2016 года, когда золото упало на $33,90, или на 2,9%.



Между тем, мартовское серебро снизилось на 27,4 цента, или на 1,6%, до $16,438 за унцию.



Драгоценные металлы потеряли поддержку, поскольку доллар усилился после резкого снижения на прошлой неделе. Индекс доллара вырос на 0.6% до 89.724, так как доллар усилился против евро, фунта и йены.



На прошлой неделе золото показало рекордный недельный рост за более чем год на фоне снижения доллара США. Золото скромно снизилось в понедельник на электронной торговле на фоне праздника в США.



Питер Хаг из Kitco Metals Inc. сказал, что основное внимание находится на растущем долге США от расходов на инфраструктуру, сокращении налогов и ослаблении доллара, что грозит повысить доходность облигаций, а такая динамика негативно влияет на драгоценные металлы.



Хаг также сказал, что малое число игроков на рынке, когда многие традиционные покупатели из Азии по-прежнему отмечают Лунный Новый год, также подталкивает золото вниз.

«В краткосрочной перспективе я думаю, что есть некоторые проблемы с ликвидностью», - сказал он.



Апрельская платина потеряла $8,30, или 0,8%, опустившись до $1 004 за унцию. Мартовский палладий снизился на $8,60, или 0,8%, упав до $1 027,15 за унцию.



Во вторник доллар США вырос, так как трейдеры вернулись выходных на фондовые рынки и на фоне роста доходности облигаций.

Индекс доллара США USDX вырос на 0,7% до 89,720 пункта.



Против японской йены доллар вырос до ¥107,28 по сравнению с ¥106,59 в понедельник в Нью-Йорке, по-прежнему удерживаясь на многомесячных минимумах. По данным FactSet, на прошлой неделе иена выросла на 2,3% по отношению к доллару, что является самым сильным недельным ростом с февраля 2017 года.



Евро находился под давлением, снизившись к $1,2337 с $1,2406 в конце понедельника.



Британский фунт снизился до $1,3991 с $1,3999 в конце понедельника.



Доллар вырос, так как доходность 2-летних и 10-летних облигаций США поднялась до 2,2084% и 2,8818% соответственно. Инвесторы ждут казначейских аукционов на этой неделе, что может ускорить недавний подъем ставок по облигациям. Аукцион по 2-летней бумаге показал твердый аппетит ранее во вторник.



Во вторник сила доллара также совпала со снижением промышленного индекса Dow Jones.



Евро находился под давлением против доллара и фунта после того, как издание Business Insider сообщило, что Европейский парламент готовит резолюцию, призывающую к «соглашению об ассоциации» для Великобритании, предоставляя ей «привилегированный» доступ к европейскому единому рынку. Это противоречит позиции, с которой выступал главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

Между тем, данные показали, что экономические настроения Германии упали в феврале. Аналитический центр ZEW сообщил, что его индекс экономических ожиданий снизился до 17,8 пунктов с 20,4 пункта в январе.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 21 февраля повысился на 13,36 коп. и составил 56,6537 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 2,10 коп., на торгах вторника упал на 6,10 коп., оказавшись на уровне 27,0729 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,03/27,06 UAH/USD, а спустя 15 минут вырос до 27,05/27,08 UAH/USD. Попытка доллара около 10.30 закрепиться на уровне 27,10/27,12 UAH/USD не увенчалась успехом, и он к 10.35 вернулся обратно на цифру 27,05/27,08 UAH/USD. Американец не покидал этот уровень до 11.30, возобновив с этого часа рост и оказавшись на цифре 27,07/27,09 UAH/USD.



На рынке с этого часа вновь наступила стабильность, и цены не менялись до 13.55, инициировав с этого часа поэтапную коррекцию и оказавшись около 14.40 Киева на отметке 27,03/27,06 UAH/USD.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 27,03/27,06 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 20 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0729 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,54% с 28,0672 UAH/USD до 27,0729 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,50% годовых (с 12.25 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 февраля, ускорив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке появились импортеры, де-факто пропустившие предыдущую сессию по доллару валютированием «завтра». Приобретать СКВ накануне импортерам не было нужды – ведь они все равно не могли его перечислить из-за выходного дня в США.



Во-вторых, по той же причине на рынке отсутствовали предложения СКВ экспортерами. Согласно правилам, упавшая на счета СКВ может быть выведена на межбанк на следующий день.



В-третьих, сохранились покупки СКВ банками, которые, пользуясь курсовой разницей продолжали перепродажу более дешевой СКВ с межбанка на наличном рынке.

В-четвертых, на стороне «зеленых быков» межбанка бала выросшая гривневая ликвидность, о чем дали понять поднявшиеся с уровня 52 679,4 млн. грн. к отметке 53 222,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 февраля заметно на $68,8 млн., выросли, имея для этого нижеследующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, на рынок вернулись с отложенным спросом импортеры, активизировавшие свои покупки импортеры.



Во-вторых, нынче работался доллар валютированием tod или «сегодня», в режиме, более приемлемом для нашего бизнеса.



В-третьих, тема пресловутого «синдрома понедельника» (объем торгов в начале новой недели падают) по известным причинам снята с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 19 февраля, во вторник, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $141,1 млн. к отметке $201,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $91,8 млн. к $160,6 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 20 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, начав день с более высоких цен в паре доллар-гривня и завершив его коррекцией. Собственно, был повторен сценарий предыдущего дня.



За исключением столицы, дилеры «неформального» наличного рынка которой доложили о росте ликвидности, валютчики остальных вышеперечисленных населенных пунктов были вынуждены признать некоторый регресс на этом участке.

Думаю, причина таится в достигнутой эквивалентности цен наличного и безналичного долларов. Это привело к заморозке проекта «Переток» (траффик более дешевой, купленной на межбанке СКВ на дорогой наличный рынок).

Мы предупреждали о скорой «кончине» этого источника «обогащения» департаментов неторговых операций и валютных отделов коммерческих банков.



О «вялости» вторничного рынка наличных сообщили дилеры-«неформалы» Днепра, Запорожья, Одессы, Харькова и Крыжополя. При этом, судя по внутридневной курсовой динамике, «наличка» «доедала» остатки долларового изобилия после вышеупомянутого «перетока» «зелени» с межбанка на дорогой наличный рынок. Нынче «лавочка прикрылась», но курс наличного «американца» снижался, имея для этого несколько причин, одну из которых мы только что упомянули.



Во-вторых, заметное падение торговой активности требовали срочного применения «дисконтной терапии», которая, как оказалось, помогает не всегда.



В-третьих, мы не исключаем, что наличный рынок, как это не раз бывало раньше, во вторник «сыграл на опережение», небезосновательно рассчитывая на смену тренда в «зеленом» секторе межбанка с «бычьего» на «медвежий».

Заметим, что это является дополнительным аргументом для наших ожиданий «переворота» на рынке безналичного доллара на ближайших торгах из-за дополнительного притока экспортной СКВ, отложенного по причине длинных выходных в США.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-10,0 коп. (лидировал в снижении рынок Днепра), офера потеряли 2,0-10,0 коп. (лидерство в откате сохранилось за Днепром).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «американца» понизились на 8,0-12,0 коп., позиция «предложение» упала на 7,0-12,0 коп.



Итак, во вторник цены наличного и безналичного долларов сравнялись, заморозив «до лучших времен» переток СКВ с межбанка на наличный рынок.

Это заставит клерков коммерческих банков и дилеров наличного рынка искать иные варианты и источники несложного профита.

Остается добавить, что наличный рынок, упорно корректируя вниз долларовые цены на протяжении последних трех сессий, недвусмысленно намекает валютному межбанку о наступлении времени для подобного сюжета.



Впрочем, по порядку.



Торги 20 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,05/27,15 UAH/USD, евро – 33,40/33,70 UAH/EUR, рубль – 0,470/0,485 UAH/RUB.



Стартовав во вторник в условиях относительного равновесия на фоне очень низкой торговой активности, дилеры в дальнейшем поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало неважное состояние текущей ликвидности.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,50/33,75 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая. «Рынок вялый», - констатировали «неформалы» Днепра.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить уравновешенную торговлю – по итогам вторника сложилось покупок и продаж. Однако, это не уберегло обороты от потерь – по итогам дня «неформалы» розницы Днепра поставили «четверку с минусом», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение 20 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 10,0 коп., офера потеряли столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 19 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу просел на 12,0 коп., потеряв по предложению 10,0 коп.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,05/27,10 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Впоследствии этот баланс надо было поддерживать аккуратным снижением действующих цен из-за некоторого преобладания клиентских оферов СКВ. Кроме того, коррекции цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.



По итогам дня равновесие спроса и предложения удалось сохранить, однако обороты это не спасло от некоторых потерь – ликвидность сессии оптового сегмента наличного рынка Днепра 20-го заслужила «тройку», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.



На протяжении вторника биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 10,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре просели на 12,0 коп., офера упали на 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 февраля уровнями 33,40/33,70 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре стали потеряли по 30,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 20 февраля приходилось дисконтированием цен пытаться поднимать «вялую» торговую активность в условиях терминации перетока дешевого доллара с валютного межбанка и реагировать пролонгацию неспешной коррекции пары евро-доллар на мировом валютном рынке.



Следовательно, нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отреагировали на эту коррекцию, уронив налиную пару евро-гривня на 10,0 коп. по обеим позициям, учтя при этом общеизвестную нехватку наличного евро «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2406, пара евро-доллар вскоре инициировала коррекцию, которая вначале шла медленно, а со старта европейской сессии форекса, после 09.00 Киева, динамика падения евро выросла, уронив главную валютную пару в рамки диапазона $1,2336-1,2358, который пара евро-доллар не покидала до 20.00 Киева, консолидировавшись с этого часа в районе отметки $1,2336, на которой пара оставалась до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара продолжает повышаться после возвращения американских трейдеров на работу на фоне возобновления роста доходности US Treasuries.

В понедельник торговые площадки США были закрыты в связи с празднованием Дня президента.



Евро торгуется по состоянию на 16.15 Киева в районе $1,2347 против $1,2407 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится во вторник около ¥132,29 по сравнению со ¥132,25 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥107,15 против ¥106,59 в понедельник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, подскочил на 0,61%.



Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,4%.



Тем не менее, снижение WSJ Dollar с начала текущего года составляет 2,9%.



Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии, который рассчитывает исследовательский институт ZEW, в феврале снизился до 92,3 пункта с 95,2 пункта в предшествующий месяц. Подындекс ожиданий опустился до 17,8 пункта с 20,4 пункта, при этом опрошенные The Wall Street Journal эксперты ожидали более значительного падения - до 16 пунктов.



На вторник не запланирована публикация каких-либо важных макроэкономических данных в США, внимание инвесторов будет сосредоточено на протоколе январского заседания Федеральной резервной системы, который будет обнародован вечером в среду. Он может прояснить планы относительно темпов дальнейшего повышения процентных ставок ЦБ.



Таким образом, евро на европейской сессии форекса после обеда пребывал

под давлением около минимумов $1,2345 отдаляясь от максимумов за 3 года, достигнутых в пятницу. Давление на пару оказывает восстановление доллара на фоне роста доходности трежерис. Трейдеры ждут выхода протоколов заседаний FOMC ФРС США в среду и ЕЦБ в четверг.

Евро явно двигается вниз, третий раз последний месяц не смог закрепиться выше $1,25. Пара евро-доллар в самое ближайшее время может протестировать минимум начала февраля на $1,2207, после чего начать падение к $1,19. Уровень сопротивления находился на $1,2370, который после 19.30 Киева пара евро-доллар очень легко преодолела.



Подоспели адепты теханализа, которые в целом повторили сентенцию, изложенную накануне.

Евро оказывает давление на еще одну ключевую точку, поскольку область $1,2340 соответствует уровню коррекции Фибоначчи от отскока с $1,2200 (09 февраля) до $1,2555 до уик-энда, указывает исследовательская группа BBH.



Ниже, поддержка наблюдается около $1.2285, далее ничего существенного нет до $1,22.



Прорыв ниже уровня $1,2200 станет сигналом, что пик, установленный ранее (16 февраля, мы об этом писали в предыдущем обзоре) евро, имеет статус более важного максимума, чем считается сейчас. Этот прорыв будет свидетельствовать и предупреждать о высоковероятном падении в сторону $1,18 (по «следам» «двойной вершины» 02-16 февраля). Опцион в размере Є 551 млн. имеет цену исполнения $1,2365 и истек во вторник.



Таким образом, пара евро-доллар продолжила снижение во вторник, новый локальный минимум показан на отметке $1,2320. Значит, пара уже откатилась более чем на 2 фигуры от максимума 16 февраля на $1,2550. Движение стало уже заметным, но комментаторы рынка пока не находят хороших объяснений происходящему.



Тема про дефициты-близнецы США, которой нас перманентно потчевали в последние недели как объяснение наблюдавшейся слабости доллара, постепенно утихает.



Единственное, что можно привести как причину для падения пары евро-доллар 20-го - выход слабых данных по германскому индексу экономических настроений ZEW, который показал заметное падение, причем предыдущее значение было историческим максимумом показателя. Индекс текущей оценки ZEW показал в феврале падение с 95,2 до 92,3 (прогноз 93,9).

Индекс ожиданий ZEW также упал, с 20,4 до 16,0 (прогноз 17,8).



Рынки теперь ждут протоколов последнего заседания FOMC ФРС, они будут опубликованы в среду в 21.00 Киева. Думаю, значимой новой информации там не будет, хотя, как обычно, новость может спровоцировать движение, или быть использованной крупными игроками для создания движения.



Куда интереснее будет заседание FOMC ФРС 21 марта – с повышением ставки, с публикацией прогнозных материалов и пресс-конференцией нового главы ФРС.



Сейчас рынки фьючерсов на ставки закладывают повышение ставки в марте с вероятностью 100%, и следующее повышение на заседании в июне – с вероятностью 73%. Фьючерсы даже закладывают повышение ставки в марте сразу в двойном размере, на 50 базисных пунктов, с вероятностью 12%. Но такое крайне маловероятно, представители ФРС делали акцент на необходимости постепенного и равномерного повышения ставки.



Консенсус-прогноз Bloomberg дает иную картину, 8 из 65 проголосовавших экономистов, наоборот, полагают, что ставка в марте не будет повышена. Но это также крайне маловероятный сценарий, ближе к заседанию эксперты-участники, скорее всего, изменят свои прогнозы в пользу повышения ставки на 25 б.п.



Мы же продолжаем твердить свой прежний тезис: доллар должен вырасти, реагируя на совокупность монетарных и фискальных факторов. С первыми все понятно – расхождение в дифференциале ставок в США и Европе и курсом пары евро-доллар должно быть ликвидировано (в данном случае под дифференциалом ставок понимаем разницу между доходностями 2-летних облигаций Германии и США).



Да, последний год рынок двигали другие драйверы – прежде всего глобальный рост аппетитов к риску, так что корреляция вроде бы сломалась. Но, как показывает история, в более долгосрочной перспективе нет более сильного фактора, чем ставки.



