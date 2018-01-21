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Diageo випустить віскі Jane Walker на підтримку жінок
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Додано: Суб 03 бер, 2018 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Виробник алкоголю Diageo випустить обмежену партію віскі Johnnie Walker Black Label, яка отримає назву Jane Walker, йдеться в прес-релізі компанії.
Дивися повний текст Diageo випустить віскі Jane Walker на підтримку жінок
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Додано: Суб 03 бер, 2018 08:38
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