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Итоги: Энергия 07.03.18

Итоги: Энергия 07.03.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:22

Итоги: Энергия 07.03.18

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы реагируют на сообщения об отставке экономического советника президента США Гэри Кона.

По состоянию на 06.45 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73%, до $65,31 за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,73%, до $62,14 за баррель.

Во вторник Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Решение Трампа не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы президента. Кон является главным сторонником свободной торговли в США.

Угроза ухода Кона может привести к снижению нефтяных цен во время сегодняшней торговой сессии.

Введение импортных пошлин может привести к ответным действиям со стороны партнеров США, в том числе Евросоюза и Китая. Таким образом, будет развязана глобальная торговая война, которая может приостановить экономический рост, и, в конечном счете, снизить потребление нефти.

Трейдеры также обратили внимание на статистику от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 2 марта выросли на 5,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста на 2,7 миллиона. Запасы бензина при этом увеличились на 1,9 миллиона баррелей.

Цены на нефть во вторник колебалась, торгуясь в узком диапазоне после достигнутого роста в каждой из двух предыдущих сессий.
Ожидаемый недельный рост запасов нефти в США и продолжающиеся опасения по поводу роста внутреннего производства оказали давление на цены, но слабость доллара, продолжение снижения объемов производства у членов Организации стран-экспортеров нефти и холодная погода на Востоке продолжили поддержку нефтеценам.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже апрельская West Texas Intermediate выросла на 5 центов, или 0,1%, до $62,63 за баррель, показав внутридневной максимум в $63,28 и минимум $62,17.

Майская нефть марки Brent выросла на 26 центов, или на 0,4%, до $65,80 за баррель на Лондонской бирже ICE Futures.

Два ключевых фактора: «увеличение ВВП США и погода на Восточном побережье ужесточают краткосрочное предложение», компенсируя друг друга, - сказал Скотт Гекас, старший менеджер в Long Leaf Trading Group.

«Последние новости двусторонние, но все внимание будет направлено на отчет Energy Information Administration в среду, - сказал он. - «Мы очень оптимистичны по росту выше $64 с целью на уровне $67А» для WTI.

По данным аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, данные из EIA, как ожидается, покажут рост запасов нефти на 2,5 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 2 марта.

На фундаментальной основе нефтяной рынок продолжал находиться между ростом производства в США и усилиями по сокращению производства ОПЕК и других крупных производителей, включая Россию.

Согласно отчету S&P Global Platts, опубликованному во вторник, добыча нефти ОПЕК упала на 70 000 баррелей в день до 32,39 миллиона баррелей в феврале с начала месяца. Снижение было обусловлено, в частности, «продолжающимся крахом в нефтяной промышленности Венесуэлы».

Отдельно, EIA повысила прогнозы добычи нефти в США в 2018 и 2019 годах в ежемесячном отчете, опубликованном во вторник.

Апрельский бензин добавил 0,2% до $1,938 за галлон, в то время как апрельский топочный мазут вырос на 0,7% до $1,91 за галлон.

Отчет API расстроил «быков» по нефти.

Рынок нефти сдержанно-негативно воспринял еженедельный отчет API — фьючерс на американскую WTI отреагировал снижением на $0,20.
Согласно данным Американского нефтяного института, на прошлой неделе произошли следующие изменения:
запасы нефти +5,66 млн. баррелей, в том числе в хранилище Кушинг −790 000
запасы бензина −4,54 млн. баррелей
запасы дистиллятов +1,49 млн. баррелей


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
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