А в относительно краткосрочной перспективе (на ближайшие месяцы) доллару должен помочь начатый Казначейством США (после отмены действия порога госдолга до 9 марта 2019 года) цикл наращивания рыночного долга.



Легко отметить, что с момента решения проблемы с финансированием правительства 09 февраля Казначейство резко нарастило объемы чистого привлечения (см. https://treasurydirect.gov/instit/annce ... hpydwn.htm ).



В последний раз период активного наращивания рыночного долга приходился на сентябрь-ноябрь 2017 года. При том, что суммарно за 2017 календарный год Казначейство привлекло долга в размере $579 млрд., на сентябрь-ноябрь пришлось привлечение $346 млрд., то есть 59% долга было привлечено за три месяца. Это и стало причиной того, что, показав в начале сентября максимум в районе отметки $1,2090, в ноябре пара евро-доллар упала до $1,1560. Это была очень крупная коррекция, после которой пара показала еще 10 фигур роста, а Казначейство вынужденно взяло паузу в наращивании долга, поскольку рост заимствований ограничил лимит госдолга.



Напомним, что изначально в IV квартале Казначейство планировало занять $501 млрд., но проблемы с нахождением компромисса по бюджету в Конгрессе поменяли временной расклад, и даже в январе 2018 года объем заимствований был небольшой.



Ну а теперь, полагаем, доллару уже ничего не мешает расти, тем более, что главный фактор, который, приводил к падению доллара в последний год – рост аппетитов к риску – несколько сдал позиции после недавних обвалов на американском фондовом рынке. Все предпосылки для того, чтобы пара евро-доллар начала снижение для начала в район отметки $1,20, уже имеются.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2384 к отметке $1,2340 констатировав внутридневное его снижение на заметные 44 пункта. Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 20 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2406, пара евро-доллар вскоре инициировала коррекцию, которая вначале шла медленно, а со старта европейской сессии форекса, после 09.00 Киева, динамика падения евро выросла, уронив главную валютную пару в рамки диапазона $1,2336-1,2358, который пара евро-доллар не покидала до 20.00 Киева, консолидировавшись с этого часа в районе отметки $1,2336, на которой пара оставалась до 21.10 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара продолжает повышаться после возвращения американских трейдеров на работу на фоне возобновления роста доходности US Treasuries.В понедельник торговые площадки США были закрыты в связи с празднованием Дня президента.Евро торгуется по состоянию на 16.15 Киева в районе $1,2347 против $1,2407 на закрытие прошлой сессии.Курс евро находится во вторник около ¥132,29 по сравнению со ¥132,25 в предыдущий день.Курс доллара составляет ¥107,15 против ¥106,59 в понедельник.Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, подскочил на 0,61%.Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,4%.Тем не менее, снижение WSJ Dollar с начала текущего года составляет 2,9%.Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии, который рассчитывает исследовательский институт ZEW, в феврале снизился до 92,3 пункта с 95,2 пункта в предшествующий месяц. Подындекс ожиданий опустился до 17,8 пункта с 20,4 пункта, при этом опрошенные The Wall Street Journal эксперты ожидали более значительного падения - до 16 пунктов.На вторник не запланирована публикация каких-либо важных макроэкономических данных в США, внимание инвесторов будет сосредоточено на протоколе январского заседания Федеральной резервной системы, который будет обнародован вечером в среду. Он может прояснить планы относительно темпов дальнейшего повышения процентных ставок ЦБ.Таким образом, евро на европейской сессии форекса после обеда пребывалпод давлением около минимумов $1,2345 отдаляясь от максимумов за 3 года, достигнутых в пятницу. Давление на пару оказывает восстановление доллара на фоне роста доходности трежерис. Трейдеры ждут выхода протоколов заседаний FOMC ФРС США в среду и ЕЦБ в четверг.Евро явно двигается вниз, третий раз последний месяц не смог закрепиться выше $1,25. Пара евро-доллар в самое ближайшее время может протестировать минимум начала февраля на $1,2207, после чего начать падение к $1,19. Уровень сопротивления находился на $1,2370, который после 19.30 Киева пара евро-доллар очень легко преодолела.Подоспели адепты теханализа, которые в целом повторили сентенцию, изложенную накануне.Евро оказывает давление на еще одну ключевую точку, поскольку область $1,2340 соответствует уровню коррекции Фибоначчи от отскока с $1,2200 (09 февраля) до $1,2555 до уик-энда, указывает исследовательская группа BBH.Ниже, поддержка наблюдается около $1.2285, далее ничего существенного нет до $1,22.Прорыв ниже уровня $1,2200 станет сигналом, что пик, установленный ранее (16 февраля, мы об этом писали в предыдущем обзоре) евро, имеет статус более важного максимума, чем считается сейчас. Этот прорыв будет свидетельствовать и предупреждать о высоковероятном падении в сторону $1,18 (по «следам» «двойной вершины» 02-16 февраля). Опцион в размере Є 551 млн. имеет цену исполнения $1,2365 и истек во вторник.Таким образом, пара евро-доллар продолжила снижение во вторник, новый локальный минимум показан на отметке $1,2320. Значит, пара уже откатилась более чем на 2 фигуры от максимума 16 февраля на $1,2550. Движение стало уже заметным, но комментаторы рынка пока не находят хороших объяснений происходящему.Тема про дефициты-близнецы США, которой нас перманентно потчевали в последние недели как объяснение наблюдавшейся слабости доллара, постепенно утихает.Единственное, что можно привести как причину для падения пары евро-доллар 20-го - выход слабых данных по германскому индексу экономических настроений ZEW, который показал заметное падение, причем предыдущее значение было историческим максимумом показателя. Индекс текущей оценки ZEW показал в феврале падение с 95,2 до 92,3 (прогноз 93,9).Индекс ожиданий ZEW также упал, с 20,4 до 16,0 (прогноз 17,8).Рынки теперь ждут протоколов последнего заседания FOMC ФРС, они будут опубликованы в среду в 21.00 Киева. Думаю, значимой новой информации там не будет, хотя, как обычно, новость может спровоцировать движение, или быть использованной крупными игроками для создания движения.Куда интереснее будет заседание FOMC ФРС 21 марта – с повышением ставки, с публикацией прогнозных материалов и пресс-конференцией нового главы ФРС.Сейчас рынки фьючерсов на ставки закладывают повышение ставки в марте с вероятностью 100%, и следующее повышение на заседании в июне – с вероятностью 73%. Фьючерсы даже закладывают повышение ставки в марте сразу в двойном размере, на 50 базисных пунктов, с вероятностью 12%. Но такое крайне маловероятно, представители ФРС делали акцент на необходимости постепенного и равномерного повышения ставки.Консенсус-прогноз Bloomberg дает иную картину, 8 из 65 проголосовавших экономистов, наоборот, полагают, что ставка в марте не будет повышена. Но это также крайне маловероятный сценарий, ближе к заседанию эксперты-участники, скорее всего, изменят свои прогнозы в пользу повышения ставки на 25 б.п.Мы же продолжаем твердить свой прежний тезис: доллар должен вырасти, реагируя на совокупность монетарных и фискальных факторов. С первыми все понятно – расхождение в дифференциале ставок в США и Европе и курсом пары евро-доллар должно быть ликвидировано (в данном случае под дифференциалом ставок понимаем разницу между доходностями 2-летних облигаций Германии и США).Да, последний год рынок двигали другие драйверы – прежде всего глобальный рост аппетитов к риску, так что корреляция вроде бы сломалась. Но, как показывает история, в более долгосрочной перспективе нет более сильного фактора, чем ставки.А в относительно краткосрочной перспективе (на ближайшие месяцы) доллару должен помочь начатый Казначейством США (после отмены действия порога госдолга до 9 марта 2019 года) цикл наращивания рыночного долга.Легко отметить, что с момента решения проблемы с финансированием правительства 09 февраля Казначейство резко нарастило объемы чистого привлечения (см.).В последний раз период активного наращивания рыночного долга приходился на сентябрь-ноябрь 2017 года. При том, что суммарно за 2017 календарный год Казначейство привлекло долга в размере $579 млрд., на сентябрь-ноябрь пришлось привлечение $346 млрд., то есть 59% долга было привлечено за три месяца. Это и стало причиной того, что, показав в начале сентября максимум в районе отметки $1,2090, в ноябре пара евро-доллар упала до $1,1560. Это была очень крупная коррекция, после которой пара показала еще 10 фигур роста, а Казначейство вынужденно взяло паузу в наращивании долга, поскольку рост заимствований ограничил лимит госдолга.Напомним, что изначально в IV квартале Казначейство планировало занять $501 млрд., но проблемы с нахождением компромисса по бюджету в Конгрессе поменяли временной расклад, и даже в январе 2018 года объем заимствований был небольшой.Ну а теперь, полагаем, доллару уже ничего не мешает расти, тем более, что главный фактор, который, приводил к падению доллара в последний год – рост аппетитов к риску – несколько сдал позиции после недавних обвалов на американском фондовом рынке. Все предпосылки для того, чтобы пара евро-доллар начала снижение для начала в район отметки $1,20, уже имеются.Кстати, 20-го Казначейство США довольно успешно разместило двухлетние облигации на $28,0 млрд. Как говорил один болтливый политик, «процесс пошел».



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной и пока «недоверчивой» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,40/33,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное падение бидов и оферов этой СКВ на 10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 20 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,470/0,485 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», несколько понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по потерявшему с закрытия понедельника 30,0 коп. спросу и упавшему на столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 февраля по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, курс безналичного доллара на вторничной сессии украинского валютного межбанка приподнялся в цене на дефиците предложения СКВ из-за ограниченности притока СКВ из-за рубежа (Америка 19-го была выходной), а также по причине возобновления покупок доллара импортерами, которые де-факто пропустил понедельничную сессию межбанка.



Заметим, что на межбанке скупка более дешевого безналичного «американца» нашими финансовыми институтами для спекуляций на наличном рынке была свернута из-за выравнивания цен наличного и безналичного долларов.



Не исключено, что неоднократно упоминаемый на этих страницах «переток» более дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок создал на последнем некоторый избыток доллара, что, в конечном счете, привело к «ползучему» снижению цен наличного доллара. С другой стороны незначительное подорожание безналичного «американца», двигающее его «навстречу» наличной «зелени», свернул энтузиазм участников этого проекта «Переток», который уже во вторник был заморожен.



