Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 28.02.18 Итоги: Прогнозы 28.02.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 28 лют, 2018 13:19 Итоги: Прогнозы 28.02.18



Текст выступления нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла, опубликованный перед слушаниями в обеих палатах Конгресса США, не содержит сюрпризов для рынка: председатель ЦБ намерен заявить, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.



«Некоторые из препятствий, стоявшие перед американской экономикой в предыдущие годы, превратились в факторы, способствующие росту», - говорится в документе.

К таким факторам Дж.Пауэлл относит налогово-бюджетную политику и прогноз мировой экономики. Недавняя налоговая реформа должна будут способствовать экономическому росту в США, считают в Федрезерве.

В сложившихся благоприятных условиях Дж.Пауэлл намерен избежать перегрева экономики США, увеличивая стоимость кредитования, однако траектория повышения ставок будет очень плавной, чтобы инфляция в среднесрочной перспективе успела восстановиться до целевого уровня - 2% годовых.



«Экономический прогноз остается сильным. Дальнейшие постепенные повышения ставки по федеральным кредитным средствам лучше всего будут способствовать достижению наших целей», - отмечается в тексте выступления.



Сильный рынок труда подстегнет потребительские расходы, а компании будут чувствовать себя увереннее и инвестировать активнее, что повысит производительность труда, считает глава Федрезерва. Одновременно американский экспорт выигрывает от усиления экономического роста в других странах и «оказывает существенную поддержку нашей перерабатывающей промышленности», планирует сказать он.



В первые же дни в новой должности, которую Дж.Пауэлл занял с 3 февраля, ему пришлось столкнуться с возросшей волатильностью и обвалом мировых рынков акций и облигаций. Однако в тексте выступления подчеркивается, что он считает потенциальные экономические последствия таких колебаний ограниченными.



«На этом этапе мы не считаем, что эти события окажут значительное влияние на прогноз экономической активности, рынка труда и инфляции», - говорится в документе.



Начиная с 17.00 Киева во вторник Дж.Пауэлл будет отвечать на вопросы членов комитета Палаты представителей по финансовым услугам. Слушания станут первыми для него в качестве главы ФРС. В конце прошлой неделе его выступление было перенесено с 28 на 27 февраля из-за проблем в расписании нижней палаты Конгресса.

В четверг Дж.Пауэлла ждут в банковском комитете Сената.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 марта, после него Дж.Пауэлл проведет свою первую пресс-конференцию на посту председателя ЦБ. Подавляющее большинство экономистов и трейдеров ожидают повышения процентной ставки США в марте еще на 0,25 процентного пункта - до 1,50-1,75%.



США, ФРС: Повышение процентных ставок продолжится.



Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что центробанк может продолжить постепенное повышение процентных ставок на фоне сохранения благоприятных перспектив экономического роста, тогда как недавний всплеск волатильности на финансовых рынках не должен оказать давления на экономику США.



«Некоторые из вызовов, с которыми американская экономика сталкивалась в предыдущие годы, превратились в факторы поддержки, - говорится в докладе Пауэлла для комитета Палаты представителей по финансовым услугам во вторник. - Бюджетная политика стала более стимулирующей, а иностранный спрос на экспортную продукцию США показывает более устойчивую динамику».



Пауэлл, впервые публично выступающий в Конгрессе в качестве главы ФРС, отметил, что определяя траекторию денежно-кредитной политики в ближайшие несколько лет, центробанк продолжит искать баланс между предотвращением перегрева экономики и устойчивым достижением цели по инфляционному индикатору в 2 процента.

Недавняя коррекция на рынке акций и рост ставок по государственным облигациям США не должны подорвать экономический рост, сказал он.



«Мы не считаем, что эти события окажут существенное давление на прогнозы по экономической активности, рынку труда и инфляции, - сказал Пауэлл. - Перспективы экономики действительно остаются сильными».



Пауэлл повторил январское утверждение Комитета по открытым рынкам, отметив, что «дальнейшее постепенное повышение» процентной ставки ФРС «будет наилучшим образом способствовать» достижению целей центробанка по обеспечению максимальной занятости и стабильных цен.



Центробанк ожидает, что годовая инфляция «ускорится в этом году и стабилизируется в районе цели Комитета по открытым рынкам в 2% в среднесрочной перспективе», - сказал Пауэлл.



Пауэлл оставил надежду на четыре повышения ставки ФРС в этом году.



Новый глава Федрезерва Джером Пауэлл оставил дверь открытой для четырех повышений ставок ФРС в этом году, признав, что продолжающееся укрепление экономики и ускорение темпов роста инфляции может побудить монетарные власти США пересмотреть свои планы в отношении трех повышений.



«Согласно моему личному мнению, экономика окрепла по сравнению с декабрем», — заявил он в ответ на вопрос о причинах, которые могли бы спровоцировать FOMC ускорить темпы ужесточения политики. «Мы продолжаем наблюдать укрепление рынка труда. Мы увидели ряд экономических показателей, которые укрепляют мою уверенность в том, что инфляция разгоняется в направлении целевого уровня. Мы также отмечаем продолжающийся рост экономики во всем мире, то время как фискальная политика становится более стимулирующей», — подчеркнул Пауэлл в ходе своего первого выступления перед Конгрессом.



После этих заявлений инвесторы повысили свои ожидания относительно вероятности повышения ставки ФРС в IV-м квартале до порядка 50%. Шансы на повышение во II-м и III-м кварталах выросли до 80 и 70%, соответственно, в то время как повышение ставки в марте по-прежнему оценивается как практически стопроцентное.



Пауэлл вступил в должность главы Центробанка США в период, когда крупнейшая мировая экономика набирает обороты, а безработица снижается, однако инфляция при этом все равно остается ниже целевого уровня ФРС 2%.



В качестве дополнительного фактора поддержки текущего импульса роста, администрация Дональда Трампа сумела провести через Конгресс законы об увеличении расходов и снижении налогов.

Отвечая на вопрос о том, как улучшение оценок экономики повлияет на динамику процентных ставок, Пауэлл предпочел положиться на грядущее заседание FOMC, которое состоится 20-21 марта, заявив, что не хочет «предвосхищать» прогнозы по экономике и ставкам, которые будут подготовлены к этому заседанию.



Профильные гуру считают, что Пауэлл будет более быстро реагирующим и более прямолинейным. Даже несмотря на то, что Пауэлл сообщил, что решение об ускорении темпов ужесточения еще не принималось, он добавил после этого, что существуют «четыре фактора, предполагающих целесообразность ужесточения политики».



Комментарии Пауэлла обусловили скачок доходности 10-летних казначейских облигаций США к дневным максимумам в районе 2,91%.



Тем временем фондовый рынок, которому «не нравится» повышение ставок, погрузился в «красную зону». В своем вступительном заявлении новый глава ФРС также дал позитивную оценку перспективам экономического роста, отметив, что «некоторые факторы, в предшествующие годы препятствовавшие росту экономики США, теперь стали благоприятствовать ему».



Он пообещал, что монетарная политика попытается нащупать баланс, при котором можно было бы избегать перегрева экономики, но при этом вернуть инфляцию к целевому уровню 2% и закрепить ее в этом районе. Пауэлл заявил также, что текущая коррекция фондового рынка и рост доходности по госдолгу США не должны оказывать сдерживающее воздействие на экономику, подчеркнув, что ЦБ «не наблюдает признаков того, что эти факторы оказывают сильное давление на перспективы экономической активности, рынка труда и инфляции». Прогнозы по экономике все равно остаются оптимистичными, заверил он.



Глава ЦБ США повторил январское послание FOMC, сообщив, что «дальнейшее плавное повышение ставок» будет наилучшим образом способствовать достижению ключевых целей ФРС — максимальной занятости и ценовой стабильности.



