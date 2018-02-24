Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
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EKO написав:Наспорили здесь на 7 страниц, а по сути мало чего написано. И самое главное упустили.
Главное - это то что "нареформировали" на сколько, что денег в казне уже не хватает даже на отопление для поликлиники. И тут выбор - или закрывать поликлиники или "потрусить лохов", которые показывают белую зарплату.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
phantom_systems написав:А по теме, народ с тяжёлыми заболеваниями просто будет переселяться на кладбище. Стоимость операций по онко, нейро или трансплантации будет непосильная для 95%. Это не UK или Канада, где такую операцию проведут без страховки и вообще бесплатно, потому что на кону жизнь человека. Да, в очереди на операцию постоять придётся, но сделают. На Украине жизнь простого человека ничего не стоит.
а сейчас как дела с такими операциями? делают всем бомжам бесплатно?
galex написав:Миротворец я в целом поддерживаю - ничто не должно быть забыто и все ходы должны быть записаны. У Израиля есть такой Центр Симона Визенталя - куда более радикальные товарищи.
Прежде чем глупости писать хоть поинтересовались бы матчастью- Напомним, с 1977 года Центр Симона Визенталя со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе представляет собой независимую организацию, работа которой направлена на сохранение памяти жертв Холокоста, пропаганду толерантности и борьбу с антисемитизмом. Визенталь не руководил непосредственно этой организацией, но оставался идейным вдохновителем. - http://www.newsru.co.il/world/09jun2008/viz703.html
Думаю что если к 2047 засудим всех оккупантов и/или развешаем по гиллякам, Миротворец вполне может стать мемориалом толерантности, памяти жертв российской агрессии и борьбе с руссофашизмом. имеются в виду различные гиркины/мильчаковы/прилепины и т.д. против нормальных адекватных россиян ничего не имею.
galex написав:Считаю что должна быть определенная диффенциация, чтобы за счет тех, кто в состоянии нормально заплатить, была возможность получать помощь тем, кто заплатить ну вот вообще никак.
То есть опять за счет "лохов", которые показывают белую зарплату покрыть все проблемы коммунальных служб, медицины, пенсионного фонда, а потом и образования. Молодцы! p.s. Классно работать водителем депутата за несколько тысяч зелени и 0% в бюджет.
в нас податки плать всі х то ходить в супермаркет (ПДВ ~20%)
cannabis_ua написав:Теперь все довольны и счастливы? Зачем кредиты опять берем? Точно не может прыгнуть в 2 раза? Даже если мы откажемся обслуживать свои внешние долги?
сейчас нет никаких предпосылок для падений. вот если в 2019 хватит ума наголосовать популистов или пророссийских, тогда последствия будут катастрофическими. а пока "надои колосятся".
galex написав:Стоимость газа чего не подняли до рыночного? Выборы ждем? Перекрестное субсидирование в энергетике почему оставили? Субсидии - это зашибись, особенно когда 50% экономики в тени, а Вася работает водителем депутата за наличную зелень, как и 10 лет назад.
предложите другой вариант. но так, чтобы пенсы у которых пенсия ниже коммуналки, реально с голоду не померли Вася, получая несколько тысяч зелени, потребляя на широкую ногу за счет НДС все равно платит налогов поболее пересичного. а еще акциз когда пьет/курит и на машине ездит. хотя это и не выход. но уже не так пригорает от несправедливости.
galex написав: "Тепер ви будете знати хто вкрав, де і скільки." А толку, если суды не работают.
"не так страшна первая декларация, как разница между второй и первой" (с)
суды очень сложно реформировать. ты их увольняешь а они восстанавливаются через суды. "чтобы посадить судью, нужно несколько честных судей. но чтобы найти честных, там нужно большую часть пересажать. но для этого тоже судьи нужны. безысходность...."(с)
galex написав:Думаю что если к 2047 засудим всех оккупантов и/или развешаем по гиллякам, Миротворец вполне может стать мемориалом толерантности,
Вешать сами будете или на других возложите эту почетную миссию?
надеюсь не придется. но если бы в моем городе начали происходить нехорошие события наподобии того как начиналось в Донецке, я бы поехал лично участвовать в акции противодействия. хотя если сравнивать например Одессу и Запорожье, то лучше все-таки второй вариант. где никого особо не убили/не покалечили. а просто на Пасху сделали кулич по рецепту "вата, яйца, мука". Ну в Одессе пострадавшие сами вышли "убивать и калечить майдаунов"(с) вооружившись и холодным и огнестрелом. задав таким образом градус противостояния.
Громадянин написав:в нас податки плать всі х то ходить в супермаркет (ПДВ ~20%)
У вас что секта платильщиков ПДВ? А почему налог на доходы физических лиц половина страны не платит и сидит на субсидиях?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.