Дополнительным поводом основанием для этого является ожидание на следующих торгах валютного межбанка изрядной порции отложенного из-за длинных выходных в США предложения экспортной выручки, что, как минимум, заставит рынок «зеленого» межбанка попытаться войти в полосу относительной стабильности или даже сформирует незначительную коррекцию долларовых цен.



Как мы указывали ранее, наличный рынок вот уже несколько сессий демонстрирует свою готовность к коррекции, и, не исключено, это распространится 21-22 февраля и на рынок «зеленого» безнала.



Разумеется, если Казначейство в очередной раз не преподнесет сюрприз в виде заметного скачка гривневой ликвидности. Впрочем, судя по графику, ни Минфин с размещениями ОВГЗ, ни Казначейство, «мешать» торгам межбанка не станут.



Во всяком случае, состоявшееся размещение Минфином 20 февраля гривневых облигаций ОВГЗ на 1 176,626 млн. грн. не оказало на ход вторничных торгов валютного межбанка сколь-нибудь заметного влияния. А до начала возмещения Казначейством крупных гривневых пакетов НДС, намеченного на 26 февраля, еще есть время.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,03/27,06 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 53 222,0 млн. грн. к отметке 49 540,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,00/27,03 UAH/USD. «В долины? Нам тренды пары евро-доллар мирового форекса не указ?...» - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 20 минут, на 10.30, в сопровождении невысокой ликвидности, цена безналичного доллара просела до 26,97/27,00 UAH/USD.



К 10.56 цена безналичного доллара на межбанке под давлением преобладающих предложений СКВ просела к 26,96/26,98 UAH/USD.



По состоянию на 11.11 Киева цена безналичного «американца» оставалась на уровне 26,96/26,98 UAH/USD.



К 11.28 безналичный «американец» на межбанке остановил коррекцию и даже символически укрепился - 26,97/26,99 UAH/USD. Очевидцы уверяли автора, что сделал он это сам, без помощи Институтской. Хотя кто знает…



Спустя час, на 12.23 Киева, цена безналичного «американца», не покинула отметку 26,97/26,99 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж. «На рынок пришла скукота», - резюмировал наш гуру.



Дополуденное «зеленое» довольно сдержанное и ожидаемое «антиралли» межбанка сопровождалось признаками едва заметного расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по менее значимым оферам с уровня 14,00/15,50% к отметке 14,00/15,25% годовых. Это снижение пребывает в противоречии со снижением объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наконец, около 12.50 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены при участии здешнего штатного кота Рыжика, немного отскочили к отметке 26,99/27,01 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 33,00/33,50 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению просел на 15,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 20 февраля по спросу понизился на 40,0 коп., упав на 30,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 февраля по спросу и по предложению обвалился на 100 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2337, упав до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,2318 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

21 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,93-95/27,03-05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0-22,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,20/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 февраля спрос упал на 30,0 коп., предложение потеряло столько же коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).



На открытии торгов 21 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,93-95/27,03-05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0-22,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,20/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 февраля спрос упал на 30,0 коп., предложение потеряло столько же коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).



На старте торгов 21 февраля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.



К 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен под давлением преобладавших клиентских оферов валюты: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,30/33,48 UAH/EUR.



По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметном снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,90/27,00 UAH/USD, евро - 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль 0,470/0,477 UAH/RUB).

На моменте на рынке города относительное равновесие покупок и продаж доллара при некотором преобладании клиентского «приноса».



Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,90/27,00 UAH/USD, евро - 33,15/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая. «Рынок вялый, как и накануне», - констатировали «неформалы» Днепра.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,00/27,15 UAH/USD, евро – 33,30/33,70 UAH/EUR, рубль 0,472/0,478 UAH/RUB, Киев опт 26,95-97/27,05-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,95-97/27,05-10 UAH/USD, евро (опт) 33,35/33,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,35/33,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 33,20/33,55 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,480 RUB/USD, Одесса – опт 26,95/27,05 UAH/USD, розница – 26,90/27,15 UAH/USD; Запорожье – 26,95/27,05 UAH/USD; евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,475 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота снижается в среду утром на фоне укрепления курса доллара и роста спроса на более доходные американские казначейские облигации.Курс доллара к основным мировым валютам растет в среду утром, рынок ожидает публикации протокола последней встречи FOMC Федрезерва.Цены на золото упали во вторник — золото показало самое резкое дневное снижение более чем на год на фоне укрепления доллара и стабилизации фондового рынка.Во вторник доллар США вырос, так как трейдеры вернулись выходных на фондовые рынки и на фоне роста доходности облигаций.Индекс доллара США USDX вырос на 0,7% до 89,720 пункта.Против японской йены доллар вырос до ¥107,28 по сравнению с ¥106,59 в понедельник в Нью-Йорке, по-прежнему удерживаясь на многомесячных минимумах. По данным FactSet, на прошлой неделе иена выросла на 2,3% по отношению к доллару, что является самым сильным недельным ростом с февраля 2017 года.Евро находился под давлением, снизившись к $1,2337 с $1,2406 в конце понедельника.Британский фунт снизился до $1,3991 с $1,3999 в конце понедельника.Доллар вырос, так как доходность 2-летних и 10-летних облигаций США поднялась до 2,2084% и 2,8818% соответственно. Инвесторы ждут казначейских аукционов на этой неделе, что может ускорить недавний подъем ставок по облигациям. Аукцион по 2-летней бумаге показал твердый аппетит ранее во вторник.Во вторник сила доллара также совпала со снижением промышленного индекса Dow Jones.Евро находился под давлением против доллара и фунта после того, как издание Business Insider сообщило, что Европейский парламент готовит резолюцию, призывающую к «соглашению об ассоциации» для Великобритании, предоставляя ей «привилегированный» доступ к европейскому единому рынку. Это противоречит позиции, с которой выступал главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.Между тем, данные показали, что экономические настроения Германии упали в феврале. Аналитический центр ZEW сообщил, что его индекс экономических ожиданий снизился до 17,8 пунктов с 20,4 пункта в январе.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,54% с 28,0672 UAH/USD до 27,0729 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 20 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,50% годовых (с 12.25 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 20 февраля, ускорив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке появились импортеры, де-факто пропустившие предыдущую сессию по доллару валютированием «завтра». Приобретать СКВ накануне импортерам не было нужды – ведь они все равно не могли его перечислить из-за выходного дня в США.Во-вторых, по той же причине на рынке отсутствовали предложения СКВ экспортерами. Согласно правилам, упавшая на счета СКВ может быть выведена на межбанк на следующий день.В-третьих, сохранились покупки СКВ банками, которые, пользуясь курсовой разницей продолжали перепродажу более дешевой СКВ с межбанка на наличном рынке.В-четвертых, на стороне «зеленых быков» межбанка бала выросшая гривневая ликвидность, о чем дали понять поднявшиеся с уровня 52 679,4 млн. грн. к отметке 53 222,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 февраля заметно на $68,8 млн., выросли, имея для этого нижеследующие основания.Во-первых, как мы указали выше, на рынок вернулись с отложенным спросом импортеры, активизировавшие свои покупки импортеры.Во-вторых, нынче работался доллар валютированием tod или «сегодня», в режиме, более приемлемом для нашего бизнеса.В-третьих, тема пресловутого «синдрома понедельника» (объем торгов в начале новой недели падают) по известным причинам снята с повестки дня.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с понедельником, 19 февраля, во вторник, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $141,1 млн. к отметке $201,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $91,8 млн. к $160,6 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.Торги 20 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, начав день с более высоких цен в паре доллар-гривня и завершив его коррекцией. Собственно, был повторен сценарий предыдущего дня.За исключением столицы, дилеры «неформального» наличного рынка которой доложили о росте ликвидности, валютчики остальных вышеперечисленных населенных пунктов были вынуждены признать некоторый регресс на этом участке.Думаю, причина таится в достигнутой эквивалентности цен наличного и безналичного долларов. Это привело к заморозке проекта «Переток» (траффик более дешевой, купленной на межбанке СКВ на дорогой наличный рынок).Мы предупреждали о скорой «кончине» этого источника «обогащения» департаментов неторговых операций и валютных отделов коммерческих банков.О «вялости» вторничного рынка наличных сообщили дилеры-«неформалы» Днепра, Запорожья, Одессы, Харькова и Крыжополя. При этом, судя по внутридневной курсовой динамике, «наличка» «доедала» остатки долларового изобилия после вышеупомянутого «перетока» «зелени» с межбанка на дорогой наличный рынок. Нынче «лавочка прикрылась», но курс наличного «американца» снижался, имея для этого несколько причин, одну из которых мы только что упомянули.Во-вторых, заметное падение торговой активности требовали срочного применения «дисконтной терапии», которая, как оказалось, помогает не всегда.В-третьих, мы не исключаем, что наличный рынок, как это не раз бывало раньше, во вторник «сыграл на опережение», небезосновательно рассчитывая на смену тренда в «зеленом» секторе межбанка с «бычьего» на «медвежий».Заметим, что это является дополнительным аргументом для наших ожиданий «переворота» на рынке безналичного доллара на ближайших торгах из-за дополнительного притока экспортной СКВ, отложенного по причине длинных выходных в США.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-10,0 коп. (лидировал в снижении рынок Днепра), офера потеряли 2,0-10,0 коп. (лидерство в откате сохранилось за Днепром).По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «американца» понизились на 8,0-12,0 коп., позиция «предложение» упала на 7,0-12,0 коп.Итак, во вторник цены наличного и безналичного долларов сравнялись, заморозив «до лучших времен» переток СКВ с межбанка на наличный рынок.Это заставит клерков коммерческих банков и дилеров наличного рынка искать иные варианты и источники несложного профита.Остается добавить, что наличный рынок, упорно корректируя вниз долларовые цены на протяжении последних трех сессий, недвусмысленно намекает валютному межбанку о наступлении времени для подобного сюжета.Впрочем, по порядку.Торги 20 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,05/27,15 UAH/USD, евро – 33,40/33,70 UAH/EUR, рубль – 0,470/0,485 UAH/RUB.Стартовав во вторник в условиях относительного равновесия на фоне очень низкой торговой активности, дилеры в дальнейшем поддерживали сбалансированность спроса и предложения аккуратным дисконтированием цен. Подобных мероприятий требовало неважное состояние текущей ликвидности.Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного скорректировались: 27,10/27,20 UAH/USD, евро - 33,50/33,75 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая. «Рынок вялый», - констатировали «неформалы» Днепра.После обеда на рынке Днепра удалось сохранить уравновешенную торговлю – по итогам вторника сложилось покупок и продаж. Однако, это не уберегло обороты от потерь – по итогам дня «неформалы» розницы Днепра поставили «четверку с минусом», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.В течение 20 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 10,0 коп., офера потеряли столько же.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 19 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу просел на 12,0 коп., потеряв по предложению 10,0 коп.Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,05/27,10 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Впоследствии этот баланс надо было поддерживать аккуратным снижением действующих цен из-за некоторого преобладания клиентских оферов СКВ. Кроме того, коррекции цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.По итогам дня равновесие спроса и предложения удалось сохранить, однако обороты это не спасло от некоторых потерь – ликвидность сессии оптового сегмента наличного рынка Днепра 20-го заслужила «тройку», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.На протяжении вторника биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 10,0 коп.По сравнению с закрытием 19 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре просели на 12,0 коп., офера упали на 10,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 февраля уровнями 33,40/33,70 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре стали потеряли по 30,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 20 февраля приходилось дисконтированием цен пытаться поднимать «вялую» торговую активность в условиях терминации перетока дешевого доллара с валютного межбанка и реагировать пролонгацию неспешной коррекции пары евро-доллар на мировом валютном рынке.Следовательно, нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной и пока «недоверчивой» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,40/33,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное падение бидов и оферов этой СКВ на 10,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 20 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,470/0,485 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», несколько понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по потерявшему с закрытия понедельника 30,0 коп. спросу и упавшему на столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 февраля по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,03/27,06 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 53 222,0 млн. грн. к отметке 49 540,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,00/27,03 UAH/USD. «В долины? Нам тренды пары евро-доллар мирового форекса не указ?...» - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».Спустя 20 минут, на 10.30, в сопровождении невысокой ликвидности, цена безналичного доллара просела до 26,97/27,00 UAH/USD.К 10.56 цена безналичного доллара на межбанке под давлением преобладающих предложений СКВ просела к 26,96/26,98 UAH/USD.По состоянию на 11.11 Киева цена безналичного «американца» оставалась на уровне 26,96/26,98 UAH/USD.К 11.28 безналичный «американец» на межбанке остановил коррекцию и даже символически укрепился - 26,97/26,99 UAH/USD. Очевидцы уверяли автора, что сделал он это сам, без помощи Институтской. Хотя кто знает…Спустя час, на 12.23 Киева, цена безналичного «американца», не покинула отметку 26,97/26,99 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж. «На рынок пришла скукота», - резюмировал наш гуру.Дополуденное «зеленое» довольно сдержанное и ожидаемое «антиралли» межбанка сопровождалось признаками едва заметного расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по менее значимым оферам с уровня 14,00/15,50% к отметке 14,00/15,25% годовых. Это снижение пребывает в противоречии со снижением объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.Наконец, около 12.50 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены при участии здешнего штатного кота Рыжика, немного отскочили к отметке 26,99/27,01 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 33,00/33,50 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению просел на 15,0 коп.Евро по сравнению с открытием 20 февраля по спросу понизился на 40,0 коп., упав на 30,0 коп. по предложению.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 февраля по спросу и по предложению обвалился на 100 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2337, упав до $1,2312 на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,2318 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром21 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,93-95/27,03-05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0-22,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,20/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 февраля спрос упал на 30,0 коп., предложение потеряло столько же коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).На открытии торгов 21 февраля в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,93-95/27,03-05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0-22,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,20/33,50 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 20 февраля спрос упал на 30,0 коп., предложение потеряло столько же коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).На старте торгов 21 февраля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.К 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен под давлением преобладавших клиентских оферов валюты: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,30/33,48 UAH/EUR.По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметном снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,90/27,00 UAH/USD, евро - 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль 0,470/0,477 UAH/RUB).На моменте на рынке города относительное равновесие покупок и продаж доллара при некотором преобладании клиентского «приноса».Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного скорректировались: 26,90/27,00 UAH/USD, евро - 33,15/33,50 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая. «Рынок вялый, как и накануне», - констатировали «неформалы» Днепра.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,00/27,15 UAH/USD, евро – 33,30/33,70 UAH/EUR, рубль 0,472/0,478 UAH/RUB, Киев опт 26,95-97/27,05-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,95-97/27,05-10 UAH/USD, евро (опт) 33,35/33,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,35/33,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 33,20/33,55 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,480 RUB/USD, Одесса – опт 26,95/27,05 UAH/USD, розница – 26,90/27,15 UAH/USD; Запорожье – 26,95/27,05 UAH/USD; евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,475 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