Пауэлл оптимистичен. Он открытым текстом недвусмысленно дает понять: экономика вернулась в нормальное состояние, теперь мы (ФРС – ДС) должны вернуть в нормальное состояние и монетарную политику.



Центробанк США уже давно ведет тяжелый бой со слишком низкой инфляцией. Ценовой индекс расходов на личное потребление в течение последних пяти лет держится преимущественно ниже целевого уровня ФРС 2%. По мнению Пауэлла, запаздывание роста зарплат в условиях экономической экспансии было связано с низкими показателями производительности, однако новый приток инвестиций «должен со временем поддержать рост производительности». Соответственно, ускорится и рост зарплат, добавил он, подчеркнув, что слабость инфляции в прошлом году «вероятно, стала отражением временных факторов, повторения которых не ожидается».



Опрос ВШЭ: рост ВВП России на уровне 2% не просматривается в перспективе ближайших семи лет.



Институт «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» 14—22 февраля провел очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2018—2019 годах и далее до 2024 года. Результаты опроса, в котором приняли участие 26 экспертов из России и других стран, приводятся в новом выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе».



Самое большое снижение темпов прироста реального ВВП по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в начале ноября прошлого года, наблюдалось для 2022 года.



Оно составило 0,4 процентного пункта (теперь ожидается рост на 1,6% против 2% в предыдущем опросе) и было связано с тем, что один из участников опроса прогнозирует на этот год рецессию (минус 2%), которая отчасти затронет и 2023 год (по этой причине консенсус-прогноз на 2023 год снизился на 0,2 п. п. до 1,8%).



Наконец, на 2020 год еще один эксперт прогнозирует сокращение реального ВВП на 0,8%, из-за чего консенсус-прогноз также уменьшился на 0,2 п. п. до 1,6%.



«Хотя консенсус-прогнозы на текущий и следующий год остались прежними, появилось некое «предчувствие» рецессии, что внесло некие дополнительные тревожные нотки… Если ориентироваться на консенсус-прогноз, теперь двухпроцентный рост не просматривается даже в перспективе ближайших семи лет. Это означает, что позиции России в глобальном экономическом «табеле о рангах» будут последовательно ухудшаться в течение достаточно долгого времени. Темпов больше 2,5% в год теперь не ожидают даже самые отъявленные оптимисты», — отмечается в обзоре.



Консенсус-прогнозы по инфляции на 2018—2019 годы немного снизились по сравнению с прошлым опросом. Однако начиная с 2020 года консенсус-прогнозы возвращаются на прежний уровень (около 4% в год), а к концу периода даже немного его превышают. По мнению ВШЭ, эксперты исходят из того, что Банк России не станет в дальнейшем снижать свой таргет по инфляции, хотя такое развитие событий вполне можно было бы себе представить: большинство стран, характеризующихся макроэкономической стабильностью и при этом таргетирующих инфляцию, ориентируются на 2% роста цен в год.



Консенсус-прогноз по ключевой ставке Банка России предполагает ее заметное снижение в 2018 году (на 0,7 п. п. от текущего уровня, составляющего 7,5%) и несколько меньшее снижение в 2019-м (на 0,5 п. п.), после чего она, согласно консенсус-прогнозу, должна более или менее стабилизироваться. Реальная процентная ставка при этом окажется несколько выше 2%, что заметно меньше, чем сейчас.



«Тем не менее ускорения роста, как уже отмечалось, не ожидается. Таким образом, по мнению экспертов, создания благоприятной макроэкономической среды может оказаться недостаточно для того, чтобы запустить в России механизм самоподдерживающегося роста», — говорится в «Комментариях».



Там также отмечается, что «при сравнении консенсус-прогнозов с оценками МЭР бросается в глаза, что начиная с 2018 года официальные прогнозы предполагают существенно более дешевую нефть (разница доходит до $15 за баррель и более). Поскольку заниженный, с точки зрения экспертного сообщества, прогноз МЭР заложен в проект федерального бюджета, его неисполнение с возможной последующей дестабилизацией финансовой системы выглядит маловероятным».



