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Diageo випустить віскі Jane
Walker на підтримку жінок

Diageo випустить віскі Jane Walker на підтримку жінок
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:38

Diageo випустить віскі Jane Walker на підтримку жінок

Пропонуємо до обговорення:
Виробник алкоголю Diageo випустить обмежену партію віскі Johnnie Walker Black Label, яка отримає назву Jane Walker, йдеться в прес-релізі компанії.

Дивися повний текст Diageo випустить віскі Jane Walker на підтримку жінок.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:38

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serg_vronsky
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