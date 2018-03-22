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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 22 бер, 2018 13:23 Итоги: Энергетика 22.03.18



По состоянию на 06.55 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01% - до $69,48 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,09%, до $65,23 за баррель. При этом в ходе торгов среды нефть обеих марок выросла в цене более чем на 3%.



Нефть значительно подорожала на вечерних торгах, и дело здесь не только в повышении ставки. Данные по запасам в США за прошлую неделю показали неожиданное снижение, а также значительное сокращение запасов как бензина, так и дистиллятов.



Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 2,6 миллиона баррелей - до 433,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 243,1 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 2 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 131 миллиона баррелей.



Аналитики отмечают, что позитивным фактором для рынка нефти является также ослабление доллара.



Давление на американскую валюту оказывают итоги заседания FOMC Федрезерва США. Регулятор в среду ожидаемо повысил ставку до 1,5-1,75% годовых, но при этом заявил о планах еще два раза поднять ее в этом году, тогда как многие эксперты ожидали еще минимум три повышения. Слабость доллара способствует удешевлению нефти на мировых рынках, стимулируя спрос на нее.



Еще одним поддерживающим фактором для нефтяных котировок стали позитивные новости от мониторингового комитета ОПЕК+, который в среду объявил, что страны венского соглашения по снижению добычи нефти в феврале выполнили его на рекордные 138% после 133% в январе. Комитет также призвал страны, участвующие в венских договоренностях, рассмотреть варианты дальнейшей институционализации этого союза.



Фьючерсы на нефть в среду выросли до максимального уровня за примерно семь недель, так как поддержку ценам оказало неожиданного снижение запасов нефти в США не прошлой неделе.

Ранее цены на нефть резко выросли после того, как встреча саудовского принца Салмана с президентом США Трампом подняла тему более «жесткого» подхода США к Ирану, и при сохранении опасения в отношении добычи нефти в Венесуэле.



Майский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,63, или на 2,6%, до $65,17 за баррель.



Майский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $2,05, или на 3%, до $69,47 за баррель.



Уровни закрытия по WTI и Brent были максимальными с начала февраля. Также фактором поддержки для цены было снижение курса доллара США.



Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о снижении запасов нефти на неделе, закончившейся 16 марта, на 2,6 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидали роста запасов на 2,6 млн. баррелей. По данным

Американского института нефти (API), вышедшим в конце вторника, снижение запасов составило 2,7 млн. баррелей.



Запасы нефти снизились против сезонной тенденции, учитывая рост использования мощностей нефтепереработки и снижение импорта. Несмотря на более высокую активность нефтепереработки, имеющийся сильный спрос означает, что запасы бензина и дистиллятов также показали снижение.



Запасы бензина, по данным EIA, снизились на прошлой неделе на 1,7 млн. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 2 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидали снижения запасов по 1,8 млн. баррелей.

Объем переработки нефти примерно на 1 млн. выше, чем в прошлом году. В районе Мексиканского залива объем переработки приближается к 9 млн. баррелей в день, что на 600 тыс. баррелей выше, чем в аналогичный момент прошлого года.



EIA сообщила, что объем добычи нефти в США вырос на 26 тыс. баррелей в день до 10,407 млн. баррелей в день — это новый недельный рекорд.



Реакция цен на нефть на неожиданное сокращение запасов в США.



Нефть дорожает, так как ее запасы в США упали.



Нефть растет на радость «быкам». Дело в том, что коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегический резерв) за неделю, закончившуюся 16 марта, неожиданно снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей, как сообщило Управления энергетической информации Минэнерго страны. При этом аналитики, опрошенные агентством Reuters, наоборот, ждали увеличения запасов на 2,6 миллиона баррелей, до 433,5 миллиона баррелей. Вчера



Американский институт нефти сообщил схожие результаты своих опросов. Запасы бензина при этом упали на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7%, составив 243,1 миллиона баррелей. Эксперты ждали снижения чуть больше, на 2 миллиона баррелей.



Запасы дистиллятов сократились на 2 миллиона баррелей, или на 1,5%, составив 131 миллион баррелей. Ожидалось падение на 1,7 миллиона баррелей.



Загруженность НПЗ неожиданно выросла на 1,7%, хотя эксперты прогнозировали снижение на 0,30%. Неделей ранее загрузка выросла на 2,00%.



Складывается ощущение, что перегонка нефти в Штатах осуществляется как за себя, так и за Венесуэлу. С такими темпами увеличения нефтепереработки спрос на сырую нефть будет оставаться высоким.



Были и «медвежьи» элементы отчета.



Так, добыча нефти в США за неделю выросла на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0.3%, до 10.407 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,9 миллиона баррелей, составив 29,4 миллиона баррелей.



Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился — 665,5 миллиона баррелей. Далее нефть будет реагировать на новости от ФРС и динамику доллара. Однако мы не думаем, что сильный возможный рост доллара спровоцирует столь же сильное падение цен на нефть.



Европарламент одобрил изменения газового законодательства ЕС.



Депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Польское радио». Отметим, что изменения предусматривают усиление контроля Брюсселя за международными газопроводами, включая «Северный поток-2».



Сообщается, что евродепутаты приняли отчет председателя парламентского комитета Ежи Бузека. Теперь он начнет переговоры со странами Европейского союза (ЕС), которых представляет Болгария. Как известно, изменения в положения Еврокомиссии предложили в ноябре 2017 года, в частности, на все газопроводы, что импортируют сырье, распространялось действие евросоюзного законодательства - Третьего энергетического пакета. Указано, что отсутствие точных положений в этом деле приводило к разному толкованию закона ЕС и позволяло сторонникам строительства «Северного потока-2» продвигать эту инвестицию.



Напомним, в США группа из 39 сенаторов от двух партий призвала Министерство финансов страны и Госдепартамент заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток 2».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть в четверг утром колеблются в символическом плюсе после роста на 3% в среду на фоне данных о запасах в США и падения курса доллара на новостях от ФРС.Фьючерсы на нефть в среду выросли до максимального уровня за примерно семь недель, так как поддержку ценам оказало неожиданного снижение запасов нефти в США не прошлой неделе.Ранее цены на нефть резко выросли после того, как встреча саудовского принца Салмана с президентом США Трампом подняла тему более «жесткого» подхода США к Ирану, и при сохранении опасения в отношении добычи нефти в Венесуэле.Реакция цен на нефть на неожиданное сокращение запасов в США.Нефть дорожает, так как ее запасы в США упали.Нефть растет на радость «быкам». Дело в том, что коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегический резерв) за неделю, закончившуюся 16 марта, неожиданно снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей, как сообщило Управления энергетической информации Минэнерго страны. При этом аналитики, опрошенные агентством Reuters, наоборот, ждали увеличения запасов на 2,6 миллиона баррелей, до 433,5 миллиона баррелей. ВчераАмериканский институт нефти сообщил схожие результаты своих опросов. Запасы бензина при этом упали на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7%, составив 243,1 миллиона баррелей. Эксперты ждали снижения чуть больше, на 2 миллиона баррелей.Запасы дистиллятов сократились на 2 миллиона баррелей, или на 1,5%, составив 131 миллион баррелей. Ожидалось падение на 1,7 миллиона баррелей.Загруженность НПЗ неожиданно выросла на 1,7%, хотя эксперты прогнозировали снижение на 0,30%. Неделей ранее загрузка выросла на 2,00%.Складывается ощущение, что перегонка нефти в Штатах осуществляется как за себя, так и за Венесуэлу. С такими темпами увеличения нефтепереработки спрос на сырую нефть будет оставаться высоким.Были и «медвежьи» элементы отчета.Так, добыча нефти в США за неделю выросла на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0.3%, до 10.407 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,9 миллиона баррелей, составив 29,4 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился — 665,5 миллиона баррелей. Далее нефть будет реагировать на новости от ФРС и динамику доллара. Однако мы не думаем, что сильный возможный рост доллара спровоцирует столь же сильное падение цен на нефть.Европарламент одобрил изменения газового законодательства ЕС.Депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Польское радио». Отметим, что изменения предусматривают усиление контроля Брюсселя за международными газопроводами, включая «Северный поток-2».Сообщается, что евродепутаты приняли отчет председателя парламентского комитета Ежи Бузека. Теперь он начнет переговоры со странами Европейского союза (ЕС), которых представляет Болгария. Как известно, изменения в положения Еврокомиссии предложили в ноябре 2017 года, в частности, на все газопроводы, что импортируют сырье, распространялось действие евросоюзного законодательства - Третьего энергетического пакета. Указано, что отсутствие точных положений в этом деле приводило к разному толкованию закона ЕС и позволяло сторонникам строительства «Северного потока-2» продвигать эту инвестицию.Напомним, в США группа из 39 сенаторов от двух партий призвала Министерство финансов страны и Госдепартамент заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток 2».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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