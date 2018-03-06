Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:44
Criticus написав:
Факт остаётся фактом! Ещё и 'забыли', что сами в этой ветке комментировали, более того согласились с примененной ставкой для Газпрома 4.14% и назвали этот факт несущественным!
Не бреши. Цитату на мої слова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:12
yanyura написав:
О Коболеве:
С 2008 по 2010 годы занимал должность советника председателя правления Компании. На последних двух должностях участвовал в многочисленных переговорах с ОАО «Газпром».
Недолюстрировали? или из бака выбрался
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:43
lapay написав: Criticus написав:
Факт остаётся фактом! Ещё и 'забыли', что сами в этой ветке комментировали, более того согласились с примененной ставкой для Газпрома 4.14% и назвали этот факт несущественным!
Не бреши. Цитату на мої слова.
lapay написав: anton_gms написав:
Там разница 100 000 долларов по процентам в пользу ГазПрома. Кто кого обманул ?! А вопрос действителен почему разный процент.
Надзвичайно важливий, особливо якщо зрівняти відсотки з сумою виплат.
Я ж говорю - один оператор учетки не знает, что думает и пишет другой )
Востаннє редагувалось Criticus
в Сер 14 бер, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:45
Criticus
Де я погоджувався з 4,14%, брехло?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:55
lapay написав:Criticus
Де я погоджувався з 4,14%, брехло?
Все с вами понятно - факт настолько существенный для вас, что вы не видите смысла дискутировать дальше, при этом вы с ним несогласны
И это с вашим то рвением спорить со всем, с чем вы не согласны.
Вот это действительно недостойно дальнейшей дискуссии! Не умеете признавать свои ошибки - будете их допускать и дальше!
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:58
Criticus написав:
Вот это действительно недостойно дальнейшей дискуссии! Не умеете признавать свои ошибки - будете их допускать и дальше!
З ким дискутувати, з брехлом?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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