Консенсус-прогнозы на 2018—2024 годы







Источники: Институт «Центр развития» НИУ «ВШЭ», Минэкономразвития РФ



Аналитическое агентство Standard & Poor's, которое на днях повысило рейтинг России до нижней инвестиционной ступени и охарактеризовало прогноз для страны как «стабильный», в числе прочего назвало ряд проблем, которые препятствуют развитию российской экономики. Это старение населения и сокращение рабочей силы, в результате чего производительность труда остается низкой. Последний фактор, по мнению агентства, усугубляется доминирующей ролью государства в экономике и низким уровнем конкуренции. При этом Standard & Poor's не считает власти РФ готовыми бороться с существующими проблемами.



Заметный рост притока обязательной к продаже на украинском валютном межбанке части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией сезона отчетности по обязательному резервированию предопределили сохранение присутствия на рынке «зеленого» безнала «медведей», просадивших цену «американца», несмотря на лоббирование последнего клерками регулятора, вновь выкупавшими «зеленые» излишки.



Тренд был поддержан аналогичными, хотя и более сдержанными настроениями на рынке наличных, курсовое отличие которого от цен доллара на межбанке было минимальным, не давая возобновить пресловутый «переток» более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок. Отсутствие «перетока» и, как следствие, дополнительного спроса на СКВ со стороны банков, «усугубляют» стартовавшую во вторник коррекцию безналичного доллара.



Думается, новый месяц внесет коррективы в «текучку» валютного межбанка при посильном содействии вновь «потяжелевшего» гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.

Кроме того, скоро стартует очередной сезон репатриации дивидендов «варягами».

Так что, у «зеленых быков» валютного межбанка хорошие шансы вернуться на рынок.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ФРС будет повышать процентные ставки постепенно, прогноз для экономики США остается сильным – Пауэлл.Текст выступления нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла, опубликованный перед слушаниями в обеих палатах Конгресса США, не содержит сюрпризов для рынка: председатель ЦБ намерен заявить, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.«Некоторые из препятствий, стоявшие перед американской экономикой в предыдущие годы, превратились в факторы, способствующие росту», - говорится в документе.К таким факторам Дж.Пауэлл относит налогово-бюджетную политику и прогноз мировой экономики. Недавняя налоговая реформа должна будут способствовать экономическому росту в США, считают в Федрезерве.В сложившихся благоприятных условиях Дж.Пауэлл намерен избежать перегрева экономики США, увеличивая стоимость кредитования, однако траектория повышения ставок будет очень плавной, чтобы инфляция в среднесрочной перспективе успела восстановиться до целевого уровня - 2% годовых.«Экономический прогноз остается сильным. Дальнейшие постепенные повышения ставки по федеральным кредитным средствам лучше всего будут способствовать достижению наших целей», - отмечается в тексте выступления.Сильный рынок труда подстегнет потребительские расходы, а компании будут чувствовать себя увереннее и инвестировать активнее, что повысит производительность труда, считает глава Федрезерва. Одновременно американский экспорт выигрывает от усиления экономического роста в других странах и «оказывает существенную поддержку нашей перерабатывающей промышленности», планирует сказать он.В первые же дни в новой должности, которую Дж.Пауэлл занял с 3 февраля, ему пришлось столкнуться с возросшей волатильностью и обвалом мировых рынков акций и облигаций. Однако в тексте выступления подчеркивается, что он считает потенциальные экономические последствия таких колебаний ограниченными.«На этом этапе мы не считаем, что эти события окажут значительное влияние на прогноз экономической активности, рынка труда и инфляции», - говорится в документе.Начиная с 17.00 Киева во вторник Дж.Пауэлл будет отвечать на вопросы членов комитета Палаты представителей по финансовым услугам. Слушания станут первыми для него в качестве главы ФРС. В конце прошлой неделе его выступление было перенесено с 28 на 27 февраля из-за проблем в расписании нижней палаты Конгресса.В четверг Дж.Пауэлла ждут в банковском комитете Сената.Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 марта, после него Дж.Пауэлл проведет свою первую пресс-конференцию на посту председателя ЦБ. Подавляющее большинство экономистов и трейдеров ожидают повышения процентной ставки США в марте еще на 0,25 процентного пункта - до 1,50-1,75%.США, ФРС: Повышение процентных ставок продолжится.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что центробанк может продолжить постепенное повышение процентных ставок на фоне сохранения благоприятных перспектив экономического роста, тогда как недавний всплеск волатильности на финансовых рынках не должен оказать давления на экономику США.«Некоторые из вызовов, с которыми американская экономика сталкивалась в предыдущие годы, превратились в факторы поддержки, - говорится в докладе Пауэлла для комитета Палаты представителей по финансовым услугам во вторник. - Бюджетная политика стала более стимулирующей, а иностранный спрос на экспортную продукцию США показывает более устойчивую динамику».Пауэлл, впервые публично выступающий в Конгрессе в качестве главы ФРС, отметил, что определяя траекторию денежно-кредитной политики в ближайшие несколько лет, центробанк продолжит искать баланс между предотвращением перегрева экономики и устойчивым достижением цели по инфляционному индикатору в 2 процента.Недавняя коррекция на рынке акций и рост ставок по государственным облигациям США не должны подорвать экономический рост, сказал он.«Мы не считаем, что эти события окажут существенное давление на прогнозы по экономической активности, рынку труда и инфляции, - сказал Пауэлл. - Перспективы экономики действительно остаются сильными».Пауэлл повторил январское утверждение Комитета по открытым рынкам, отметив, что «дальнейшее постепенное повышение» процентной ставки ФРС «будет наилучшим образом способствовать» достижению целей центробанка по обеспечению максимальной занятости и стабильных цен.Центробанк ожидает, что годовая инфляция «ускорится в этом году и стабилизируется в районе цели Комитета по открытым рынкам в 2% в среднесрочной перспективе», - сказал Пауэлл.Пауэлл оставил надежду на четыре повышения ставки ФРС в этом году.Новый глава Федрезерва Джером Пауэлл оставил дверь открытой для четырех повышений ставок ФРС в этом году, признав, что продолжающееся укрепление экономики и ускорение темпов роста инфляции может побудить монетарные власти США пересмотреть свои планы в отношении трех повышений.«Согласно моему личному мнению, экономика окрепла по сравнению с декабрем», — заявил он в ответ на вопрос о причинах, которые могли бы спровоцировать FOMC ускорить темпы ужесточения политики. «Мы продолжаем наблюдать укрепление рынка труда. Мы увидели ряд экономических показателей, которые укрепляют мою уверенность в том, что инфляция разгоняется в направлении целевого уровня. Мы также отмечаем продолжающийся рост экономики во всем мире, то время как фискальная политика становится более стимулирующей», — подчеркнул Пауэлл в ходе своего первого выступления перед Конгрессом.После этих заявлений инвесторы повысили свои ожидания относительно вероятности повышения ставки ФРС в IV-м квартале до порядка 50%. Шансы на повышение во II-м и III-м кварталах выросли до 80 и 70%, соответственно, в то время как повышение ставки в марте по-прежнему оценивается как практически стопроцентное.Пауэлл вступил в должность главы Центробанка США в период, когда крупнейшая мировая экономика набирает обороты, а безработица снижается, однако инфляция при этом все равно остается ниже целевого уровня ФРС 2%.В качестве дополнительного фактора поддержки текущего импульса роста, администрация Дональда Трампа сумела провести через Конгресс законы об увеличении расходов и снижении налогов.Отвечая на вопрос о том, как улучшение оценок экономики повлияет на динамику процентных ставок, Пауэлл предпочел положиться на грядущее заседание FOMC, которое состоится 20-21 марта, заявив, что не хочет «предвосхищать» прогнозы по экономике и ставкам, которые будут подготовлены к этому заседанию.Профильные гуру считают, что Пауэлл будет более быстро реагирующим и более прямолинейным. Даже несмотря на то, что Пауэлл сообщил, что решение об ускорении темпов ужесточения еще не принималось, он добавил после этого, что существуют «четыре фактора, предполагающих целесообразность ужесточения политики».Комментарии Пауэлла обусловили скачок доходности 10-летних казначейских облигаций США к дневным максимумам в районе 2,91%.Тем временем фондовый рынок, которому «не нравится» повышение ставок, погрузился в «красную зону». В своем вступительном заявлении новый глава ФРС также дал позитивную оценку перспективам экономического роста, отметив, что «некоторые факторы, в предшествующие годы препятствовавшие росту экономики США, теперь стали благоприятствовать ему».Он пообещал, что монетарная политика попытается нащупать баланс, при котором можно было бы избегать перегрева экономики, но при этом вернуть инфляцию к целевому уровню 2% и закрепить ее в этом районе. Пауэлл заявил также, что текущая коррекция фондового рынка и рост доходности по госдолгу США не должны оказывать сдерживающее воздействие на экономику, подчеркнув, что ЦБ «не наблюдает признаков того, что эти факторы оказывают сильное давление на перспективы экономической активности, рынка труда и инфляции». Прогнозы по экономике все равно остаются оптимистичными, заверил он.Глава ЦБ США повторил январское послание FOMC, сообщив, что «дальнейшее плавное повышение ставок» будет наилучшим образом способствовать достижению ключевых целей ФРС — максимальной занятости и ценовой стабильности.Пауэлл оптимистичен. Он открытым текстом недвусмысленно дает понять: экономика вернулась в нормальное состояние, теперь мы (ФРС – ДС) должны вернуть в нормальное состояние и монетарную политику.Центробанк США уже давно ведет тяжелый бой со слишком низкой инфляцией. Ценовой индекс расходов на личное потребление в течение последних пяти лет держится преимущественно ниже целевого уровня ФРС 2%. По мнению Пауэлла, запаздывание роста зарплат в условиях экономической экспансии было связано с низкими показателями производительности, однако новый приток инвестиций «должен со временем поддержать рост производительности». Соответственно, ускорится и рост зарплат, добавил он, подчеркнув, что слабость инфляции в прошлом году «вероятно, стала отражением временных факторов, повторения которых не ожидается».Опрос ВШЭ: рост ВВП России на уровне 2% не просматривается в перспективе ближайших семи лет.Институт «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» 14—22 февраля провел очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2018—2019 годах и далее до 2024 года. Результаты опроса, в котором приняли участие 26 экспертов из России и других стран, приводятся в новом выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе».Самое большое снижение темпов прироста реального ВВП по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в начале ноября прошлого года, наблюдалось для 2022 года.Оно составило 0,4 процентного пункта (теперь ожидается рост на 1,6% против 2% в предыдущем опросе) и было связано с тем, что один из участников опроса прогнозирует на этот год рецессию (минус 2%), которая отчасти затронет и 2023 год (по этой причине консенсус-прогноз на 2023 год снизился на 0,2 п. п. до 1,8%).Наконец, на 2020 год еще один эксперт прогнозирует сокращение реального ВВП на 0,8%, из-за чего консенсус-прогноз также уменьшился на 0,2 п. п. до 1,6%.«Хотя консенсус-прогнозы на текущий и следующий год остались прежними, появилось некое «предчувствие» рецессии, что внесло некие дополнительные тревожные нотки… Если ориентироваться на консенсус-прогноз, теперь двухпроцентный рост не просматривается даже в перспективе ближайших семи лет. Это означает, что позиции России в глобальном экономическом «табеле о рангах» будут последовательно ухудшаться в течение достаточно долгого времени. Темпов больше 2,5% в год теперь не ожидают даже самые отъявленные оптимисты», — отмечается в обзоре.Консенсус-прогнозы по инфляции на 2018—2019 годы немного снизились по сравнению с прошлым опросом. Однако начиная с 2020 года консенсус-прогнозы возвращаются на прежний уровень (около 4% в год), а к концу периода даже немного его превышают. По мнению ВШЭ, эксперты исходят из того, что Банк России не станет в дальнейшем снижать свой таргет по инфляции, хотя такое развитие событий вполне можно было бы себе представить: большинство стран, характеризующихся макроэкономической стабильностью и при этом таргетирующих инфляцию, ориентируются на 2% роста цен в год.Консенсус-прогноз по ключевой ставке Банка России предполагает ее заметное снижение в 2018 году (на 0,7 п. п. от текущего уровня, составляющего 7,5%) и несколько меньшее снижение в 2019-м (на 0,5 п. п.), после чего она, согласно консенсус-прогнозу, должна более или менее стабилизироваться. Реальная процентная ставка при этом окажется несколько выше 2%, что заметно меньше, чем сейчас.«Тем не менее ускорения роста, как уже отмечалось, не ожидается. Таким образом, по мнению экспертов, создания благоприятной макроэкономической среды может оказаться недостаточно для того, чтобы запустить в России механизм самоподдерживающегося роста», — говорится в «Комментариях».Там также отмечается, что «при сравнении консенсус-прогнозов с оценками МЭР бросается в глаза, что начиная с 2018 года официальные прогнозы предполагают существенно более дешевую нефть (разница доходит до $15 за баррель и более). Поскольку заниженный, с точки зрения экспертного сообщества, прогноз МЭР заложен в проект федерального бюджета, его неисполнение с возможной последующей дестабилизацией финансовой системы выглядит маловероятным».Консенсус-прогнозы на 2018—2024 годыИсточники: Институт «Центр развития» НИУ «ВШЭ», Минэкономразвития РФАналитическое агентство Standard & Poor's, которое на днях повысило рейтинг России до нижней инвестиционной ступени и охарактеризовало прогноз для страны как «стабильный», в числе прочего назвало ряд проблем, которые препятствуют развитию российской экономики. Это старение населения и сокращение рабочей силы, в результате чего производительность труда остается низкой. Последний фактор, по мнению агентства, усугубляется доминирующей ролью государства в экономике и низким уровнем конкуренции. При этом Standard & Poor's не считает власти РФ готовыми бороться с существующими проблемами.Заметный рост притока обязательной к продаже на украинском валютном межбанке части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией сезона отчетности по обязательному резервированию предопределили сохранение присутствия на рынке «зеленого» безнала «медведей», просадивших цену «американца», несмотря на лоббирование последнего клерками регулятора, вновь выкупавшими «зеленые» излишки.Тренд был поддержан аналогичными, хотя и более сдержанными настроениями на рынке наличных, курсовое отличие которого от цен доллара на межбанке было минимальным, не давая возобновить пресловутый «переток» более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок. Отсутствие «перетока» и, как следствие, дополнительного спроса на СКВ со стороны банков, «усугубляют» стартовавшую во вторник коррекцию безналичного доллара.Думается, новый месяц внесет коррективы в «текучку» валютного межбанка при посильном содействии вновь «потяжелевшего» гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.Кроме того, скоро стартует очередной сезон репатриации дивидендов «варягами».Так что, у «зеленых быков» валютного межбанка хорошие шансы вернуться на рынок.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61959 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3669 раз. Подякували: 7010 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 27.02.18

дядя Caша » Вів 27 лют, 2018 13:44 0 114

дядя Caша Вів 27 лют, 2018 13:44 Итоги: Прогнозы 26.02.18

дядя Caша » Пон 26 лют, 2018 13:46 0 121

дядя Caша Пон 26 лют, 2018 13:46 Итоги: Прогнозы 23.02.18

дядя Caша » П'ят 23 лют, 2018 13:46 0 251

дядя Caша П'ят 23 лют, 2018 13:46 реклама