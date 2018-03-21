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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 21 бер, 2018 13:09 Итоги: Энергетика 21.03.18



По состоянию на 07.15 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до $67,58 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,25% - до $63,7 за баррель.



Как сообщил ранее API, запасы нефти в США за неделю по 16 марта неожиданно уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,63%, до 428,2 миллиона баррелей. Эксперты ожидают роста запасов на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,59%, до 433,5 миллиона баррелей.



Запасы бензина, считает API, сократились за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом на 1,6 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.



Продолжает поддерживать рост цен и напряженность в отношении крупных нефтедобывающих стран - Саудовской Аравии и Ирана. В воскресенье принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман заявил, что в случае появления у Ирана атомной бомбы Саудовская Аравия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.



Фьючерсы на нефть закрылись во вторник на самом высоком уровне за месяц, получив поддержку от напряженности между Ираном и Саудовской Аравией, а также на проблемах в отношении добычи венесуэльской нефти.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирж апрельская West Texas Intermediate выросла на $1,34, или 2,2%, до $63,40 за баррель. Майская нефть WTI выросла на $1,41, или 2,3%, до $63,54.



Майская нефть марки Brent увеличилась на $1,37, или 2,1%, до $67,42 за баррель на ICE Futures Europe.



Оба сорта нефти - WTI и Brent — закрылись на самом высоком уровне с конца февраля.



«Ожидается, что объем добычи в Венесуэле будет продолжать снижаться еще больше», - сказал Скотт Гекас, старший менеджер из Long Leaf Trading Group.

По данным Международного энергетического агентства, на прошлой неделе объем производства в стране сократился более чем на полмиллиона баррелей по сравнению с прошлым годом.



Недавнее снижение цен является «причиной и следствием увеличения сланцевого бурения в США, где более слабые спекулятивные длинные позиции остаются довольно хрупкими по отношению к глобальным рисковым настроениям», - сказал Стивен Иннес, глава отдела торговли в Oanda.



Иннес также сказал, что напряженность между Саудовской Аравией и Ираном, помимо опасений по поводу производства венесуэльской нефти, «продолжает укреплять цены, и рынки оправились. Напряженность по ядерной сфере Ирана в ближайшее время будет фактором для рынка и возможное перераспределение санкций США должно поддерживать нефтяных быков в ближайшем будущем».



Апрельский бензин вырос на 2,1% до $1,966 за галлон. Апрельский топочный мазут вырос на 2,2% до $1,95 за галлон.



API публикует неожиданные цифры: запасы нефти, бензина, дистиллятов - все упали.



Как следует их опубликованных только что данных Американского института нефти (API), запасы черного золота в США за неделю до 16 марта неожиданно сократились. При этом запасы нефтепродуктов также упали. Лишь в нефтехранилищах Кушинга вырос объем сырой нефти.



Итак, в отчетный период в США (в баррелях):

запасы сырой нефти: -2,74 млн.;

запасы в Кушинге: +1,64 млн.;

запасы бензина: -1,06 млн.;

запасы дистиллятов: -1,93 млн.



Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.



Согласно прогнозу 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):

запасы сырой нефти: +3,25 млн. (медианный прогноз: 12 экспертов);

запасы бензина: -2,45 млн. (медианный прогноз: 12 экспертов);

запасы дистиллятов: -2,25 млн. (12 экспертов);

запасы сырой нефти в Кушинге: -0,2 млн. (собственный прогноз Bloomberg).



США могут распространить санкции на строителей Северного потока-2.



Иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода «Северный поток-2» могут попасть под американские санкции, заявила во вторник, 20 марта, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, отвечая на вопрос на традиционном брифинге для прессы.

«Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут - если они продолжат заниматься этим бизнесом - подвергнуться санкциям в рамках CAATSA», - заявила она на брифинге.



Закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA) был подписан Трампом в начале августа 2017 года. Включение в санкционный список европейских компаний, работающих над строительством «Северного потока-2», до сих пор оставалось одним из спорных пунктов этого закона.



«Мы, правительство Соединенных Штатов, выступаем против проекта "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», - подчеркнула Нойерт.



В середине марта группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать «все имеющиеся в ее распоряжении средства» для предотвращения строительства газопровода «Северный поток-2». Соответствующее письмо они отправили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.



Среди подписантов обращения 28 сенаторов представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую. По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе «более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы», а также станет «шагом назад» в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе.



Италия нанесла Газпрому удар, воспользовавшись обострением отношений между Россией и Западом.



На прошлой неделе итальянский оператор газопроводов Snam впервые экспортировал природный газ в попытке создать конкуренцию России на энергетическом рынке региона.

По словам главы компании Марко Альверы, Snam работает над увеличением гибкости своей системы, что позволит газу с юга Европы и из Африки попасть к потребителям в Центральной Европе. Господин Альвера планирует создать торговый хаб на юге региона и разместить хранилища в Италии, что позволит более гибко удовлетворять спрос.

