Итоги: Энергия 07.03.18

По состоянию на 06.45 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73%, до $65,31 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,73%, до $62,14 за баррель.
Во вторник Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Решение Трампа не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы президента. Кон является главным сторонником свободной торговли в США.
Угроза ухода Кона может привести к снижению нефтяных цен во время сегодняшней торговой сессии.
Введение импортных пошлин может привести к ответным действиям со стороны партнеров США, в том числе Евросоюза и Китая. Таким образом, будет развязана глобальная торговая война, которая может приостановить экономический рост, и, в конечном счете, снизить потребление нефти.
Трейдеры также обратили внимание на статистику от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 2 марта выросли на 5,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 2,7 миллиона. Запасы бензина при этом увеличились на 1,9 миллиона баррелей.
Цены на нефть во вторник колебалась, торгуясь в узком диапазоне после достигнутого роста в каждой из двух предыдущих сессий.
Ожидаемый недельный рост запасов нефти в США и продолжающиеся опасения по поводу роста внутреннего производства оказали давление на цены, но слабость доллара, продолжение снижения объемов производства у членов Организации стран-экспортеров нефти и холодная погода на Востоке продолжили поддержку нефтеценам.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже апрельская West Texas Intermediate выросла на 5 центов, или 0,1%, до $62,63 за баррель, показав внутридневной максимум в $63,28 и минимум $62,17.
Майская нефть марки Brent выросла на 26 центов, или на 0,4%, до $65,80 за баррель на Лондонской бирже ICE Futures.
Два ключевых фактора: «увеличение ВВП США и погода на Восточном побережье ужесточают краткосрочное предложение», компенсируя друг друга, - сказал Скотт Гекас, старший менеджер в Long Leaf Trading Group.
«Последние новости двусторонние, но все внимание будет направлено на отчет Energy Information Administration в среду, - сказал он. - «Мы очень оптимистичны по росту выше $64 с целью на уровне $67А» для WTI.
По данным аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, данные из EIA, как ожидается, покажут рост запасов нефти на 2,5 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 2 марта.
На фундаментальной основе нефтяной рынок продолжал находиться между ростом производства в США и усилиями по сокращению производства ОПЕК и других крупных производителей, включая Россию.
Согласно отчету S&P Global Platts, опубликованному во вторник, добыча нефти ОПЕК упала на 70 000 баррелей в день до 32,39 миллиона баррелей в феврале с начала месяца. Снижение было обусловлено, в частности, «продолжающимся крахом в нефтяной промышленности Венесуэлы».
Отдельно, EIA повысила прогнозы добычи нефти в США в 2018 и 2019 годах в ежемесячном отчете, опубликованном во вторник.
Апрельский бензин добавил 0,2% до $1,938 за галлон, в то время как апрельский топочный мазут вырос на 0,7% до $1,91 за галлон.
Отчет API расстроил «быков» по нефти.
Рынок нефти сдержанно-негативно воспринял еженедельный отчет API — фьючерс на американскую WTI отреагировал снижением на $0,20.
Согласно данным Американского нефтяного института, на прошлой неделе произошли следующие изменения:
запасы нефти +5,66 млн. баррелей, в том числе в хранилище Кушинг −790 000
запасы бензина −4,54 млн. баррелей
запасы дистиллятов +1,49 млн. баррелей
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