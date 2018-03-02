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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:54 Итоги: Энергетика 02.03.18



По состоянию на 06.40 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% - до $66,26 за баррель.



Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - снижалась на 0,02%, до $60,98 за баррель.



ОПЕК в понедельник, 5 марта проведет в Хьюстоне (Техас, США) обед с представителями американских компаний, занимающихся добычей сланцевых углеводородов. В мероприятии, как ожидается, примет участие генсек организации Мохаммед Баркиндо.



В середине октября 2017 года генсек ОПЕК заявлял, что организация заинтересована в кооперации с независимыми сланцевыми производителями из США.

Кроме того, рынки продолжают реагировать на еженедельные данные по запасам в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли, по данным минэнерго США, на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 423,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ждали роста только на 2,4 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, составив 28,8 миллиона баррелей.



Несмотря на то, что снижение уровня запасов в Кушинге продолжилось (они опустились ниже 30 миллионов баррелей впервые с конца 2014 года), общий рост запасов нефти в США затмил эти хорошие ОПЕК новости.



Цены на нефть в четверг снизились, уровень закрытия был минимальным за две недели, после выхода данных в среду, показавших рост запасов и объема добычи нефти в США на прошлой неделе, а также неожиданный рост запасов бензина.



Апрельский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 65 центов, или на 1,1%, до $60,99 за баррель. Это минимальный уровень закрытия с 14 февраля. В феврале контракт снизился на 4,8%. Это было первое снижение за месяц с августа.



Майский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 90 центов, или на 1,4%, до $63,83 за баррель. Уровень закрытия был минимальным с 13 февраля. Ближайший фьючерс на Brent снизился в феврале на 4,7%, это стало первым месячным снижением с июня.



Согласно данным, опубликованным Администрацией энергетической информации США (EIA) в среду, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2,5 млн. баррелей. Рост запасов бензина не соответствует сезонности, обычно они снижаются в течение продолжающегося периода обслуживания на перерабатывающих заводах.



Спрос на бензин обычно начинает расти перед сезоном вождения в США, который начинается в Memorial Day 28 мая.



Цены были под давлением также от информации EIA о том, что объём добычи нефти в США достиг нового максимума в 10,283 млн. баррелей в день.

EIA ожидает, что объём добычи в США в 2018 г. вырастет на 1 млн. баррелей в день, но с начала года темп повышения уровня добычи выше.



ExxonMobil сказала кремлевским пенсионерам знаменитое «Денег нет... но вы держитесь здесь... всего доброго, хорошего настроения и здоровья!»



«Роснефть» продолжит самостоятельное развитие проектов и поддержит возвращение в них ExxonMobil «при появлении законодательной возможности». Об этом говорится в заявлении российской компании в связи с уведомлением ExxonMobil о выходе из совместных проектов из-за санкций.



«Работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена, - отмечается в заявлении. - "Роснефть" выражает благодарность партнерам за предпринятые всеобъемлющие усилия по получению разрешений уполномоченных органов США на продолжение участия в проектах. Юридическое оформление этой ситуации проводится согласованно "Роснефтью" и ExxonMobil с целью минимизировать ущерб акционерам обеих компаний».



В четверг ExxonMobil Corp сообщила в годовом отчете, направленном в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC), что в конце 2017 года приняла решение о выходе из совместных с «Роснефтью» проектов по поиску месторождений нефти. Компания отметила, что делает это в рамках соблюдения требований американского правительства, которое в прошлом году законодательно закрепило и расширило санкции против России.



«Корпорация и ее дочерние структуры намерены соблюдать все требования законодательства, правила и положения. В конце 2017 года корпорация приняла решение выйти из этих совместных проектов. Корпорация полагает, что официально выход начнется в 2018 году», - говорится в документе. Отмечается, что решение о выходе из совместных с «Роснефтью» проектов приведет к потере $200 миллионов.



В августе президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о санкциях. Документ ужесточил ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Такие санкции действовали лишь в отношении проектов «Газпрома», «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» и «Лукойла».



Закон распространяет их на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет «существенной неконтролирующей долей» - 33% и более.



Кроме того, ограничиваются сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.



В 2011 году «Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Оно предусматривало геологоразведку и освоение трех лицензионных участков «Роснефти» в Карском море и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия «Роснефти» в проектах составила 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.



В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 «Роснефть» совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. Однако в сентябре того же года Exxon Mobil приостановила совместные с «Роснефтью» работы по бурению этой скважины в связи с введенными США и ЕС санкциями.



ExxonMobil обращалась в Министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в Черном море в рамках ее СП с «Роснефтью». Однако такого разрешения получено не было.



В июле 2017 года американский Минфин оштрафовал ExxonMobil на $2 миллиона за нарушение санкционного режима. По данным управления, в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, находящимся в «черном списке».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть в пятницу утром не демонстрируют единой динамики, инвесторы находятся в ожидании встречи представителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с производителями сланцевой нефти на следующей неделе.Цены на нефть в четверг снизились, уровень закрытия был минимальным за две недели, после выхода данных в среду, показавших рост запасов и объема добычи нефти в США на прошлой неделе, а также неожиданный рост запасов бензина.ExxonMobil сказала кремлевским пенсионерам знаменитое «Денег нет... но вы держитесь здесь... всего доброго, хорошего настроения и здоровья!»«Роснефть» продолжит самостоятельное развитие проектов и поддержит возвращение в них ExxonMobil «при появлении законодательной возможности». Об этом говорится в заявлении российской компании в связи с уведомлением ExxonMobil о выходе из совместных проектов из-за санкций.«Работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена, - отмечается в заявлении. - "Роснефть" выражает благодарность партнерам за предпринятые всеобъемлющие усилия по получению разрешений уполномоченных органов США на продолжение участия в проектах. Юридическое оформление этой ситуации проводится согласованно "Роснефтью" и ExxonMobil с целью минимизировать ущерб акционерам обеих компаний».В четверг ExxonMobil Corp сообщила в годовом отчете, направленном в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC), что в конце 2017 года приняла решение о выходе из совместных с «Роснефтью» проектов по поиску месторождений нефти. Компания отметила, что делает это в рамках соблюдения требований американского правительства, которое в прошлом году законодательно закрепило и расширило санкции против России.«Корпорация и ее дочерние структуры намерены соблюдать все требования законодательства, правила и положения. В конце 2017 года корпорация приняла решение выйти из этих совместных проектов. Корпорация полагает, что официально выход начнется в 2018 году», - говорится в документе. Отмечается, что решение о выходе из совместных с «Роснефтью» проектов приведет к потере $200 миллионов.В августе президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о санкциях. Документ ужесточил ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Такие санкции действовали лишь в отношении проектов «Газпрома», «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» и «Лукойла».Закон распространяет их на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет «существенной неконтролирующей долей» - 33% и более.Кроме того, ограничиваются сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.В 2011 году «Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Оно предусматривало геологоразведку и освоение трех лицензионных участков «Роснефти» в Карском море и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия «Роснефти» в проектах составила 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 «Роснефть» совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. Однако в сентябре того же года Exxon Mobil приостановила совместные с «Роснефтью» работы по бурению этой скважины в связи с введенными США и ЕС санкциями.ExxonMobil обращалась в Министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в Черном море в рамках ее СП с «Роснефтью». Однако такого разрешения получено не было.В июле 2017 года американский Минфин оштрафовал ExxonMobil на $2 миллиона за нарушение санкционного режима. По данным управления, в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, находящимся в «черном списке».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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