Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи

Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:21

cannabis_ua написав: Теперь все довольны и счастливы? Зачем кредиты опять берем?

Точно не может прыгнуть в 2 раза?

Даже если мы откажемся обслуживать свои внешние долги?

Теперь все довольны и счастливы? Зачем кредиты опять берем?Точно не может прыгнуть в 2 раза?Даже если мы откажемся обслуживать свои внешние долги?

galex написав: Стоимость газа чего не подняли до рыночного? Выборы ждем?

Перекрестное субсидирование в энергетике почему оставили?

Субсидии - это зашибись, особенно когда 50% экономики в тени, а Вася работает водителем депутата за наличную зелень, как и 10 лет назад.

Стоимость газа чего не подняли до рыночного? Выборы ждем?Перекрестное субсидирование в энергетике почему оставили?Субсидии - это зашибись, особенно когда 50% экономики в тени, а Вася работает водителем депутата за наличную зелень, как и 10 лет назад.

galex написав:

"Тепер ви будете знати хто вкрав, де і скільки."

А толку, если суды не работают. "Тепер ви будете знати хто вкрав, де і скільки."А толку, если суды не работают.

сейчас нет никаких предпосылок для падений. вот если в 2019 хватит ума наголосовать популистов или пророссийских, тогда последствия будут катастрофическими. а пока "надои колосятся".предложите другой вариант. но так, чтобы пенсы у которых пенсия ниже коммуналки, реально с голоду не померлиВася, получая несколько тысяч зелени, потребляя на широкую ногу за счет НДС все равно платит налогов поболее пересичного. а еще акциз когда пьет/курит и на машине ездит. хотя это и не выход. но уже не так пригорает от несправедливости."не так страшна первая декларация, как разница между второй и первой" (с)суды очень сложно реформировать. ты их увольняешь а они восстанавливаются через суды. "чтобы посадить судью, нужно несколько честных судей. но чтобы найти честных, там нужно большую часть пересажать. но для этого тоже судьи нужны. безысходность...."(с)