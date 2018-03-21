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Україна імпортуватиме катарський
газ через термінал в Польщі

Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:41

США подняли экономику Германии и Японии только для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и выплачивать репарации.

Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:02

  Волгарь написав:
США подняли экономику Германии и Японии только для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и выплачивать репарации.

Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили


Германия выплачивала репарации по Версальскому договору, и завершила выплату этих репараций своим союзникам по НАТО лишь в конце 2010 года.Взято из ваших же российских источников:
http://army-news.ru/2015/06/reparacii-p ... t-stalina/
http://communitarian.ru/posts/mirovaya_ ... vym_voynam
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:32

Германия выплачивала репарации по Версальскому договору

Совершенно верно - по договору 1919-го, подписанного по итогам 1-ой мировой войны. По итогам 2-ой мировой Германия никаких репараций не платила (если не считать платежей Израилю за убийство евреев и поставок оборудования с немецких заводов из советской зоны оккупации в СССР и Польшу)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:50

  Волгарь написав:
Германия выплачивала репарации по Версальскому договору

Совершенно верно - по договору 1919-го, подписанного по итогам 1-ой мировой войны. По итогам 2-ой мировой Германия никаких репараций не платила (если не считать платежей Израилю за убийство евреев и поставок оборудования с немецких заводов из советской зоны оккупации в СССР и Польшу)


14 января 1946 г. в Париже были установлены две формы репараций от Германии: в виде ценных бумаг и в виде "промышленного и производственного оборудования". Великобритания, США, Франция и Югославия стали основными держателями ценных бумаг.
warlamp
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  #<1 ... 4567
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