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Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:05
Faceless написав:
Менты - пусть это имеется в виду МВД и Прокуратура: Генеральна прокуратура України - 5,8 млрд, Міністерство внутрішніх справ України - 54,8 млрд, или 7,2%
не говоря уже о том, что завления типа "менты ничего не делают, только Порошенко охраняют от михомайдана" - полнейшая ересь.
в over99% случаев и менты и прокуратура работают именно в интересах граждан. а то что у нас например по Киеву в день(!) более тысячи вызовов по поводу неправильной парковки - это уже баранизм этих самых граждан-водителей.
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galex
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Додано: Вів 06 бер, 2018 19:08
galex написав:
не говоря уже о том, что завления типа "менты ничего не делают, только Порошенко охраняют от михомайдана" - полнейшая ересь.
в over99% случаев и менты и прокуратура работают именно в интересах граждан. а то что у нас например по Киеву в день(!) более тысячи вызовов по поводу неправильной парковки - это уже баранизм этих самых граждан-водителей.
Желаю, чтобы вам также ограбили квартиру как мне чуть меньше чем 3 года назад. Мало того, что никто искать никого не собирался, так даже засвидетельствовать кражу никто не приехал хотя я ждал и звонил с 16-00 до 21-00.
back in USSR
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slavek
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Додано: Сер 07 бер, 2018 00:25
galex написав: Faceless написав:
Менты - пусть это имеется в виду МВД и Прокуратура: Генеральна прокуратура України - 5,8 млрд, Міністерство внутрішніх справ України - 54,8 млрд, или 7,2%
не говоря уже о том, что завления типа "менты ничего не делают, только Порошенко охраняют от михомайдана" - полнейшая ересь.
в over99% случаев и менты и прокуратура работают именно в интересах граждан. а то что у нас например по Киеву в день(!) более тысячи вызовов по поводу неправильной парковки - это уже баранизм этих самых граждан-водителей.
Есть мнение, что у них собственные интересы в приоритете, а интересы граждан учитываются в тех случаях, когда они не конфликтуют с собственными. Напрягаться они как раньше не хотели, так и сейчас не стремятся.
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phantom_systems
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Додано: Сер 07 бер, 2018 02:11
lapay написав: Imp написав:
Вот раз считали, то будучи модератором не пишите таких "пустых" сообщений. Есть данные - делитесь, а называть кого-то лжецом без приведения фактов лжи - это удел Тип-топа и ему подобных. Не забывайте - Вы модератор, Вы должны быть примером поведения на форуме. А Вы последнее время больше троллите, чем пишете по существу.
Добре, що Ви не модератор.
Як раз модератор має право вимагати підвердження користувачем своєї інформації, і навіть право блокування, у разі відмови.
Спорное утверждение.
На общественных началах занимал в одном крупном проекте позицию модератора около полугода. Был единственным, на которого не было подано ни одной реальной жалобы, при том что наказаний выписывал временами больше всех. Просто делал это по-справедливости: развели тролль - в бан улетают обе стороны. А не как это делается зачастую на этом ресурсе: неугодных в бан, а угодным просто сообщения удаляют, чтобы подчистить следы, и пусть троллят дальше до первой жалобы, а после нее опять просто подчистим.
Кидал уже тонну жалоб на прямые оскорбления, даже с завуалированными матами на определенных неприкосновенных личностей. В итоге ни разу не видел еще под их никами надпись "Заблокований".
Ну а конкретно Faceless даже в закрытом немодерируемом разделе форума умудряется удалять посты и сообщения, якобы по ошибке.
По поводу требования подтверждений слов: модератор может запросить подтверждения словам как и любой другой обычный пользователь, но до факта предоставления или отказа от предоставления вешать ярлыки не имеет никакого права. Как модератор, если он считает слова откровенной ложью - молча банит с указанием реальной причины, но пусть тогда будет готов предоставить доказательство того, что это ложь, в случае если на него прилетит жалоба.
А вести себя как небезызвестный всем Тип-Топ - это не модераторство, а клоунада.
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Imp
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Додано: Сер 07 бер, 2018 03:38
slavek написав: galex написав:
не говоря уже о том, что завления типа "менты ничего не делают, только Порошенко охраняют от михомайдана" - полнейшая ересь.
в over99% случаев и менты и прокуратура работают именно в интересах граждан. а то что у нас например по Киеву в день(!) более тысячи вызовов по поводу неправильной парковки - это уже баранизм этих самых граждан-водителей.
Желаю, чтобы вам также ограбили квартиру как мне чуть меньше чем 3 года назад. Мало того, что никто искать никого не собирался, так даже засвидетельствовать кражу никто не приехал хотя я ждал и звонил с 16-00 до 21-00.
подозреваю что в это время очередной "дорожный контроль" полоскал мозги "мусорам" - причина остановки, почему не по форме представились и так далее. у нас в последнее время достаточно много расплодилось на ольгинские деньги борцов с "аваковскими прихвостнями". причем граждане преимущественно этим борцам аплодируют в фейсбуках. то что они по сути поддерживают преступность, до их хлопковых коробочек доходит к сожалению только в тот момент, когда касается лично.
Вот этот Олейник, который час гонялся за малолетними бухими идиотами а потом вместо водителя стрельнул в пассажира, его до сих пор мурыжат по судам. И в то время куча людей на него ополчилась с подачи оппоблоковских типа портнова и тд. А ведь если бы Зайцевой в Харькове попался на пути свой Олейник, сейчас многие достойные люди могли бы жить.
я в последние годы несколько раз общался с новой полицией. и как пострадавший и как свидетель и как задержанный, все это разные случаи. впечатление по сравнению со старыми - небо и земля. и что главное - всегда легко и уважительно находился оптимальный и верный выход из ситуации.
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galex
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Додано: Сер 07 бер, 2018 03:49
Imp написав:
А я бы это назвал одним словом: скептицизм. И ответьте на один вопрос, только честно:
- Как Вы думаете, какое общество больше склонно к развитию и прогрессы: состоящее преимущественно из беспрекословно верующих, или из скептиков?
мое мнение:
- общество беспрекословно верующих не будет способно к прогрессу, потому что даже справедливая критика будет подавляться, они либо зависнут в процессе застоя либо будут медленно деградировать
- общество скептиков вообще не сможет создать некую массу людей, объединенную целью ибо все пересрутся друг с другом так как никто никому не доверяет и все считают друг друга недостойными людьми. в итоге общество атомизируется на сборище отдельных индивидуумов или мелких групп.
если это общество наткнется на вышеуказанное деградирующее верующее общество, то оно их завоюет ибо худо-бедное общество все равно сильнее чем вообще никакое в виде просто совокупности отдельных людей/групп. в итоге общество верующих поработит общество скептиков.
мы это уже видели в истории век назад, и не только.
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galex
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