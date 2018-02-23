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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:43 Итоги: Энергетика 23.02.18



На Нью-Йоркской товарной бирже нефть марки WTI с поставкой в апреле подорожала на 0,18% до $62,88 за баррель.



На Intercontinental Exchange нефть марки Brent выросла в цене на 0,30% до $66,45 за баррель.



Ожидалось, что запасы нефти в США вырастут на 1,8 млн. баррелей. Тем не менее, чистый импорт сократился до рекордно низкого уровня, а экспорт вырос, поэтому запасы нефти в США неожиданно сократились на 1,6 млн. баррелей на прошлой неделе. В важном нефтехранилище в Кушинге запасы также снизились, по данным Управления по энергетической информации.



Сокращение запасов в Кушинге связано с тем, что цены на срочные поставки нефти выше, чем форвардные цены, что снижает привлекательность хранения запасов, поскольку выгоднее продавать их сейчас.



Объем экспорта нефти из США превысил 2 млн. баррелей в день, приблизившись к рекордному показателю в 2,1 млн., зафиксированному в октябре. Объем добычи стабильно растет, и такими темпами США обгонят Россию по объему добычи нефти к концу 2018 г., став мировым лидером по этому показателю.



Крупнейший в США частный нефтяной терминал, LouisianaOffshoreOilPort, недавно закончил первую разгрузку крупнотоннажного танкера, который может перевозить около 2 млн. баррелей нефти.



В то же время спрос на нефть растет в Азии и особенно в Китае.

Падение курса доллара с самого высокого за восемь дней уровня также обеспечило поддержку ценам на нефть, поскольку нефть, стоимость которой измеряется в долларах, теперь дешевле для других стран, которые хотят ее импортировать.

Получив поддержку от существенного роста спроса в Азии, нефть постепенно приближается к февральскому пику. Brent начала февраль на уровне $69,65, а WTI - на уровне $65,80.



Фьючерсы на нефть выросли в четверг после того, как правительственные данные показали неожиданное падение запасов нефти на прошлой неделе.



Администрация по энергетической информации сообщила, что запасы нефти упали на 1,616 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 16 февраля. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост на 1,9 миллиона баррелей.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть WTI с апрельской поставкой отыграла раннее снижение, завершив день с прибылью в $1,09 США, или 1,8%, на уровне $62,77 за баррель.



Нефть Brent выросла на 97 центов, или на 1,5%, до уровня $66,39 за баррель.



Запасы нефти на складах в Кушинге, штат Оклахома продолжают падать, сократившись на 2,7 миллиона баррелей.



«Снижение запасов происходит даже по мере того, как начался сезон технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, оказывая давление на нефть. Рост экспорта сырой нефти также был частью этой картины, поскольку EIA, по-видимому, включило в отчет первый экспорт суперанкерного груза, загруженного из нефтяного порта Луизианы (LOOP), - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям в Clipper Data.

«Несмотря на то, что объемы по переработке нефти упали ниже 16 миллионов баррелей в сутки в первый раз после урагана Harvey, более низкий чистый импорт привел к снижению запасов», - сказал он. - «Большой скачок в экспорте нефти, по-видимому, был вызван тем, что EIA включила первый экспортный груз из LOOP на прошлой неделе».



Нефтяные фьючерсы остаются под давлением в месячном исчислении, но отыграли часть снижения с начала февраля. К январю нефть WTI показала пять последовательных ежемесячных увеличений запасов, чему частично способствовали «удивительно высокие» показатели исполнения требований по ограничения на добычу, согласованные членами Организации стран-экспортеров нефти и несколькими другими крупными производителями, сказал аналитик Фавад Разакзада из Forex.com.



Но Разакзада сказал, что он сомневается в перспективах дальнейшего роста нефти, сославшись на дальнейшее увеличение количества нефтяных вышек в США.



Апрельский бензин вырос на 1,61 цента до $1,9607 за галлон, тогда как топочный мазут вырос на 2,15 цента до $1,9536 за галлон.



Сланцевая отрасль США совсем «не тянет» на роль стабилизирующего производителя



Сланцевая индустрия Америки слишком мала, неповоротлива и конкурентное, чтобы выполнять функцию стабилизирующего производителя.



Консенсус-прогноз, согласно которому в ближайшие годы нефть будет колебаться в районе $60, а гибкий американский сланец будет играть роль «стабилизирующего производителя», предотвращающего резкие ценовые движения, в теории выглядит комфортным. Сама нефтяная отрасль, правительства, потребители и инвесторы не довольны возвращением цикла бумов и спадов, который царит на рынке на протяжении последних 15 лет. Однако нефть по $60 вряд ли станет «новой нормой», как пять лет назад считалась цена в $100.



История, неотъемлемые атрибуты сланца и вырисовывающиеся тренды спроса и предложения дают основания предполагать, что сланцевая нефть скорее усилит нестабильность рынка, нежели поможет уравновесить цены. Очень важно проводить различия между коротким циклом и колебаниями объемов производства. В коротком цикле добыча сланцевой нефти сокращается и увеличивается быстрее, чем в случае с традиционными производителями — за кварталы, а не за годы. Но сланцевая отрасль США состоит из десятков непохожих друг на друга государственных и частных компаний, конкурирующих между собой, чтобы максимизировать резервы и добычу.



Более короткий цикл сланца может стабилизировать цены, но только случайно и в зависимости от доминирующих на тот ли иной момент фундаментальных реалий рынка. К примеру, хлынувшая волна сланцевой нефти после 2010 года была случайной и поднялась вовремя, компенсировав ужесточение условий на рынке, обострившееся из-за перебоев поставок из Ливии, и тем самым сдержав рост цен в районе $100 за баррель. Но три года спустя неустанные сланцевики внесли немалый вклад в обвал котировок от уровней выше $100 под отметку $30, когда страны ОПЕК отказались сокращать свою добычу.



Истинное колебание объемов производства — это совсем другое. Стабилизирующие производители представляют собой относительно небольшое число санкционированных правительством предприятий, которые контролируют основную массу низкозатратных скважин, вступающих в сговор между собой в рамках мандата, предполагающего стабилизацию цен.



В качестве исторических примеров можно привести Техасскую железнодорожную комиссию и другие нефтедобывающие штаты, Семь сестер и ОПЕК. Стабилизирующие производители жертвуют максимизацией прибыли ради ценовой стабильности и несут на себе бремя затрат на содержание неактивных или свободных производственных мощностей, чтобы предотвратить перебои в поставках или неожиданные всплески спроса.

Они адаптируют свои объемы производства в проактивном режиме, молниеносно по стандартам нефтяной отрасли (за считанные недели) и снижают волатильность цен, закрепляя долгосрочные ценовые ожидания. Сланец определенно повлиял на мировые цены на нефть, качество ее состава и торговые потоки. Но эта отрасль слишком мала, медленна и конкурентна (если бы топ-менеджеры попытались вступить в сговор, они бы попали за решетку), чтобы выполнять функцию стабилизирующего производителя.



В будущем сланец вряд ли настолько вырастет, чтобы утолить нефтяную жажду мира. После трех лет низких цен спрос оживился, а широко разрекламированный переход с нефти на электромобили наступит гораздо позже, чем многие предполагают.



По прогнозам МВФ, при темпах роста мировой экономики в районе 4% потребуется порядка 2 млн. барр./день чистого прироста предложения в год. Это означает необходимость в новой валовой добыче в объеме 4-5 млн. барр./день с учетом снижения добычи на действующих месторождениях. Даже если сланец будет добавлять на рынок 1 млн. барр./день ежегодно, он не сможет в одностороннем порядке удовлетворить мировой спрос.



Таким образом, исключая сценарий с экономическим спадом, к началу следующего десятилетия мировая экономика будет испытывать нехватку новой добычи в рамках более долгосрочных традиционных проектов, которые были отменены или отложены после обвала цен в 2014 году. Запасы нормализуются за счет низкого объема свободных мощностей (в настоящий момент они составляют около 2.5 млн баррелей в сутки или меньше 3% от мирового предложения и, скорее всего, будут падать), который будет ограничиваться из-за рисков срыва поставок под влиянием геополитики. Цены резко вырастут и, возможно, снова станут трехзначными, что ограничит потребление.



Объединение производителей в формате ОПЕК+ не ожидают серьезного влияния со стороны сланцевой добычи. Недавно министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих предупредил, что ограниченное предложение и спрос выше прогнозов могут вызвать серьезное ужесточение условий на мировой рынке в ближайшие годы, невзирая на активности сланцевых компаний Америки.



На прошлой неделе министр нефти ОАЭ Сухаил аль-Мазруи призвал своих коллег по соглашению восстановить истощившиеся свободные производственные мощности, чтобы компенсировать потенциальный неожиданный рост спроса или перебои в поставках.



И хотя риск новой волны краткосрочных ценовых колебаний сохраняется, фокус внимания стран ОПЕК+ в конечном итоге переключится с соблюдения установленных квот на адекватный уровень свободных мощностей в качестве подушки безопасности.



Все, кто ожидают, что нефть будет торговаться в диапазоне в районе отметки $60, должны забыть о сланце и вместо этого надеяться, что экспортеры ОПЕК+ сможет выступить в качестве истинного стабилизирующего производителя, увеличив свободные производственные мощности. Но ремни безопасности отстегивать пока тоже не стоит: традиционным производителям, связанным сделкой, будет сложнее ограничивать добычу, когда рынок условия на рынке ужесточаются, нежели при масштабном профиците предложения.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Нефть выросла в цене в пятницу утром в ходе азиатской торговой сессии, получив поддержку от неожиданного сокращения запасов нефти в США.Фьючерсы на нефть выросли в четверг после того, как правительственные данные показали неожиданное падение запасов нефти на прошлой неделе.Администрация по энергетической информации сообщила, что запасы нефти упали на 1,616 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 16 февраля. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост на 1,9 миллиона баррелей.Сланцевая отрасль США совсем «не тянет» на роль стабилизирующего производителяСланцевая индустрия Америки слишком мала, неповоротлива и конкурентное, чтобы выполнять функцию стабилизирующего производителя.Консенсус-прогноз, согласно которому в ближайшие годы нефть будет колебаться в районе $60, а гибкий американский сланец будет играть роль «стабилизирующего производителя», предотвращающего резкие ценовые движения, в теории выглядит комфортным. Сама нефтяная отрасль, правительства, потребители и инвесторы не довольны возвращением цикла бумов и спадов, который царит на рынке на протяжении последних 15 лет. Однако нефть по $60 вряд ли станет «новой нормой», как пять лет назад считалась цена в $100.История, неотъемлемые атрибуты сланца и вырисовывающиеся тренды спроса и предложения дают основания предполагать, что сланцевая нефть скорее усилит нестабильность рынка, нежели поможет уравновесить цены. Очень важно проводить различия между коротким циклом и колебаниями объемов производства. В коротком цикле добыча сланцевой нефти сокращается и увеличивается быстрее, чем в случае с традиционными производителями — за кварталы, а не за годы. Но сланцевая отрасль США состоит из десятков непохожих друг на друга государственных и частных компаний, конкурирующих между собой, чтобы максимизировать резервы и добычу.Более короткий цикл сланца может стабилизировать цены, но только случайно и в зависимости от доминирующих на тот ли иной момент фундаментальных реалий рынка. К примеру, хлынувшая волна сланцевой нефти после 2010 года была случайной и поднялась вовремя, компенсировав ужесточение условий на рынке, обострившееся из-за перебоев поставок из Ливии, и тем самым сдержав рост цен в районе $100 за баррель. Но три года спустя неустанные сланцевики внесли немалый вклад в обвал котировок от уровней выше $100 под отметку $30, когда страны ОПЕК отказались сокращать свою добычу.Истинное колебание объемов производства — это совсем другое. Стабилизирующие производители представляют собой относительно небольшое число санкционированных правительством предприятий, которые контролируют основную массу низкозатратных скважин, вступающих в сговор между собой в рамках мандата, предполагающего стабилизацию цен.В качестве исторических примеров можно привести Техасскую железнодорожную комиссию и другие нефтедобывающие штаты, Семь сестер и ОПЕК. Стабилизирующие производители жертвуют максимизацией прибыли ради ценовой стабильности и несут на себе бремя затрат на содержание неактивных или свободных производственных мощностей, чтобы предотвратить перебои в поставках или неожиданные всплески спроса.Они адаптируют свои объемы производства в проактивном режиме, молниеносно по стандартам нефтяной отрасли (за считанные недели) и снижают волатильность цен, закрепляя долгосрочные ценовые ожидания. Сланец определенно повлиял на мировые цены на нефть, качество ее состава и торговые потоки. Но эта отрасль слишком мала, медленна и конкурентна (если бы топ-менеджеры попытались вступить в сговор, они бы попали за решетку), чтобы выполнять функцию стабилизирующего производителя.В будущем сланец вряд ли настолько вырастет, чтобы утолить нефтяную жажду мира. После трех лет низких цен спрос оживился, а широко разрекламированный переход с нефти на электромобили наступит гораздо позже, чем многие предполагают.По прогнозам МВФ, при темпах роста мировой экономики в районе 4% потребуется порядка 2 млн. барр./день чистого прироста предложения в год. Это означает необходимость в новой валовой добыче в объеме 4-5 млн. барр./день с учетом снижения добычи на действующих месторождениях. Даже если сланец будет добавлять на рынок 1 млн. барр./день ежегодно, он не сможет в одностороннем порядке удовлетворить мировой спрос.Таким образом, исключая сценарий с экономическим спадом, к началу следующего десятилетия мировая экономика будет испытывать нехватку новой добычи в рамках более долгосрочных традиционных проектов, которые были отменены или отложены после обвала цен в 2014 году. Запасы нормализуются за счет низкого объема свободных мощностей (в настоящий момент они составляют около 2.5 млн баррелей в сутки или меньше 3% от мирового предложения и, скорее всего, будут падать), который будет ограничиваться из-за рисков срыва поставок под влиянием геополитики. Цены резко вырастут и, возможно, снова станут трехзначными, что ограничит потребление.Объединение производителей в формате ОПЕК+ не ожидают серьезного влияния со стороны сланцевой добычи. Недавно министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих предупредил, что ограниченное предложение и спрос выше прогнозов могут вызвать серьезное ужесточение условий на мировой рынке в ближайшие годы, невзирая на активности сланцевых компаний Америки.На прошлой неделе министр нефти ОАЭ Сухаил аль-Мазруи призвал своих коллег по соглашению восстановить истощившиеся свободные производственные мощности, чтобы компенсировать потенциальный неожиданный рост спроса или перебои в поставках.И хотя риск новой волны краткосрочных ценовых колебаний сохраняется, фокус внимания стран ОПЕК+ в конечном итоге переключится с соблюдения установленных квот на адекватный уровень свободных мощностей в качестве подушки безопасности.Все, кто ожидают, что нефть будет торговаться в диапазоне в районе отметки $60, должны забыть о сланце и вместо этого надеяться, что экспортеры ОПЕК+ сможет выступить в качестве истинного стабилизирующего производителя, увеличив свободные производственные мощности. Но ремни безопасности отстегивать пока тоже не стоит: традиционным производителям, связанным сделкой, будет сложнее ограничивать добычу, когда рынок условия на рынке ужесточаются, нежели при масштабном профиците предложения.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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