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Кожен день невиконання рішення
Стокгольмського арбітражу...

Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:25

  Criticus написав: Успех будет, когда (если) мы получим деньги. Получим, благодаря стратегии, а не болтологии, которой занимается высокооплачиваемый менеджмент Нефтегаза! Можете проверить мои посты - я выражал "осторожную радость" по поводу решения Арбитража. Но для меня этого недостаточно! Кроме бумажного решения, должны быть и условия, которые заставят Газпром исполнить решение! И об этом я тоже писал и продолжаю писать, в отличие от свидетей пэрэмоги, включая вас, которые уже празднуют виртуальную победу. А менеджмент Нефтегаза уже даже получил за нее бонусы, и, наверняка, успел потратить... PS: не знаю, чем я вам напомнил Арбузова. Возможно тем, что тот пишет критические опусы о власти. Знаете, в чем разница - если власть поменяется на ту, которая устроит Арбузова (надеюсь, что этого не произойдет), я продолжу разносить власть, а Арбуз заткнется. Прошлой власти от меня не досталось только потому, что я ЕЩЕ не писал на этом форуме PPS: BIGor, да, RomanTik меня плюсует часто - наверно, разделяет то, о чем я пишу. Но тут, как говорится, чья бы мычала, но не ваша - посмотрите на авторов своих лайков... На манеже все же (с), как говорится

удивляюсь вашему напору доказывать что Президент и мы, граждане Украины - лохи. И самое главное, не пойму, почему вы с таким рвением это делаете?
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:27

  Criticus написав: Успех будет, когда (если) мы получим деньги. Получим, благодаря стратегии, а не болтологии, которой занимается высокооплачиваемый менеджмент Нефтегаза! Можете проверить мои посты - я выражал "осторожную радость" по поводу решения Арбитража. Но для меня этого недостаточно! Кроме бумажного решения, должны быть и условия, которые заставят Газпром исполнить решение! И об этом я тоже писал и продолжаю писать, в отличие от свидетей пэрэмоги, включая вас, которые уже празднуют виртуальную победу. А менеджмент Нефтегаза уже даже получил за нее бонусы, и, наверняка, успел потратить... PS: не знаю, чем я вам напомнил Арбузова. Возможно тем, что тот пишет критические опусы о нынешней власти. А знаете, в чем разница - если власть поменяется на ту, которая устроит Арбузова (надеюсь, что этого не произойдет, но предположим), я продолжу разносить власть, а Арбуз заткнется. Прошлой власти от меня не досталось только потому, что я ЕЩЕ не писал на этом форуме. PPS: BIGor, да, RomanTik меня плюсует часто - наверно, разделяет то, о чем я пишу. Но тут, как говорится, чья бы мычала, но не ваша - посмотрите на авторов своих лайков... На манеже все же (с), как говорится

Кстати, "критические" статьи Арбузова - один в один с вашими.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:30

  Деньги написав:
  Criticus написав: Успех будет, когда (если) мы получим деньги. Получим, благодаря стратегии, а не болтологии, которой занимается высокооплачиваемый менеджмент Нефтегаза! Можете проверить мои посты - я выражал "осторожную радость" по поводу решения Арбитража. Но для меня этого недостаточно! Кроме бумажного решения, должны быть и условия, которые заставят Газпром исполнить решение! И об этом я тоже писал и продолжаю писать, в отличие от свидетей пэрэмоги, включая вас, которые уже празднуют виртуальную победу. А менеджмент Нефтегаза уже даже получил за нее бонусы, и, наверняка, успел потратить... PS: не знаю, чем я вам напомнил Арбузова. Возможно тем, что тот пишет критические опусы о власти. Знаете, в чем разница - если власть поменяется на ту, которая устроит Арбузова (надеюсь, что этого не произойдет), я продолжу разносить власть, а Арбуз заткнется. Прошлой власти от меня не досталось только потому, что я ЕЩЕ не писал на этом форуме PPS: BIGor, да, RomanTik меня плюсует часто - наверно, разделяет то, о чем я пишу. Но тут, как говорится, чья бы мычала, но не ваша - посмотрите на авторов своих лайков... На манеже все же (с), как говорится

удивляюсь вашему напору доказывать что Президент и мы, граждане Украины - лохи. И самое главное, не пойму, почему вы с таким рвением это делаете?


Вы то за всех граждан не отвечайте! Я пишу, чтобы провоцировать критическое осмысление информации, ни во что не верить, а все подвергать сомнению.

По моему скромному убеждению, это поможет построить гражданское общество, которое популист у власти не обманет. Потому что за "право" быть обманутым приходится платить огромную цену. Одних обманули на киевском майдане, других на донецком. И те, и другие, позволившие себя обмануть, стали жить хуже (а кто-то даже расстался с жизнью), а те, кто обманывал - живут лучше, на крови и поте тех, кого обманули.

PS: давайте обсуждать не меня, а новости! Больше на личные вопросы не отвечаю.
PPS: Арбуза не читаю, разве что случайно что-то в ленте появляется
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:38

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

А про трубу они думают или после них хоть потоп?
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:44

  lapay написав:
  Criticus написав:Повторяю - как при неттинге платежей пеня Газпрома может составлять 0,5 млн долларов в сутки при ставке 4.14% годовых и базе для применения пени равной сумме неттинга, то есть 2.56 млрд долларов?

