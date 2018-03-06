Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...

Немає ніде цифри 4,14%, крім в запоребрикових новинах, де вони тупо порахували. Вітренко каже про відсотки по шведському праву, які нараховуються на залишок в 2,56 млрд.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 23:03
Немає ніде цифри 4,14%, крім в запоребрикових новинах, де вони тупо порахували. Вітренко каже про відсотки по шведському праву, які нараховуються на залишок в 2,56 млрд.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:49
lapay
При всем уважении к вам, я не могу верить тому, что говорит Витренко.
А т.к. он (его ведомство)
то о реальной величине % по второму решению арбитража невозможно сейчас говорить. Можно, конечно, спросить у Criticus, где он взял 4,14%, но он сейчас забанен.
Даже вы, в своих ссылках на одну и ту же статью (
Я понимаю, что это не ваши слова, вы сослались на слова Витренко. Так почему он вместо многих слов, не покажет только ту часть решения, где есть сумма, которую должен Газпром и %, которые должен выплачивать Газпром по этому решению? Это было бы намного убедительнее и сняло бы многие вопросы. Не надо весь текст, там (где-то встречал) около 1300 страниц, и есть "секретная" часть - схемы, расчеты...
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