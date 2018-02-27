Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні...

Додано: П'ят 02 бер, 2018 01:09

Нужно вникать. Ваша инфа очень полезна , или познавательна только. Дом 5 этажей. а живет на последнем этаже или на первом ? Говорят тепло идет сверху. Но счетчик тепла на дом - почему-то в подвале ? Нужно разбираться во всей разводке труб по дому. А потом если даже узнаем , что сможем сделать ? Судиться 5 лет ? Так Теплосеть не захочет нас поддержать. Они же капиталисты , а нас принудительно заставляют жить по-коммунистически - все общее. Даже деньги в моем кошельке ?Этим должна Теплосеть заниматься - не я.За чем изобретать велосипед ? Во всем мире работают котельные и все знаюи как нужно делать. Нормально поставить счетчики за тепло каждому за счет теплосети, с вентилем - "включаю - сколько нужно". И топить при этом. А не только вымогать кучу денег. Что бы получать прибыль - с начала нужно вложиться. А то у нас для нескольких людей типа Гроши и Пороха - построили капитализм, при этом за чужой счет, но большинство населения они заставляют принудительно жить по-коммунистически - то есть тепло общее, хотя мы его вообще не видим ? И мы должны платить друг за друга ? Главное в их кошелек? Я считал что у нас коммунисты под запретом ? А оказывается Теплосеть , ЖЭО ( этим за что платим ?) и тп насаждают принудительно коммунизм для населения? Согласитесь - если для 5% людей страны устроен капитализм , а для 95 принудительный коммунизм , то разве у нас капитализм ? За 27 лет не смогли даже счетчики людям поставить ? Капиталисты ?! Гроша обязан был гнать в шею всех , кто сидит в Теплосети, и поставить тех, кто счетчики установит и порядок в этой системе. Думаете он не понимает ? Понимает- но чем больше порядка - тем виднее воровство и труднее красть. А так вроде бы счетчики не установили ? Так это само по себе не уголовное преступление - якобы ? Ну ведь позволяет грабить население.