Витренко изобрел новую математику?

Вітренко каже про 7% річних. Це менше, ніж відсотки, які повинен був платити Нафтогаз, за свій борг. Скоріш за все, журналюги з рашен агенства просто тупо вирахували відсотки, а не взяли їх з рішення Арбітражу.


Так 4.14% было в заявлении Нефтегаза. Если все так, как говорите вы, то рашен агентства обратным счетом рассчитали ставку процента, а руководители Нефтегаза это тупо повторили :mrgreen:

Это тогда будет лучший фейл месяца :mrgreen:

Но я склоняюсь, да чего там склоняюсь - уверен, что Витренко врет. Если окажется, что нет - я публично признаю ошибку! Запомните этот пост (с)

Оригинальный текст решения гуглил, но не нашел. Скорее всего, что в интернетах его еще нет. А жаль...
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:45

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  Золотой батон написав:А про трубу они думают или после них хоть потоп?


Да, вот это - главное. С разравом контракта на транзит Газпром отпугнет всех потенциальных участников "концессии", что подтолкнет испуганную Европу к одобрению СП-2. И тогда...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:52

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  Criticus написав:PPS: BIGor, да, RomanTik меня плюсует часто - наверно, разделяет то, о чем я пишу. Но тут, как говорится, чья бы мычала, но не ваша - посмотрите на авторов своих лайков... На манеже все же (с), как говорится

Романтик кремлебот такой же как и Вы. Все вы появились тут после Майдана, россия выделила деньги на таких как Вы, поэтому вы тут строчите простыни. Хоть бы раз Вас увидеть в профильной ветке (обсуждение банка или недвижимости) - нет, Вас там никогда не будет, за это вам не платят.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:39

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  Criticus написав:Так 4.14% было в заявлении Нефтегаза. Если все так, как говорите вы, то рашен агентства обратным счетом рассчитали ставку процента, а руководители Нефтегаза это тупо повторили :mrgreen:

Это тогда будет лучший фейл месяца :mrgreen:

Но я склоняюсь, да чего там склоняюсь - уверен, что Витренко врет. Если окажется, что нет - я публично признаю ошибку! Запомните этот пост (с)

Брехня. https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html
На 55 хвилині Вітренко каже, що в контракті не були прописані відсотки за недостатній транзит, тому на борг застосовується шведське право, тобто 8% річних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:43

  Criticus написав: Вы то за всех граждан не отвечайте! Я пишу, чтобы провоцировать критическое осмысление информации, ни во что не верить, а все подвергать сомнению. По моему скромному убеждению, это поможет построить гражданское общество, которое популист у власти не обманет. Потому что за "право" быть обманутым приходится платить огромную цену. Одних обманули на киевском майдане, других на донецком. И те, и другие, позволившие себя обмануть, стали жить хуже (а кто-то даже расстался с жизнью), а те, кто обманывал - живут лучше, на крови и поте тех, кого обманули. PS: давайте обсуждать не меня, а новости! Больше на личные вопросы не отвечаю. PPS: Арбуза не читаю, разве что случайно что-то в ленте появляется

Президента Украины марсиане избирали :)
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:54

Кому верить - Президенту Украины или Нафтогазу Украины?

Президент:
12.03.2018
...
Мы выиграли кейс по транзиту. $4,6 млрд – это объем убытка, который российский “Газпром” должен компенсировать Украине…
...
Он отметил, что “Газпром” заплатит почти $0,5 млн за каждый день задержки платежа.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42232 ... poroshenko

Оффсайт Нафтогаза, почти за 2 недели до этого заявления:
28.02.2018
Трибунал підтвердив порушення Газпромом зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд дол. Це рішення означає, що Газпром має сплатити Нафтогазу близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках.
...
Трибунал не підтримав вимогу Нафтогазу щодо перегляду тарифу на транзит, оскільки заявка на перегляд, подана Нафтогазом у 2009 році, не відповідала процесуальним вимогам. Трибунал також не задовільнив вимогу Нафтогазу переглянути транзитний контракт відповідно до європейського та українського енергетичного й конкурентного законодавства, зауваживши, що впровадження регуляторної реформи на території України є справою української влади і не входить до компетенції Трибуналу в цій справі.

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... %BD%D0%B8&

Так что прав, скорее всего Criticus, написав
Если начислять ее на 4.63 млрд долларов, то получится 526 тыс долларов в сутки.

А если на 2.56 млрд долларов, то 290 тыс долларов в сутки (4,14% * 2,56 млрд / 365 дней).



P.S.
Criticus
Оригинальный текст решения гуглил, но не нашел.

И вряд ли найдете:

24 января 2018
"Нефтегаз" засекретил свою победу в Стокгольмском суде, не показав ее ни АП, ни Кабмину, ни профильному министерству
...
В то же время, государственные органы, в которые направляли запросы Українські Новини, заявили, что не располагают копиями решения суда.

https://ukranews.com/news/543149-nefteg ... profylnomu
{приводятся фотокопии ответов из АП, КМ, Минюста, Минэнергетики}
yanyura
 
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