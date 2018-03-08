В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...
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Бывший координатор эстонских спецслужб, дипломат и член парламента Эстонии Ээрик-Нийльс Кросс заметил на встрече, что у Евросоюза мало рычагов влияния на ход реализации проекта, и поэтому он мало сомневается в том, что Москва и Берлин сумеют, как он выразился, "продавить" проект. В этой связи Кросс предлагает всерьез рассматривать сценарий, при котором "россияне отрежут украинцев от транзита газа". Он, однако, считает важным видеть и возможные позитивные стороны такого развития событий: "Это может уменьшить коррупцию в Украине, так что, может, не так все будет плохо".