Банк без попередження заарештував зарплатну карту, посилаючи

Ощадбанк незаконно без усякого попередження заарештував мій картковий рахунок (заблокував карту), по якій мені нараховується заробітна платня, посилаючись, нібито, на існуюче виконавче провадження, про яке мені взагалі нічого невідомо. Водночас, за власною ініціативою, за номером виконавчого провадження, який мені був даний в банку я вияснив, що дійсно відкрито виконавче провадження на моє ім’я по примусовому стягненні з мене грошей як боржника віднесеного до реєстру боржників банку ПУМБ, проте з останніми у мене взагалі ніколи не було будь-яких цивільно-правових відносин. Будь-яке судове рішення в реєстрі судових рішень також немає.
У зв’язку з цим, збираюся подати в суд на неправомірні дії Ощадбанку, який незаконно заарештував мій картковий рахунок. Які мої шанси?