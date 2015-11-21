Не получается найти работу

antaantina У меня была ситуация похожа на вашу. Искал работу, рассылал резюме на нормальные должности, но меня просто не приглашали даже на собеседования. Если и звонили, то в 90% случаев за копейки или какие-то мошенники. Я уже не знал, что мне делать. Проблема оказалась просто банальной. Как я теперь уже знаю, что для начала главное резюме, которое будет меня продавать как специалиста. Нужно написать свои достижения, навыки, Хард и софт скилы и много всяких нюансов. Скаже честну, когда сделали мне нормальное резюме, тогда и начали приглашать на хорошие работы с достойным окладом. Начните с резюме. В интернете куча информации как составить резюме, а если самостоятельно не выходит, тогда можете заказать резюме. Ну вообще, много компаний в поисковике есть, это первая ссылка, что я увидел. Удачи в трудоустройстве!
Привет! Я провожу опрос для людей, которые в поиске работы, или хотели бы сменить свое профессиональное развитие, или выгорели на текущем месте, или не знают куда двигаться дальше и вообще куда хотели бы? В частности, если вы хотели бы работать в ИТ, но не знаете кем. Буду благодарна за участие! https://bit.ly/3FUSzTO
Я сам працюю в сфері ІТ. Що ж, це справді набирає обертів і стає досить популярним серед українців. Особисто я рекомендую ознайомитися зі списком вакансій, щоб знати яка IT робота в Україні підійде саме вам
Резюме - не больше 1 стр А4; указать, что умеете делать (что реально делаете и получали за это деньги). 1-2 последних места работы (должность, сфера деятельности). Не надо весь список где работали, особенно если бегали по рабочим местам, не надо сильные/слабые стороны, не надо однообразные перечни обязанностей, не надо хобби/увлечения. Обязательно указать умения которые нужны именно для данной должности: для переводчика - уровень владения языками, для дева - языки программирования, технологии; для бухгалтера - версии бухг. программ и т.д., для администратора - опыт обслуживания клиентов. Смежные скилы: например - идете разрабатывать программу для фин.теха - и имеете высшее экономическое образование; идете администратором на СТО, и есть опыт эксплуатации своего авто; идете няней в семью - есть свои дети; идете контент-менеджером: умеете сами фотографировать/фотошопить, ведете свои аккаунты/блоги в соц.сетях.
Всім привіт! Хочу поділитися своєю історією та досвідом, можливо, хтось зіткнувся з тим же, що і я. Сама я із Житомира. Зрозумійте мене правильно, життя зараз дуже непросте, варіантів гідного заробітку мало, тому вирішила пошукати роботу у Франції. Завжди мріяла там побувати і ось з недавнього часу знімаю невеличку кімнату у паризькому кварталі Бобур. Моєю сусідкою виявилася жінка середнього віку. Я розповіла їй свою історію про те, що шукаю роботу. Вона запропонувала мені попрацювати у борделі. Ну, чому б і ні? Обіцяли, що зможу заробити багато грошей, але відразу попередили, що є обов'язкові умови, через те що клієнти з дуже нестандартними запитами.... Мене поставили перед фактом - ми оплачуємо тобі ряд операцій, і тільки після цього я зможу працювати. І це не якісь операції, як збільшення грудей, а зовсім якась жесть... Дехто з дівчин, кому вже нічого втрачати, погоджується. Тут тупо роблять з жінок "ляльок-виродків" заради задоволення забаганок божевільних... Коротше кажучи, я не наважилася так сильно спотворювати себе, які б гроші за це не платили. Заблокувала номер сутенерки і рішила сюди більше не повертатися. Залишається тільки порадіти, що все закінчилося саме так. Сподіваюсь, що жінки будуть уважніше розглядати подібні небезпечні пропозиції.