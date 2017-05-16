Порошенко відреагував на затримання Савченко

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EKO написав:Не несколько тысяч убить, а 400 тысяч. А потом всех кто не умер - зажарить и съесть А, по пути, заехать рейдом по домам всей верхушки и там тоже всех захватить. Она и Рубан. Зачем нам вообще та армия, с такими людьми? "Перевербовать" их обратно, одного на Крым, второго на Донбасс и через пару часов Крымнаш и мирумир Жаль Оруэлл не дожил
Вспомнились истории про "распятых мальчиков в трусиках", "изнасилованных пенсионерках", "жареных снегирей" и т.п.
И что не говорите - Украина просто с запозданием проходит российский опыт. Одно и то же.
У нас тоже байки интересные: "покушение на Шокина через ДВА тепловизора", "ядерное оружие Турчинова" и т.п. Хотя в реале наши керманычи отжигают не легче: чего стоят только "снайперские винтовки Пашинского", или "наградные стволы Авакова всем подряд"
Но Надя-"универсальный солдат" - это конечно вершина ФСБ-СБУ пропаганды
А если серьёзно - думаю это просто разведка реакции электората. Проверили "тему" на Наде - а реализовать может какой-нибудь Билецкий, Ярош, Корчинский, Рабинович или Ляшко
makishin60 написав:А я помню новости где показывали уже музей Савченко , ее розовую куртку в музее , учителей которые просто были в восторге от нее , ее друзей с летного училища которые гордятся ей , детей со школы Савченко которые кричали свободу Наде , показывали студентов плачущих за Надькой , показывали флешмобики за Надьку по всей Украине , где сейчас все эти люди ? или то была просто пропаганда по ТВ ?
Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а - так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош.
Парня в Раду тяни - рискни! Не бросай одного его, Пусть он в связке в одной с тобой - Там поймешь, кто такой.
Ю.В. Тимошенко.
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trololo написав:давно было понятно, что савченко подсадная утка. иначе почему ее раша СМИ так активно раскручивали. а наши повелись, лошпеки. ну ничего, утка оказалась настолько тупой, что тут же спалилась
В Казахстане лошпеками называли аульных казахов (провинциалов),т.е Порошенко аульный?