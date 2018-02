Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 27 лют, 2018 13:41 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.02.18 США



Фондовый рынок США вырос в понедельник на ралли, возглавляемом технологическими акциями. Инвесторы также учитывают напряженную неделю, на которой выступят несколько представителей Федерального резерва, включая появление нового председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 354 пункта, или на 1,4%, до 25 664. Индекс S&P500 поднялся на 26 пунктов, или 1%, до 2777. Индекс Nasdaq Composite добавил 72 пункта, или 1%, до 7 409.



Рост был широким: 10 из 11 первичных секторов индекса S&P500 уверенно росли, поскольку технический сектор продемонстрировал сильный рост. Среди лидеров роста были акции компаний Apple Inc. (+2,2%), Intel Corp. (+2,6%). Microsoft Corp. (+1,1%.).



Обеспокоенность тем, что инфляция может вернуться на рынки, и что центральному банку США, возможно, придется более агрессивно повышать процентные ставки для борьбы с таким сценарием, был основным драйвером торговли в последние недели, оказываясь сильнее сильных отчетов по прибылям.



Эта обеспокоенность недавно подтолкнула индексы Dow и S&P к коррекционной территории, хотя они восстановили большую часть своего снижения и теперь стоят менее 5% ниже рекордных уровней. На прошлой неделе инвесторы были в восторге от недавнего отчета ФРС, в котором было мало намека на то, что в этом году ФРС готова более агрессивно повышать процентные ставки в США, поскольку в последнее время это был главный страх инвесторов.



В понедельник президент ФРС Сент-Луис Джеймс Буллард сказал, что он не считает, что так называемая нейтральная процентная ставка в США может значительно возрасти в течение следующих двух лет.



Главной темой на этой неделе станет председатель ФРС Пауэлл, который отправится в Капитолийский холм во вторник на первую из двух сессий вопросов с законодателями США.



«Создаются предпосылки для того, чтобы мы могли жить с более высоким уровнем инфляции, но все же при поддерживаемом фискальной политикой рынке. Другими словами, консенсус в том, что ставки не должны расти быстрыми темпами », - сказал Франк Дэвис из LEK Securities. - «Было ощущение, что движение вниз было запоздалым и, возможно, немного преувеличенным, поэтому не стоит удивляться, что отскок также был быстрым».



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 399,28 пунктов или на 1,58% до 25 709,27 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 32,30 пункта или на 1,18% и составил 2 779,60 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 84,07 пункта или на 1,15% до 7 421,47 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в понедельник вырос после ралли в пятницу на американском фондовом рынке и роста азиатских фондовых рынков в начале понедельника.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,50%, в пятницу индекс вырос на 0,2%, за прошлую неделю — вырос на 0,1%.

Рост произошел после того, как полугодовой доклад по денежной политике ФРС мог уменьшить опасения в отношении перспектив более агрессивных мер денежной политики.



Рост цен на металлы помог росту индекса компаний основных ресурсов Stoxx Europe 600 Basic Resources на 1,34%.



Что касается новостей по Brexit, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил выступлении, что его партия поддерживает особенное соглашение с ЕС, которое дало бы Великобритании полный доступ на общий рынок ЕС.



В выступлении президент ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что продолжение стимулирование было необходимо, и это было достаточно для снижения евро против доллара в течение дня.



На рынке ожидается выступления нового председателя ФРС Пауэлла в конгрессе.



Британский FTSE 100 вырос на 0,62% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 289,58 пункта.

Немецкий DAX повысился на 0,35%, до 12 527,04 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,51% — на отметке 5 344,26 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов по итогам вторника в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущую сессию.



По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,07%, до 22389,86 пункта.



При этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,13%, до 3292,07 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,34%, до 1808,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,73%, до 31268,66 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,24%, до 6056,9 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,06%, до 2456,14 пункта.



Ощутимым снижением отметились биржи Китая на фоне того, что инвесторы стремились зафиксировать прибыль после роста рынков в понедельник в диапазоне 1-2%. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать влияние возможных поправок в конституцию страны. В минувшие выходные стало известно, что Центральный комитет Компартии Китая выдвинул предложение удалить из конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР «могут занимать свои посты не более двух сроков подряд».



В то же время поддержку настроениям инвесторов оказал рост американских индексов в среднем на 1% в понедельник в ожидании выступления нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.



Кроме того, брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи указывает, что японские инвесторы с оптимизмом отреагировали на стабилизацию курса иены к доллару в районе отметки ¥107 за доллар.

«Однако к концу торгов инвесторы перешли к выжидательной позиции в преддверие первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва», - добавил эксперт.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в понедельник выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,7% - до 2353,16 пункта.

В свою очередь индекс РТС подрос на 1,81% и составил 1324,62 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5% - до $67,64 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,9%, Московской биржи — на 1,01%, «Газпрома» — на 0,51%, «АЛРОСы» — на 0,57%. Акции «ЛУКОЙЛа» просели в цене на 0,36%.



После решения рейтингового агентства S&P поднять российский рейтинг из «мусорной» зоны в минимально инвестиционную телячий (не «бычий», но именно телячий) ажиотаж сохранился на весь торговый день в понедельник. Индекс Мосбиржи шагнул к новому рекордному максимуму, опираясь на избыточные рыночные эмоции. Теперь участники торгов попробуют закрепиться в пределах 2 345—2 350 пунктов по рублевому индикатору. Индекс РТС поднялся в область 1 330 пунктов, откуда открывается дорога в сторону 1 350 пунктов в перспективе.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 26 февраля, повысился на 0,30 пункта или 0,09% до уровня 337,55 пунктов.



Объем торгов за день составил 95,00 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 23 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,30 пункта или 0,09% до уровня 337,25 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 22,49 пунктов или на 7,14% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за увеличением американских индексов в пятницу после публикации отчета Федрезерва о развитии экономики США.



По состоянию на 7.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72% - до 3312,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,7%, до 1805,28 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,61% - до 31459,15 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 0,1%, до 2453,03 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,59%, до 6034,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,11%, до 22135,98 пункта.



Поддержку азиатским индексам в понедельник оказывает тот факт, что биржи США по итогам пятницы закрылись ростом в среднем на 1,6%. Это было связано с публикацией отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил, что наблюдает рост экономики США, указав на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщил при этом о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне.



Теперь участники рынка ожидают выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится во вторник.



Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Федрезерв и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.



По словам главного рыночного стратега IG Криса Вестона, Пауэлл вряд ли будет создавать нервозную ситуацию на рынке и заявлять об ужесточении политики.



В то же время трейдеры обратили внимание на новости из Китая, где, как сообщило агентство Синьхуа, Центральный комитет Коммунистической партии страны выдвинул в воскресенье предложение удалить из Конституции Китая пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР «могут занимать свои посты не более двух сроков подряд». Если это предложение будет рассмотрено и принято, тогда нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и дольше.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам понедельника вслед за подъемом на американских биржах в пятницу, а также на внутренних корпоративных новостях.



По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 22153,63 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,23%, до 3329,57 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 2,24%, до 1815,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,65% - до 31469,26 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,71%, до 6042,2 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,25%, до 2457,65 пункта.



С оптимизмом восприняли инвесторы рост на биржах США в пятницу в среднем на 1,6% по основным индексам после публикации отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил о росте экономики США, отметив скачок инфляции в конце прошлого года, но не указав при этом на необходимость ускорения темпов повышения базовой ставки в 2018 году. Теперь участники рынка ожидают первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва, которое состоится во вторник.



Очевидно, что самым важным аспектом первого выступления Пауэлла в конгрессе будут комментарии, связанные со ставкой и инфляционными ожиданиями, но не следует удивляться, если новый глава ФРС просто перефразирует текущую риторику регулятора, чтобы не вызывать колебаний на рынке.



Участники торгов также обратили внимание на внутренние корпоративные новости макрорегиона. Так, в минувшую пятницу после закрытия торгов стало известно, что китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group Co. (Geely) приобрел 9,69% акций немецкой Daimler, став его крупнейшим акционером. На этом фоне акции китайской компании подорожали на 6,5% по итогам понедельника.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.25 Киева вырос на 0,29% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 265,34 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,52% и был равен 12 548,43 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,51%, находился на отметке 5 344,49 пункта.



Отечественные биржевые индексы в понедельник продолжили наметившийся на прошлой неделе умеренный рост: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,61% - до 1504,86 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 337,55 пункта.



Объем торгов на УБ составил 424,8 млн. грн., в том числе акциями - 4 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 95 млн. грн., в том числе акциями 0,35 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Укрнафты (+1,51%), Райффайзен Банка Аваль (+1,07%) и Мотор Сичи (+0,57%).

Снизились в цене акции Донбассэнерго (-0,59%) и Центрэнерго (-0,01%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,78%) и Центрэнерго (-0,39%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 1% - до 504,47 пункта при объеме торгов 2,6 млн. злотых (20,8 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Овостара» (-3,11%), «Агротона» (-3,01%) и «Кернела» (-1,15%).

Дорожали акции KSG Agro (+2,62%) и «Милкиленда» (+2,07%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в «плюсе», чему способствует рост американских индексов в ожидании выступления нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,91% - до 3299,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1811,29 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,14% - до 31544,19 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2464,86 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,38%, до 6065,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,19%, до 22416,77 пункта.



Участники рынка ждут первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы ФРС, которое состоится во вторник. Инвесторов в его отчете, прежде всего, интересует тема темпов ужесточения монетарной политики регулятора после нескольких лет стимулирования экономики страны. Некоторые аналитики полагают, что Федрезерв повысит процентную ставку три раза в этом году, другие делают ставку на четыре повышения, учитывая признаки ускоряющейся инфляции в США.



Ожидается, что Пауэлл будет, в том числе, ориентироваться на состояние финансовых рынков. Но при этом он не будет ради поддержки финансовых рынков жертвовать нормализацией политики. Не исключено, инвесторов может постигнуть разочарование.



Аналитик Rakuten Securities Муцуми Кагава в интервью агентству Reuters также отметил, что ожидающиеся изменения в денежно-кредитной политике США не станут благоприятным фактором для мировых финансовых рынков. «Ситуация, в которой сочетаются низкая процентная ставка, низкая инфляция и сильный экономический рост, является оптимальной для рынков, ... и она подходит к концу», - сказал эксперт.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов по итогам вторника в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущую сессию.



Ощутимым снижением отметились биржи Китая на фоне того, что инвесторы стремились зафиксировать прибыль после роста рынков в понедельник в диапазоне 1-2%. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать влияние возможных поправок в конституцию страны. В минувшие выходные стало известно, что Центральный комитет Компартии Китая выдвинул предложение удалить из конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР «могут занимать свои посты не более двух сроков подряд».



В то же время поддержку настроениям инвесторов оказал рост американских индексов в среднем на 1% в понедельник в ожидании выступления нового главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.



Кроме того, брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи указывает, что японские инвесторы с оптимизмом отреагировали на стабилизацию курса иены к доллару в районе отметки ¥107 за доллар.

«Однако к концу торгов инвесторы перешли к выжидательной позиции в преддверие первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федрезерва», - добавил эксперт.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 0,16% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 301,05 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,05% и был равен 12 520,56 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 0,07%, находился на отметке 5 347,85 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



