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платити лікарям: які тарифи

Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:51

  EKO написав:Наспорили здесь на 7 страниц, а по сути мало чего написано. И самое главное упустили.

Главное - это то что "нареформировали" на сколько, что денег в казне уже не хватает даже на отопление для поликлиники.
И тут выбор - или закрывать поликлиники или "потрусить лохов", которые показывают белую зарплату.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:53

  phantom_systems написав:А по теме, народ с тяжёлыми заболеваниями просто будет переселяться на кладбище. Стоимость операций по онко, нейро или трансплантации будет непосильная для 95%. Это не UK или Канада, где такую операцию проведут без страховки и вообще бесплатно, потому что на кону жизнь человека. Да, в очереди на операцию постоять придётся, но сделают. На Украине жизнь простого человека ничего не стоит.


а сейчас как дела с такими операциями? делают всем бомжам бесплатно? :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:42

  slavek написав:
  galex написав:Миротворец я в целом поддерживаю - ничто не должно быть забыто и все ходы должны быть записаны. У Израиля есть такой Центр Симона Визенталя - куда более радикальные товарищи.

Прежде чем глупости писать хоть поинтересовались бы матчастью-
Напомним, с 1977 года Центр Симона Визенталя со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе представляет собой независимую организацию, работа которой направлена на сохранение памяти жертв Холокоста, пропаганду толерантности и борьбу с антисемитизмом. Визенталь не руководил непосредственно этой организацией, но оставался идейным вдохновителем. - http://www.newsru.co.il/world/09jun2008/viz703.html


Думаю что если к 2047 засудим всех оккупантов и/или развешаем по гиллякам, Миротворец вполне может стать мемориалом толерантности, памяти жертв российской агрессии и борьбе с руссофашизмом. имеются в виду различные гиркины/мильчаковы/прилепины и т.д. против нормальных адекватных россиян ничего не имею.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:53

  cannabis_ua написав:
  galex написав:Считаю что должна быть определенная диффенциация, чтобы за счет тех, кто в состоянии нормально заплатить, была возможность получать помощь тем, кто заплатить ну вот вообще никак.

То есть опять за счет "лохов", которые показывают белую зарплату покрыть все проблемы коммунальных служб, медицины, пенсионного фонда, а потом и образования.
Молодцы!
p.s.
Классно работать водителем депутата за несколько тысяч зелени и 0% в бюджет.

в нас податки плать всі х то ходить в супермаркет (ПДВ ~20%)
Громадянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:07

Так на что налоги платить будем7
ulia_g
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:11

  slavek написав:В этом основная проблема украинских "реформаторов" - пытаться изобрести то, что в мире давным-давно изобретено


  galex написав:дело в том, что я слышал весьма неоднозначные отзывы о том, как эта система работает в мире, особенно для людей ниже среднего достатка

Да, где-то больше социализма, где-то меньше, но система-то работает, а в Украине уже за небольшим исключением нескольких столичных клиник она приказала долго жить.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:13

  galex написав:Думаю что если к 2047 засудим всех оккупантов и/или развешаем по гиллякам, Миротворец вполне может стать мемориалом толерантности,


Вешать сами будете или на других возложите эту почетную миссию?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:21

  cannabis_ua написав:Теперь все довольны и счастливы? Зачем кредиты опять берем?
Точно не может прыгнуть в 2 раза?
Даже если мы откажемся обслуживать свои внешние долги?


сейчас нет никаких предпосылок для падений. вот если в 2019 хватит ума наголосовать популистов или пророссийских, тогда последствия будут катастрофическими. а пока "надои колосятся".

  galex написав:Стоимость газа чего не подняли до рыночного? Выборы ждем?
Перекрестное субсидирование в энергетике почему оставили?
Субсидии - это зашибись, особенно когда 50% экономики в тени, а Вася работает водителем депутата за наличную зелень, как и 10 лет назад.


предложите другой вариант. но так, чтобы пенсы у которых пенсия ниже коммуналки, реально с голоду не померли
Вася, получая несколько тысяч зелени, потребляя на широкую ногу за счет НДС все равно платит налогов поболее пересичного. а еще акциз когда пьет/курит и на машине ездит. хотя это и не выход. но уже не так пригорает от несправедливости.


  galex написав:
"Тепер ви будете знати хто вкрав, де і скільки."
А толку, если суды не работают.


"не так страшна первая декларация, как разница между второй и первой" (с)

суды очень сложно реформировать. ты их увольняешь а они восстанавливаются через суды. "чтобы посадить судью, нужно несколько честных судей. но чтобы найти честных, там нужно большую часть пересажать. но для этого тоже судьи нужны. безысходность...."(с)
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:27

  slavek написав:
  galex написав:Думаю что если к 2047 засудим всех оккупантов и/или развешаем по гиллякам, Миротворец вполне может стать мемориалом толерантности,


Вешать сами будете или на других возложите эту почетную миссию?


надеюсь не придется. но если бы в моем городе начали происходить нехорошие события наподобии того как начиналось в Донецке, я бы поехал лично участвовать в акции противодействия.
хотя если сравнивать например Одессу и Запорожье, то лучше все-таки второй вариант. где никого особо не убили/не покалечили. а просто на Пасху сделали кулич по рецепту "вата, яйца, мука".
Ну в Одессе пострадавшие сами вышли "убивать и калечить майдаунов"(с) вооружившись и холодным и огнестрелом. задав таким образом градус противостояния.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:58

  Громадянин написав:в нас податки плать всі х то ходить в супермаркет (ПДВ ~20%)

У вас что секта платильщиков ПДВ? А почему налог на доходы физических лиц половина страны не платит и сидит на субсидиях?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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