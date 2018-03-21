Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

США подняли экономику Германии и Японии только для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и выплачивать репарации.
Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:41
Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили
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