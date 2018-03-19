RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 19.03.18

Итоги: Энергетика 19.03.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:45

Итоги: Энергетика 19.03.18

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, инвесторы отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа буровых установок за прошлую неделю.

По состоянию на 7.50 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,48%, до $65,89 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,46% - до $62,12 за баррель.

По данным BHGE, за неделю по 16 марта число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,61%, до 990 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 201 штуку, или на 25%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 4 штуки, или на 0,5%, до 800 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 1 штуку, или на 0,53%, до 189.

Инвесторы воспринимают эти данные как фактор будущего роста добычи нефти в США, которая приближена к рекордному уровню. Добыча нефти в США за неделю по 9 марта, по данным министерства энергетики США, выросла на 12 тысяч баррелей в сутки, до 10,381 миллиона баррелей в сутки.

В начале марта минэнерго страны подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки. После пересмотра показателей EIA сообщило, что в ноябре добыча нефти достигла исторического рекорда в 10,057 миллиона баррелей в сутки.

Снижение поддерживается и коррекционной динамикой после роста предыдущей недели. В пятницу нефть дорожала почти на 2% на оптимизме по сокращению добычи странами ОПЕК. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой мартовский доклад, согласно которому ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее.

Цены на нефть в пятницу выросли после разворота внутри дня. Ожидания роста мирового спроса на нефть перевесили давление опасений в отношении увеличения уровня добычи в США и роста числа активных буровых на нефть в США.

Апрельский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на закрытие на $1,15 доллара, или на 1,9%, до $62,34 за баррель. Он достиг максимального уровня с 6 марта. За неделю рост составил 0,6%.

Майский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,09 доллара, или на 1,7%, до $66,21 за баррель. Это максимальный уровень закрытия в марте. За неделю рост составил 1,1%.

Baker Hughes: число буровых в США продолжает расти.

По данным Baker Hughes, в неделю до 16 марта в США произошли следующие изменения:
общее число буровых установок +6 до 990 единиц
число буровых на нефтяных месторождениях +4 до 800 единиц
число буровых на газовых месторождениях +1 до 189 единиц
число прочих буровых осталось на уровне 1 штуки
Цены на нефть отреагировали на отчет традиционно сдержанно, ранее продемонстрировав весьма неплохой рывок выше на фоне позитивного настроя на американском фондовом рынка и роста опасений относительно геополитических рисков.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62428
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3720 раз.
Подякували: 7060 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 16.03.18
дядя Caша » П'ят 16 бер, 2018 13:08
0 207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 13:08
дядя Caша
Итоги: Энергетика 15.03.18
дядя Caша » Чет 15 бер, 2018 13:58
0 138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 13:58
дядя Caша
Итоги: Энергетика 14.03.18
дядя Caша » Сер 14 бер, 2018 13:41
0 139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 13:41
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.