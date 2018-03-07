Итоги: Энергия 07.03.18

Додано: Сер 07 бер, 2018 13:22

Во вторник Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Решение Трампа не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы президента. Кон является главным сторонником свободной торговли в США.



Угроза ухода Кона может привести к снижению нефтяных цен во время сегодняшней торговой сессии.



Введение импортных пошлин может привести к ответным действиям со стороны партнеров США, в том числе Евросоюза и Китая. Таким образом, будет развязана глобальная торговая война, которая может приостановить экономический рост, и, в конечном счете, снизить потребление нефти.



Трейдеры также обратили внимание на статистику от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 2 марта выросли на 5,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 2,7 миллиона. Запасы бензина при этом увеличились на 1,9 миллиона баррелей.



Два ключевых фактора: «увеличение ВВП США и погода на Восточном побережье ужесточают краткосрочное предложение», компенсируя друг друга, - сказал Скотт Гекас, старший менеджер в Long Leaf Trading Group.



«Последние новости двусторонние, но все внимание будет направлено на отчет Energy Information Administration в среду, - сказал он. - «Мы очень оптимистичны по росту выше $64 с целью на уровне $67А» для WTI.



По данным аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, данные из EIA, как ожидается, покажут рост запасов нефти на 2,5 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 2 марта.



На фундаментальной основе нефтяной рынок продолжал находиться между ростом производства в США и усилиями по сокращению производства ОПЕК и других крупных производителей, включая Россию.



Согласно отчету S&P Global Platts, опубликованному во вторник, добыча нефти ОПЕК упала на 70 000 баррелей в день до 32,39 миллиона баррелей в феврале с начала месяца. Снижение было обусловлено, в частности, «продолжающимся крахом в нефтяной промышленности Венесуэлы».



Отдельно, EIA повысила прогнозы добычи нефти в США в 2018 и 2019 годах в ежемесячном отчете, опубликованном во вторник.

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