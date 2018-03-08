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В "Нафтогазі" пояснили,
чому газ із підземних сховищ не...

В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:53

lapay
Так в статье же только о трудностях газмяса в 2020 году.
И всё.


Кстати, если нам удастся поднятием тарифа компенсировать уменьшение дохода от падения прокаиваемого объёма, то это будет очередное яркое -- как газмяс сам себя высек.

Допысувач тут вчера интересовался, кажется, задавая риторически вопрос о чи высекет сам себя газпром.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:02

И смех, и грех:

Бывший координатор эстонских спецслужб, дипломат и член парламента Эстонии Ээрик-Нийльс Кросс заметил на встрече, что у Евросоюза мало рычагов влияния на ход реализации проекта, и поэтому он мало сомневается в том, что Москва и Берлин сумеют, как он выразился, "продавить" проект. В этой связи Кросс предлагает всерьез рассматривать сценарий, при котором "россияне отрежут украинцев от транзита газа". Он, однако, считает важным видеть и возможные позитивные стороны такого развития событий: "Это может уменьшить коррупцию в Украине, так что, может, не так все будет плохо".

http://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE-%D1%8 ... a-42870233
detroytred
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