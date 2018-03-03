Итоги: Энергетика 03.03.18

Додано: Суб 03 бер, 2018 12:32

Рост цены сохранился после выхода данных по числу активных буровых на нефть на неделе от Baker Hughes – оно выросло на 1 до 800.



Цена на нефть снизилась в начале сессии, что связывалось с анонсом президентом Трампом введения тарифов на импорт стали и алюминия, что увеличило опасения перспективы торговой войны и привело к распродаже акций.



Однако более слабый доллар помог цене на нефть вырасти, так как индекс доллара USDX снизился на 0,4%.

Фьючерсы на нефть сохранили рост и прервали серию снижения их трех сессий.Публикация данных Baker Hughes оставила участников рынка нефти равнодушными.«Медведи» предприняли еще одно попытку пробиться ниже $60, однако она не удалась, и они предпочли зафиксировать прибыль в преддверии выходных, в результате чего американская WTI вновь оказалась выше $61 за баррель.Публикация данных Baker Hughes оставила участников рынка нефти равнодушными, тем более что особых изменений относительно предыдущей недели и не произошло, и ближайшие перспективы «черного золота» больше зависят от того, смогут ли «быки» продавить его выше $61,55/80. В случае успеха можно будет ожидать развития восстановления в направлении $62,65 (61,8% от снижения с 26/02), а пока опасность новых попыток штурма поддержки в районе $59,50 сохраняется.Согласно еженедельному отчету Baker Hughes в США за неделю произошли следующие изменения:общее число буровых +3 до 981число буровых на нефтяных месторождениях +1 до 800число буровых на газовых месторождениях +2 до 181Спотовый рынок газа проигнорировал обострение конфликта Газпрома и Нафтогаза.Рынок газа в Европе неожиданно спокойно воспринял истерическую реакцию Газпрома на решение стокгольмского арбитражного суда.Отказ «Газпрома» от поставок природного газа на Украину заставил последнюю срочно искать альтернативу, которую «Нафтогаз» нашел в лице польской PGNiG, с которой компания заключила договор о срочных поставках топлива на март. Объем, согласно контракту, составит лишь 60 млн. кубических метров, что явно недостаточно, чтобы покрыть дефицит, однако представители польской компании заявили о готовности увеличить, как объем, так и сроки.Между тем, заявления о намерении российского монополиста разорвать контракт на поставку и транзит газа на Украину, взволновали представителей Европейской комиссии, которые призвали к немедленном началу переговоров, выразив озабоченность относительно вероятных проблем с транзитом газа в ЕС.Спотовый рынок газа, тем временем, отреагировал на новости куда спокойнее — цены завершают день снижением после агрессивнейшего ралли последних дней. Морозы в Европе сохраняются, однако проблем с транзитом газа через Украину пока не наблюдается, а получивший «черную метку» в Стокгольме «Газпром» удовлетворял возросший спрос, установив вчера девятый подряд рекорд по объему суточных поставок в дальнее зарубежье.Согласно данным газового «бегемота», 01 марта в этом направлении он экспортировал 710,2 млн. кубических метров газа, при этом в компании подчеркнули, что это говорит об «уникальных» возможностях, которые есть только у «Газпрома».Кроме того, участники рынка обращают внимание на то, что российская компания намерена расторгать контракты с «Нафтогазом» в арбитраже, а это означает, что процесс может занять несколько месяцев, а то и годы и обойдется «Газпрому» в круглую сумму.Разорвать контракт в одностороннем порядке зачастую очень сложно. В договорах обычно прописывают основания, которые дают на это право. Если таких оснований в данном случае нет, то такое расторжение будет расцениваться как отказ от исполнения обязательств, и в судебном порядке можно добиться принудительного исполнения своих обязанностей, на которые сторона подписалась.Разрыв контракта приведет к убыткам для «Газпрома» — мало шансов, что компании удастся избежать компенсации «Нафтогаза» за расходы, которые будут вызваны таким решением. Также в договоре могут быть прописаны штрафные санкции за односторонний отказ от исполнения обязательств.Проблема данной конфликтной ситуации в том, что заместить украинский транзит наращиванием объема поставок в Европу по другим направлениям, не получится. В год через Украину прокачивается свыше 90 млрд. кубометров, что составляет около половины от всего объема экспортных поставок «Газпрома».Происходящее больше напоминает очень оживленный торг с применением нечистоплотных инструментов давления на оппонента, характерных для «Газпрома», все еще крупнейшего экспортера газа в Европе. Иначе говоря, «Газпром» провоцирует «Нафтогаз» на необдуманные действия, связанные с транзитом в Европу.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: