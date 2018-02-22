Итоги: Энергетика 22.02.18

Додано: Чет 22 лют, 2018 13:32

Согласно документу, обнародованному в среду вечером, члены Комитета по открытым рынкам ФРС пришли к мнению, что с учетом роста американской экономики дальнейшее ужесточение политики целесообразно. Повышение ставки ФРС поддерживает курс доллара, что, в свою очередь, негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти. Укрепление доллара делает нефть дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.



Сдерживает удешевление нефти статистика от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 16 февраля сократились на 907 тысяч баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 1,5 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 3,5 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), по оценке института, упали на 2,6 миллиона баррелей.



Позднее в четверг инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США. По прогнозу аналитиков, запасы за неделю выросли на 1,795 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,895 миллиона баррелей.



Разница в ценах WTI и Brent увеличилась после сокращения во вторник. Во вторник фьючерсы двух марок также закрылись разнонаправленно — цена WTI выросла из-за проблем с нефтепроводом из Канады. В тоже время обслуживание заводов в Европе уменьшилось спрос на нефть.



Курс доллара США вырос, индекс доллара USDX вырос на 0,3% - более сильный доллар обычно негативно влияет на выраженную в долларах цену нефти.



Данные Американского института нефти по изменению запасов в США на прошлой неделе выходят в начале четверга. Вечером выходят официальные данные по запасам от Администрации энергетической информации.



Данные прошлой недели показали, что запасы на неделе, закончившейся 9 февраля, выросли на 1,8 млн. баррелей (меньше чем ожидалось).



Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются после публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США, инвесторы также ожидают статистику по запасам сырья в США по итогам прошлой недели.Фьючерсы на нефть в среду закрылись разнонаправленно, перед выходом данных по изменению запасов.API: нефть дорожает после неожиданного сокращения запасов в США.Как следует их опубликованных в среду данных Американского института нефти (API), после трех подряд недель роста запасы нефти и некоторых нефтепродуктов в США неожиданно сократились.Итак, за неделю до 16 февраля в США (в баррелях):запасы сырой нефти: -0,907 млн.;запасы в Кушинге: -2,644 млн.;запасы бензина: +1,644 млн.;запасы дистиллятов: -3,563 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу 9 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: +3,0 млн. (медианный прогноз: 8 экспертов ждут роста, 1 - снижения);запасы бензина: +1,5 млн. (медианный прогноз: 7 экспертов прогнозируют рост, 2 эксперта — снижение);запасы дистиллятов: -1,0 млн. (6 экспертов ждут снижения, 2 — роста);запасы сырой нефти в Кушинге: -2,5 млн. (собственный прогноз Bloomberg).«Действия ОПЕК серьезно сократили предложение нефти, но американские сланцевики в большой степени это компенсировали», - отмечает Боб Ягер из Mizuho Securities USA. - «Картель пытается убедить инвесторов в своей решимости привести рынок в состояние баланса, но они не верят».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: