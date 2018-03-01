Итоги: Прогнозы 01.03.18

Додано: Чет 01 бер, 2018 14:16

США: Оценку роста ВВП в IV квартале ухудшили до 2,5%.Министерство торговли США ухудшило оценку роста ВВП в четвертом квартале 2017 года с 2,6% до 2,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют обнародованные в среду пересмотренные данные. Показатель совпал со средними прогнозами рынка.В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2%.Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 3,8% в пересчете на годовые темпы, показатель не изменился по сравнению с предварительными данными. Аналитики ожидали, что динамика показателя будет пересмотрена до 3,6%.Рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале составил 1,9%. Оценка показателя осталась неизменной, как и ожидалось.Объем инвестиций американских компаний в четвертом квартале вырос на 3,5% в пересчете на годовые темпы, при этом инвестиции в оборудование подскочили на 11,8%.Государственные расходы в минувшем квартале подскочили на 2,9% в пересчете на годовые темпы. Расходы федерального правительства на оборону поднялись на 5,6%, на остальные нужды - не изменились.Доналоговая прибыль компаний тем временем выросла на 2,4% в годовом выражении после падения на 5,8% в первом квартале.Экспорт в октябре-декабре вырос на 7,1%, импорт подскочил на 14%, в том числе импорт товаров - на 16,9%, услуг - на 1,9%.Окончательные данные о росте экономики за четвертый квартал будут опубликованы в марте.Индекс подписанных договоров о продаже жилья в США в январе снизился на 4,7% м/м.Индикатор продаж на вторичном рынке жилья в январе упал до минимума за три года, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR) в среду. Индекс подписанных договоров о продаже жилья в США в январе снизился на 4,7% м/м и составил 104,6 - минимум с октября 2014 года, когда индекс составил 104,1. Это опережающий показатель на 1-2 месяца перед окончательной продаже дома. Экономисты ожидали, что продажи выросли в январе на 0,5%. За год индекс упал в январе на 3,8%.Снижение числа подписанных контрактов в прошлом месяце вызвано низким уровнем предложения и ростом ставок по ипотеке. На продажи домов в январе, возможно, также повлиял рост стоимости заимствований. Ставки по ипотеке растут с середины 2017 года, но они остаются низкими в историческом плане.На торгах отечественного валютного рынка решающим оказался «календарный фактор». С одной стороны, четверг – день прихода в Украину близкого к максимальному за пятидневку объема экспортной выручки из-за рубежа, обязательная часть которой формирует на межбанке преобладание оферов СКВ. С другой, нынче началась календарная весна, стимулируя представителей агросектора запасаться гривней для приобретения расходных материалов на весенне-полевые работы.Не исключено, дополнительный «позитив» в отношении гривни внесло известие о виктории «Нафтогаза» в судебном споре с «Газпромом», исключающей «лишние» валютные расходы НАКа и, следовательно, снижение спроса на доллар на межбанке с его стороны. Нелишне подчеркнуть, что в нарушение «приговора» стокгольмского арбитража, «Газпром» вернул «Нафтогазу» перечисленную последним предоплату, что привело к некоторой избыточности СКВ-ликвидности.Ломка погоды во время перехода на весну оказала значительное влияние на работу наличного рынка из-за транспортных проблем. Впрочем, из-за «баксопада» на валютном межбанке, «впечатлившем» потенциальных клиентов «налички», «своих» проблем в виде изрядной курсовой динамики к которой не успевают адаптироваться клиенты наличного рынка, хватало и без погодных неприятностей.Смена сезона, сопровождаясь погодной «ломкой», рано или поздно, закончится. Валютный межбанк вернется к привычным драйверам, определяющим настроение и направление тренда. На повестке дня скорое начало сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который должен прекратить текущий «медвежий беспредел» на валютном межбанке. В свою очередь, для наличного рынка ближайшая перспектива будет определяться состоянием гривневой ликвидности. Расширение последней в комплекте с остановкой коррекции безналичного доллара может привести к полосе стабильности на текущих уровнях цен наличного «американца».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: