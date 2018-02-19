Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.
Дивися повний текст НБУ збирає інформацію про дефолти в українських банках.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:37
НБУ збирає інформацію про дефолти в українських банках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ збирає інформацію про дефолти в українських банках.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:37
че опять ожидается банкопад? ждем новых депозитных ставок, загон оленей и введения ва
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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