Додано: Сер 07 бер, 2018 13:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.03.18 США



Американские фондовые индексы закрылись умеренно выше во вторник после волатильной сессии, поскольку инвесторы оценивали потенциальное влияние торговой войны в результате объявления президентом Трампом о тарифах, что столкнуло его с оппозицией со стороны ключевых республиканцев, таких как спикер палаты представителей Пол Райан.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 9,36 пункта до 24 884,12 пунктов. Индекс S&P500 вырос на 7,18 пункта, или 0,3%, до 2728,12 пунктов. Индекс Nasdaq набрал 41,30 пункта, или 0,6%, до 7 372,01 пунктов.



Сектора материалов и потребительский возглавили рост на рынке, а сектора коммунальных услуг и здравоохранения отставали.



Торговля продолжала оставаться основным фокусом для инвесторов, тем более, что план Трампа по наложению тарифов на импорт стали и алюминия показал признаки оппозиции. Райан предупредил о возможных последствиях, если Трамп продолжит следовать своим планам, показав сопротивление некоторых республиканцев планам.



Кроме того, сам Трамп проявил некоторую готовность проявлять гибкость в отношении торговых тарифов с Канадой и Мексикой, если они согласятся на «справедливое» повторное обсуждение Североамериканского соглашения о свободной торговле.



Кроме того, администрация президента Южной Кореи заявила, что Северная и Южная Корея проведут свой первый саммит за более чем десять лет в конце апреля.



«Трудно было оценить, какое негативное влияние на ситуацию в Корее имело на рынке, если таковое имело место, но вероятность риска войны в Азии была самой большой неопределенностью, и саммит мог бы помочь устранить это. Даже если риск казался отдаленным, это положительный результат для рынка», - сказал Джордж Шульце, менеджер хедж-фондов и основатель компании Schultze Asset Management.



«Между тем, похоже, инвесторы начинают подозревать, что объявление о тарифах Трампом может быть просто началом гамбита в его переговорах по Нафта, поэтому угроза может быть не такой реальной, как некоторые боятся».



При этом в понедельник президент США сказал, что Вашингтон не будет вводить новых пошлин на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано «новое и справедливое» соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Эту его позицию поддержал и министр финансов страны Стивен Мнучин.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок во вторник вырос, так как уменьшились опасения в отношении результата выборов в Италии (где ни одна партия не получила решительного перевеса), и в отношении торговой войны в мире.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,13%, после роста на 1% в понедельник.



Итальянский FTSE MIB (+1,75%) вырос сильнее рынка в целом, восстановившись после снижения на 0,4% в понедельник, которое прошло после того, как выборы не завершились победой какой-то одной партии, но показали рост поддержки евроскептиков и так называемых «популистов». Около половины избирателей поддержали «Движение 5 звёзд» и «Северную лигу». Однако эти две партии вряд ли создадут коалицию, и аналитики ожидают продолжительного периода политического торга по образованию нового правительства. В UBS считают, что правительство вряд ли будет назначено до апреля, и в краткосрочной перспективе волатильность может увеличиться.



В понедельник лидеры республиканцев в США, включая спикера палаты представителей Райана, предупредили, что тарифы на импорт стали и алюминия, о которых объявил президент США Трамп, могут поставить под угрозу экономический рост в США и начали лоббировать пересмотр этого решения. «Мы очень обеспокоены последствиями торговой войны, и предупреждаем Белый дом не проводить этот план», - сказала представитель Райана.



ЕС угрожал ввести 25% тариф на некоторые товары из США, если тарифы США на сталь и алюминий вступит начнут действовать.

Настроение также было улучшено сообщением, что Северная Корея желает обсуждать прекращение ядерной программы и будет участвовать в саммите с Югом в Сеуле в апреле.



Британский FTSE 100 вырос на 0,43% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 146,75 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,19%, до 12 113,87 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,06% — на отметке 5 170,23 пункта.



Азия



Фондовые площадки Азии завершили торги среды отрицательной динамикой ключевых индикаторов.



