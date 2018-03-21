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Україна імпортуватиме катарський
газ через термінал в Польщі

Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:41

США подняли экономику Германии и Японии только для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и выплачивать репарации.

Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили
Волгарь
 
Повідомлень: 4672
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