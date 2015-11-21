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Не получается найти работу

Не получается найти работу
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 18:07

antaantina
У меня была ситуация похожа на вашу. Искал работу, рассылал резюме на нормальные должности, но меня просто не приглашали даже на собеседования. Если и звонили, то в 90% случаев за копейки или какие-то мошенники. Я уже не знал, что мне делать.
Проблема оказалась просто банальной. Как я теперь уже знаю, что для начала главное резюме, которое будет меня продавать как специалиста. Нужно написать свои достижения, навыки, Хард и софт скилы и много всяких нюансов. Скаже честну, когда сделали мне нормальное резюме, тогда и начали приглашать на хорошие работы с достойным окладом.
Начните с резюме. В интернете куча информации как составить резюме, а если самостоятельно не выходит, тогда можете заказать резюме. Ну вообще, много компаний в поисковике есть, это первая ссылка, что я увидел.
Удачи в трудоустройстве!
kurnik641
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 07:56

vet

Я особисто шукаю роботу за кордоном через сайт - https://layboard.com/ua
Все швидко і зручно
vetalvip
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:53

Работа в ИТ, если ты не программист

Привет!
Я провожу опрос для людей, которые в поиске работы, или хотели бы сменить свое профессиональное развитие, или выгорели на текущем месте, или не знают куда двигаться дальше и вообще куда хотели бы?
В частности, если вы хотели бы работать в ИТ, но не знаете кем.
Буду благодарна за участие!
https://bit.ly/3FUSzTO
ability1989
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:03

в наше время довольно не сложно и на удаленке найти работу
Zulian
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:57

Re: Не получается найти работу

Я сам працюю в сфері ІТ. Що ж, це справді набирає обертів і стає досить популярним серед українців. Особисто я рекомендую ознайомитися зі списком вакансій, щоб знати яка IT робота в Україні підійде саме вам
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:08

  antaantina написав: Помогаю людям решать разные задачи с компьютерами, разбираюсь во многих программах, умею много чего делать за компьютером и в интернете.

Ну это по замыслу, как бы уровень домохозяйки, которая должна купить в супермаркете железяку и при первом включении её настроить.
Какое образование и какие конкретные знания у Вас имеются?

Просто я сам тоже всем во всем помогаю, но реально на рынка труда нужны не специалисты широкого профиля и узконаправленные специалисты.

P.S. Член фан-клуба Avril Lavigne?
Примат
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:07

Re: Не получается найти работу

Резюме - не больше 1 стр А4; указать, что умеете делать (что реально делаете и получали за это деньги). 1-2 последних места работы (должность, сфера деятельности). Не надо весь список где работали, особенно если бегали по рабочим местам, не надо сильные/слабые стороны, не надо однообразные перечни обязанностей, не надо хобби/увлечения. Обязательно указать умения которые нужны именно для данной должности: для переводчика - уровень владения языками, для дева - языки программирования, технологии; для бухгалтера - версии бухг. программ и т.д., для администратора - опыт обслуживания клиентов. Смежные скилы: например - идете разрабатывать программу для фин.теха - и имеете высшее экономическое образование; идете администратором на СТО, и есть опыт эксплуатации своего авто; идете няней в семью - есть свои дети; идете контент-менеджером: умеете сами фотографировать/фотошопить, ведете свои аккаунты/блоги в соц.сетях.
Катя Гайер
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:05

Всім привіт! Хочу поділитися своєю історією та досвідом, можливо, хтось зіткнувся з тим же, що і я. Сама я із Житомира. Зрозумійте мене правильно, життя зараз дуже непросте, варіантів гідного заробітку мало, тому вирішила пошукати роботу у Франції. Завжди мріяла там побувати і ось з недавнього часу знімаю невеличку кімнату у паризькому кварталі Бобур. Моєю сусідкою виявилася жінка середнього віку. Я розповіла їй свою історію про те, що шукаю роботу. Вона запропонувала мені попрацювати у борделі. Ну, чому б і ні? Обіцяли, що зможу заробити багато грошей, але відразу попередили, що є обов'язкові умови, через те що клієнти з дуже нестандартними запитами.... Мене поставили перед фактом - ми оплачуємо тобі ряд операцій, і тільки після цього я зможу працювати. І це не якісь операції, як збільшення грудей, а зовсім якась жесть... Дехто з дівчин, кому вже нічого втрачати, погоджується. Тут тупо роблять з жінок "ляльок-виродків" заради задоволення забаганок божевільних... Коротше кажучи, я не наважилася так сильно спотворювати себе, які б гроші за це не платили. Заблокувала номер сутенерки і рішила сюди більше не повертатися. Залишається тільки порадіти, що все закінчилося саме так. Сподіваюсь, що жінки будуть уважніше розглядати подібні небезпечні пропозиції.
ingapono
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:59

ingapono
да 50%+ украинок уехавший или которые туда-сюда мотаются этим занимаются...
удивили прям. :roll:
PrivatSucks
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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