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, поскольку инвесторов шокировала новость о том, что главный экономический советник Белого дома, глава Национального экономического совета Гэри Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом в отношении введения пошлин на сталь и алюминий.



Уход советника президента США по экономике это плохая новость для рынков, полагает главный исполнительный директор McKinley Capital Роберт Гиллам. "Гэри Кон высоко ценился инвестиционным сообществом, и мы, вероятно, увидим ряд краткосрочных негативных настроений в связи с его отставкой", - полагает эксперт.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,6%.

Японские Nikkei 225 и Topix снизились по итогам торгов соответственно на 0,77% и 0,72%.



Цена бумаг нефтепроизводителей Inpex Corp. и Japan Petroleum Exploration Co. опустилась соответственно на 0,55% и 1,2% вслед за падением нефтяных котировок.

Кроме того, подешевели бумаги крупнейших японских банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,1%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,9%.



При этом подорожали акции производителя бытовой электроники Sony Corp. - на 0,6% и рекламного агентства Dentsu Inc. - на 2,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день упал на 1,01% вслед за снижением цен на металлы и нефть.



Котировки акций ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизились на 1%.



Рыночная стоимость четверки крупнейших австралийских банков также снижается: Westpac Banking - на 1,6%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking - на 1,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%.



Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам опустилось на 0,4%.



Тем не менее, капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix подскочила на 3,4% и 0,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился в среду на 0,55%, гонконгский Hang Seng - на 1,03%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов во вторник показали разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,27% - до 2303,32 пункта.

В свою очередь индекс РТС подрос на 0,15% и составил 1281,43 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $65,4 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,81%, «Газпрома» — на 0,74%, «АЛРОСы» — на 0,15%. Бумаги Московской биржи выросли на 2,32%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,13%.

Днем во вторник российский фондовый рынок неплохо рос, но к вечеру ралли почти улеглось. Индекс Мосбиржи сохраняется выше 2 300 пунктов, но, как и говорилось ранее, каждая следующая попытка дополнительно отрасти дается все сложнее.



Сессия среды, финального торгового дня для российских площадок на этой неделе, пройдет в границах 2 280—2 315 пунктов, к вечеру не исключена фиксация прибыли. Индекс РТС проторгуется в границах 1 278—1 288 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 06 марта, повысился на 0,03 пункта или 0,01% до уровня 351,93 пунктов.



Объем торгов за день составил 141,04 млн. грн., акциями наторговали 0,366 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 05 марта, ПФТС-индекс повысился на 2,27 пункта или 0,65% до уровня 351,90 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 36,87 пунктов или на 11,70% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются вслед за ростом американских индексов на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны после заявлений президента США Дональда Трампа, японский индекс Nikkei 225 подорожал более чем на 2% на заявлениях главы ЦБ Японии.



По состоянию на 07.15 Киева японский Nikkei 225 рос на 2,04%, до 21470,36 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,21% - до 3263,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1843,17 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,39% - до 30300,96 пункта, корейский KOSPI - на 1,36%, до 2407,43 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,13%, до 5961,7 пункта.



На прошлой неделе Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода. Белый дом отказался пояснить обещание президента, заявив лишь, что детали будут обнародованы на этой неделе. Заявление Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США. На этом фоне американские индексы снизились.



Однако по итогам торгов понедельника биржи США закрылись ростом более чем на 1%, что, в свою очередь, оказало поддержку азиатским индексам во вторник. Эксперты объясняют это тем, что «статус запланированных США пошлин на сталь и алюминий стал менее ясным».

В частности, спикер палаты представителей США Пол Райан выразил свое несогласие с планами по введению пошлин, а ряд республиканцев заявили о своей обеспокоенности относительно предложений Трампа.



Рынки отреагировали на признаки борьбы с планами Трампа, беспокойство по поводу торговой войны снижается.



Трейдеры также обратили внимание на заявления главы Банка Японии Харухико Курода, сделанные ранее во вторник. Курода сказал, что Япония «неуклонно движется к концу дефляции».



ЦБ Японии на последнем заседании в январе ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. На прошлой неделе Курода заявил, что отказ от мягкой денежной политики будет рассматриваться в 2019 финансовом году (с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года).



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом вслед за подъемом американских индексов в понедельник на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,79%, до 21417,76 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,53%, до 2411,41 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1%, до 3289,74 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,17%, до 1852,22 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 2,09%, до 30510,73 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,14%, достигнув 5962,4 пункта.



Поддержку биржам азиатского региона оказал подъем на фондовых площадках в США накануне на 1-1,4% на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны.



В частности, участники рынков надеются, что негативное восприятие мировым сообществом планов президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин на сталь и алюминий заставят его пересмотреть или скорректировать свое решение.



Учитывая преобладающий негативный отклик со стороны лидеров отрасли, международных финансовых рынков и даже лояльных членов администрации Трампа, растет оптимизм относительно возможных существенных послаблений планов по введению пошлин.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на внутренние новости региона.



Так, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор будет продолжать мягкую денежную политику до тех пор, пока не будет достигнут целевой показатель по инфляции в 2%.

По словам Куроды, комитет по денежной политике сходится в том, что инфляция может достичь 2% примерно в 2019-2020 финансовом году, который начнется в апреле 2019 года, однако для данного прогноза существуют некоторые риски и неопределенности.

При этом на прошлой неделе Курода заявил, что отказ от мягкой денежной политики будет рассматриваться в 2019 финансовом году (с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года).



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.30 Киева вырос на 1,01% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 188,16 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,3% и был равен 12 248,06 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 0,93%, находился на отметке 5 215,42 пункта.



Отечественный фондовый рынок во вторник несколько замедлил восходящую динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,32% - до 1621,5 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 351,93 пункта.



Объем торгов на УБ составил 129,2 млн. грн., в том числе акциями - 5,1 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 141,04 млн. грн., в том числе акциями - 0,366 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Мотор Сичи (+0,31%) и Центрэнерго (+0,07%).

Снизились в цене акции Донбассэнерго (-0,59%) и Укрнафты (-0,18%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,28%) и Центрэнерго (-0,16%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на символические 0,01% - до 508,28 пункта при объеме торгов 0,87 млн. злотых (7 млн. грн.).



В индексной корзине подорожали бумаги KSG Agro (+7,18%), «Агротона» (+3,48%) и агрохолдинга ИМК (+1,54%).

В «красной зоне» завершили торги акции «Астарты» (-0,76%) и «Милкиленда» (-0,68%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снижаются, инвесторы оценивают новость об отставке экономического советника президента США Дональда Трампа Гэри Кона.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 3294,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,26%, до 1847,41 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,35% - до 30403,04 пункта, корейский KOSPI - на 0,11%, до 2408,71 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 1,07%, до 5898,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,59%, до 21290,43 пункта.



Советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кон заявил в среду, что уходит в отставку на фоне решения президента США ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Это решение Трампа не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые его однопартийцы.



Отставка Кона - плохая новость для рынков, сказал аналитик McKinley Capital Роберт Гиллам. «Гэри Кон высоко ценится в инвестиционном сообществе, и мы, вероятно, увидим некоторые краткосрочные негативные настроения», - добавил эксперт.



Кроме того, участники азиатских рынков обратили внимание на корпоративные новости.



Во вторник стало известно, что в отставку уходит глава одной из ведущих японских металлургических компаний Kobe Steel Хироя Кавасаки. Причиной его ухода с должности стал скандал с фальсификацией данных о качестве продукции компании. Изделия с подделанными сертификатами качества приобрели примерно 200 компаний по всему миру, среди которых Toyota, Nissan, General Motors, Ford, Airbus и Boeing. Бумаги Kobe Steel в Токио дешевеют на 6,31%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.45 Киева просел на 0,08% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 141,2 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,15% и был равен 12 096,31 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,33%, находился на отметке 5 152,91 пункта.









