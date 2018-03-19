Итоги: Энергетика 19.03.18

Додано: Пон 19 бер, 2018 13:45

штук, или на 0,61%, до 990 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 201 штуку, или на 25%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 4 штуки, или на 0,5%, до 800 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 1 штуку, или на 0,53%, до 189.



Инвесторы воспринимают эти данные как фактор будущего роста добычи нефти в США, которая приближена к рекордному уровню. Добыча нефти в США за неделю по 9 марта, по данным министерства энергетики США, выросла на 12 тысяч баррелей в сутки, до 10,381 миллиона баррелей в сутки.



В начале марта минэнерго страны подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки. После пересмотра показателей EIA сообщило, что в ноябре добыча нефти достигла исторического рекорда в 10,057 миллиона баррелей в сутки.



Снижение поддерживается и коррекционной динамикой после роста предыдущей недели. В пятницу нефть дорожала почти на 2% на оптимизме по сокращению добычи странами ОПЕК. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой мартовский доклад, согласно которому ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, инвесторы отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа буровых установок за прошлую неделю.По данным BHGE, за неделю по 16 марта число буровых установок в США выросло на 6Цены на нефть в пятницу выросли после разворота внутри дня. Ожидания роста мирового спроса на нефть перевесили давление опасений в отношении увеличения уровня добычи в США и роста числа активных буровых на нефть в США.Baker Hughes: число буровых в США продолжает расти.По данным Baker Hughes, в неделю до 16 марта в США произошли следующие изменения:общее число буровых установок +6 до 990 единицчисло буровых на нефтяных месторождениях +4 до 800 единицчисло буровых на газовых месторождениях +1 до 189 единицчисло прочих буровых осталось на уровне 1 штукиЦены на нефть отреагировали на отчет традиционно сдержанно, ранее продемонстрировав весьма неплохой рывок выше на фоне позитивного настроя на американском фондовом рынка и роста опасений относительно геополитических рисков.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: