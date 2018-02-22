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Итоги: Энергетика 22.02.18

Итоги: Энергетика 22.02.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:32

Итоги: Энергетика 22.02.18

Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются после публикации протокола последнего заседания FOMC Федрезерва США, инвесторы также ожидают статистику по запасам сырья в США по итогам прошлой недели.

По состоянию на 07.57 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69% - до $64,97 за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,96% - до $61,09 за баррель.

Согласно документу, обнародованному в среду вечером, члены Комитета по открытым рынкам ФРС пришли к мнению, что с учетом роста американской экономики дальнейшее ужесточение политики целесообразно. Повышение ставки ФРС поддерживает курс доллара, что, в свою очередь, негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти. Укрепление доллара делает нефть дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Сдерживает удешевление нефти статистика от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 16 февраля сократились на 907 тысяч баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 1,5 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 3,5 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), по оценке института, упали на 2,6 миллиона баррелей.

Позднее в четверг инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США. По прогнозу аналитиков, запасы за неделю выросли на 1,795 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,895 миллиона баррелей.

Фьючерсы на нефть в среду закрылись разнонаправленно, перед выходом данных по изменению запасов.

Апрельский фьючерс на нефть WTI на NYMEX снизился на 11 центов, или на 0,2%, до $61,69 за баррель.

Фьючерс на нефть Brent вырос на 17 центов, или на 0,3%, до $65,42 доллара за баррель.

Разница в ценах WTI и Brent увеличилась после сокращения во вторник. Во вторник фьючерсы двух марок также закрылись разнонаправленно — цена WTI выросла из-за проблем с нефтепроводом из Канады. В тоже время обслуживание заводов в Европе уменьшилось спрос на нефть.

Курс доллара США вырос, индекс доллара USDX вырос на 0,3% - более сильный доллар обычно негативно влияет на выраженную в долларах цену нефти.

Данные Американского института нефти по изменению запасов в США на прошлой неделе выходят в начале четверга. Вечером выходят официальные данные по запасам от Администрации энергетической информации.

Данные прошлой недели показали, что запасы на неделе, закончившейся 9 февраля, выросли на 1,8 млн. баррелей (меньше чем ожидалось).

API: нефть дорожает после неожиданного сокращения запасов в США.

Как следует их опубликованных в среду данных Американского института нефти (API), после трех подряд недель роста запасы нефти и некоторых нефтепродуктов в США неожиданно сократились.

Итак, за неделю до 16 февраля в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: -0,907 млн.;
запасы в Кушинге: -2,644 млн.;
запасы бензина: +1,644 млн.;
запасы дистиллятов: -3,563 млн.

Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.

Согласно прогнозу 9 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):

запасы сырой нефти: +3,0 млн. (медианный прогноз: 8 экспертов ждут роста, 1 - снижения);
запасы бензина: +1,5 млн. (медианный прогноз: 7 экспертов прогнозируют рост, 2 эксперта — снижение);
запасы дистиллятов: -1,0 млн. (6 экспертов ждут снижения, 2 — роста);
запасы сырой нефти в Кушинге: -2,5 млн. (собственный прогноз Bloomberg).

«Действия ОПЕК серьезно сократили предложение нефти, но американские сланцевики в большой степени это компенсировали», - отмечает Боб Ягер из Mizuho Securities USA. - «Картель пытается убедить инвесторов в своей решимости привести рынок в состояние баланса, но они не верят».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
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