RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Золото в гранулах

Золото в гранулах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:48

Золото в гранулах

Кто что думает о золоте в гранулах? По идее, подделать его практически нереально, легко проверить любую гранулу. Есть ли авторитетные производители? Где можно купить?
art_kushnir_mcc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 27.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 20:06

art_kushnir_mcc деть потом куда?
Nickmess
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 16.12.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:34

Я понимаю, что это не слиток и не монета, просто на сегодня столько опасений в их подделках, что невольно задаешься вопросом, почему не распространены гранулы.
art_kushnir_mcc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 27.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА И ДР. КАК ЛОМ 1 ... 6, 7, 8
Anonymous » Сер 17 чер, 2009 20:20
75 36256
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 15:14
andreygreboedov50
Как вернуть золото с текущего счета в банке, который ликвиди 1, 2
vkovalenko » Суб 25 чер, 2016 15:57
12 4233
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 жов, 2017 13:44
jabba
Виды упаковок 100 гр. слитков Argor-Heraeus? Золото. 1, 2
Anonymous » Суб 25 чер, 2011 17:37
17 15224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 вер, 2017 15:33
finuser154
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4713)
27.02.2018 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.