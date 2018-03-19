Итоги: Энергетика 19.03.18

По состоянию на 7.50 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,48%, до $65,89 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,46% - до $62,12 за баррель.
По данным BHGE, за неделю по 16 марта число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,61%, до 990 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 201 штуку, или на 25%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 4 штуки, или на 0,5%, до 800 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 1 штуку, или на 0,53%, до 189.
Инвесторы воспринимают эти данные как фактор будущего роста добычи нефти в США, которая приближена к рекордному уровню. Добыча нефти в США за неделю по 9 марта, по данным министерства энергетики США, выросла на 12 тысяч баррелей в сутки, до 10,381 миллиона баррелей в сутки.
В начале марта минэнерго страны подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки. После пересмотра показателей EIA сообщило, что в ноябре добыча нефти достигла исторического рекорда в 10,057 миллиона баррелей в сутки.
Снижение поддерживается и коррекционной динамикой после роста предыдущей недели. В пятницу нефть дорожала почти на 2% на оптимизме по сокращению добычи странами ОПЕК. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой мартовский доклад, согласно которому ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее.
Цены на нефть в пятницу выросли после разворота внутри дня. Ожидания роста мирового спроса на нефть перевесили давление опасений в отношении увеличения уровня добычи в США и роста числа активных буровых на нефть в США.
Апрельский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на закрытие на $1,15 доллара, или на 1,9%, до $62,34 за баррель. Он достиг максимального уровня с 6 марта. За неделю рост составил 0,6%.
Майский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,09 доллара, или на 1,7%, до $66,21 за баррель. Это максимальный уровень закрытия в марте. За неделю рост составил 1,1%.
Baker Hughes: число буровых в США продолжает расти.
По данным Baker Hughes, в неделю до 16 марта в США произошли следующие изменения:
общее число буровых установок +6 до 990 единиц
число буровых на нефтяных месторождениях +4 до 800 единиц
число буровых на газовых месторождениях +1 до 189 единиц
число прочих буровых осталось на уровне 1 штуки
Цены на нефть отреагировали на отчет традиционно сдержанно, ранее продемонстрировав весьма неплохой рывок выше на фоне позитивного настроя на американском фондовом рынка и роста опасений относительно геополитических рисков.
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