Итоги: Энергетика 05.03.18

Додано: Пон 05 бер, 2018 13:21

Добыча нефти на месторождении «Шарара» в Ливии приостановлена с воскресенья после закрытия трубопровода, ведущего от этого месторождения до терминала на НПЗ в городе Эз-Завия, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Причины закрытия трубопровода и вероятную продолжительность приостановки добычи источники не назвали.



«Цены на нефть реагируют на ситуацию с поставками из-за приостановки добычи в Ливии. Ожидалось, что геополитические риски в Ливии уменьшились, однако это оказалось ошибочным. Даже если добыча на месторождении "Шарара" возобновится, риск еще одной приостановки останется», - таково мнение главного экономиста государственной Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами.



В то же время инвесторы ожидают новостей с ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, которая проходит 5-9 марта. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что главной целью встречи ОПЕК с производителями сланцевой нефти США будет сравнение планов и прогнозов по рынку нефти, но о присоединении американских «сланцевиков» к соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+ речи нет.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, поскольку инвесторы отыгрывают сообщения о приостановке добычи на крупнейшем нефтяном месторождении в Ливии.Нефть с надеждой ждет встречи ОПЕК со сланцевыми компаниями США.На утренних торгах в понедельник цены на нефть выросли в ожидании встречи представителей ОПЕК и сланцевых компаний США в Хьюстоне, где стороны собираются обсудить дальнейшие меры по устранению переизбытка предложения на мировом рынке.Однако после первоначального подъема в область $64,85 котировки Brentоткатились и вернулись на исходные позиции на уровне $64,50 за баррель.WTI также торгуется практически во флэте у отметки $61.40 за баррельМинистры нефти стран ОПЕК и другие мировые производители нефти соберутся в Хьюстоне в рамках отраслевого форума CERAWeek, который стартует сегодня. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и другие представители картеля проведут официальный обед с топ-менеджерами американских сланцевых компаний на полях конференции.«Альянс стран ОПЕК и не-ОПЕК продолжают демонстрировать рекордный уровень соблюдения договоренностей. Однако учитывая давление со стороны России, которая ратует за стратегию выхода, картель может протянуть оливковую ветвь компаниям США. Таким образом, любые позитивные сигналы с этого фронта мы будем интерпретировать как фактор поддержки для настроений на рынке черного золота», — отмечает Стивен Иннес, аналитик брокерской компании OANDA в Сингапуре.В минувшее воскресенье Сухаил Мохаммед аль-Мазруи, министр нефти ОАЭ и нынешний президент ОПЕК, сказал, что картель не обсуждал продление мер ограничения добычи на следующий год. Наращивание производства на сланцевых месторождениях США рискует ослабить решимость стран ОПЕК дальнейшей борьбе с профицитом на мировом рынке для поддержания роста цен.Америка уже обогнала Саудовскую Аравию, увеличив добычу до 10.28 млн. баррелей в день. Это объемы превышает только Россия. Однако на прошлой неделе МЭА сообщило, что к 2019 году (в худшем случае) Штаты опередят и Россию, получив статус крупнейшего в мире производителя.На прошлой неделе число действующих буровых в США выросло до 800 единиц впервые с апреля 2015 года, указывая на предпосылки для дальнейшего наращивания добычи углеводородов в стране.По данным CFTC, опубликованным в пятницу, за неделю на 27 февраля спекулянты нарастили ставки на рост фьючерсов на американскую нефти вторую неделю подряд. Также увеличилось число позиций на покупку Brent, о чем свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: