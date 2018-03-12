Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:14
Ratatui В невеликих населених пунктах пенсіонери навіть вельми поважного віку користуються велосипедами. Навіть недавно пройшла хвиля морозів та снігу, а % пенсіонерів на велосипедах залишився сталим.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:36
Столкнулся с тем что мои пенсионеры слово поездка восприняли как проезд туда-обратно. Наверно много так.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:29
---Я,ЯК ЛЮДИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧАЕС,РАЗ В КВАРТАЛ ВИМУШЕНИЙ ЇЗДИТИ В РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ,. У ВІННИЦЮ І КИЇВ. ТЕПЕР НЕ БУДУ МАТИ 50% ЗНИЖКИ НА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД З 1 ЖОВТНЯ ПО 15 ТРАВНЯ ???...ХТО В КУРСІ -ПРОШУ ВІДПОВІСТИ !!!.
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