Snam довольно давно задумала этот проект и в последние годы активно в него инвестировала, развивая именно те направления, по которым в Италию поступает российский газ (теперь эти газопроводы снабжены клапанами, позволяющими прокачивать газ в обоих направлениях), ожидая подходящего момента для запуска. И теперь, после резкой эскалации отношений между РФ и Западом, он, похоже, настал. В соответствии с опубликованными вчера компанией данными, начиная с 14 марта, Швейцария ежедневно забирала у Snam порядка 3 млн. кубометров газа.



«Мы планируем увеличить инвестиции в целях обеспечения большей безопасности и гибкости итальянской газовой системы, которая несколько раз за последние месяцы демонстрировала большую надежность, чем системы других европейских стран», - сообщил на прошлой неделе инвесторам господин Альвера.



По его словам, текущая мощность газопровода на стыке Грис, разделяющем Италию и Швейцарию, составляет 5 млн. кубометров, однако после модернизации она вырастет до 40 млн. кубометров. По сообщению компании, модернизация закончится к этому октябрю, и Snam начнет экспортировать газ не только в Швейцарию, но и в Германию, Францию, а также в страны севера Европы.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, положительным фактором для инвесторов стала статистика Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном снижении запасов нефти в США по итогам предыдущей недели.Фьючерсы на нефть закрылись во вторник на самом высоком уровне за месяц, получив поддержку от напряженности между Ираном и Саудовской Аравией, а также на проблемах в отношении добычи венесуэльской нефти.API публикует неожиданные цифры: запасы нефти, бензина, дистиллятов - все упали.Как следует их опубликованных только что данных Американского института нефти (API), запасы черного золота в США за неделю до 16 марта неожиданно сократились. При этом запасы нефтепродуктов также упали. Лишь в нефтехранилищах Кушинга вырос объем сырой нефти.Итак, в отчетный период в США (в баррелях):запасы сырой нефти: -2,74 млн.;запасы в Кушинге: +1,64 млн.;запасы бензина: -1,06 млн.;запасы дистиллятов: -1,93 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: +3,25 млн. (медианный прогноз: 12 экспертов);запасы бензина: -2,45 млн. (медианный прогноз: 12 экспертов);запасы дистиллятов: -2,25 млн. (12 экспертов);запасы сырой нефти в Кушинге: -0,2 млн. (собственный прогноз Bloomberg).США могут распространить санкции на строителей Северного потока-2.Иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода «Северный поток-2» могут попасть под американские санкции, заявила во вторник, 20 марта, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, отвечая на вопрос на традиционном брифинге для прессы.«Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут - если они продолжат заниматься этим бизнесом - подвергнуться санкциям в рамках CAATSA», - заявила она на брифинге.Закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA) был подписан Трампом в начале августа 2017 года. Включение в санкционный список европейских компаний, работающих над строительством «Северного потока-2», до сих пор оставалось одним из спорных пунктов этого закона.«Мы, правительство Соединенных Штатов, выступаем против проекта "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», - подчеркнула Нойерт.В середине марта группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать «все имеющиеся в ее распоряжении средства» для предотвращения строительства газопровода «Северный поток-2». Соответствующее письмо они отправили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.Среди подписантов обращения 28 сенаторов представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую. По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе «более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы», а также станет «шагом назад» в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе.Италия нанесла Газпрому удар, воспользовавшись обострением отношений между Россией и Западом.На прошлой неделе итальянский оператор газопроводов Snam впервые экспортировал природный газ в попытке создать конкуренцию России на энергетическом рынке региона.По словам главы компании Марко Альверы, Snam работает над увеличением гибкости своей системы, что позволит газу с юга Европы и из Африки попасть к потребителям в Центральной Европе. Господин Альвера планирует создать торговый хаб на юге региона и разместить хранилища в Италии, что позволит более гибко удовлетворять спрос.Snam довольно давно задумала этот проект и в последние годы активно в него инвестировала, развивая именно те направления, по которым в Италию поступает российский газ (теперь эти газопроводы снабжены клапанами, позволяющими прокачивать газ в обоих направлениях), ожидая подходящего момента для запуска. И теперь, после резкой эскалации отношений между РФ и Западом, он, похоже, настал. В соответствии с опубликованными вчера компанией данными, начиная с 14 марта, Швейцария ежедневно забирала у Snam порядка 3 млн. кубометров газа.«Мы планируем увеличить инвестиции в целях обеспечения большей безопасности и гибкости итальянской газовой системы, которая несколько раз за последние месяцы демонстрировала большую надежность, чем системы других европейских стран», - сообщил на прошлой неделе инвесторам господин Альвера.По его словам, текущая мощность газопровода на стыке Грис, разделяющем Италию и Швейцарию, составляет 5 млн. кубометров, однако после модернизации она вырастет до 40 млн. кубометров. По сообщению компании, модернизация закончится к этому октябрю, и Snam начнет экспортировать газ не только в Швейцарию, но и в Германию, Францию, а также в страны севера Европы.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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