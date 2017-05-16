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Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:41

  EKO написав:Не несколько тысяч убить, а 400 тысяч. А потом всех кто не умер - зажарить и съесть А, по пути, заехать рейдом по домам всей верхушки и там тоже всех захватить.
Она и Рубан.
Зачем нам вообще та армия, с такими людьми? "Перевербовать" их обратно, одного на Крым, второго на Донбасс и через пару часов Крымнаш и мирумир
Жаль Оруэлл не дожил

Вспомнились истории про "распятых мальчиков в трусиках", "изнасилованных пенсионерках", "жареных снегирей" и т.п.

И что не говорите - Украина просто с запозданием проходит российский опыт. Одно и то же.

У нас тоже байки интересные: "покушение на Шокина через ДВА тепловизора", "ядерное оружие Турчинова" и т.п.
Хотя в реале наши керманычи отжигают не легче: чего стоят только "снайперские винтовки Пашинского", или "наградные стволы Авакова всем подряд"

Но Надя-"универсальный солдат" - это конечно вершина ФСБ-СБУ пропаганды :mrgreen:

А если серьёзно - думаю это просто разведка реакции электората.
Проверили "тему" на Наде - а реализовать может какой-нибудь Билецкий, Ярош, Корчинский, Рабинович или Ляшко :mrgreen:
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:43

  makishin60 написав:А я помню новости где показывали уже музей Савченко , ее розовую куртку в музее , учителей которые просто были в восторге от нее , ее друзей с летного училища которые гордятся ей , детей со школы Савченко которые кричали свободу Наде , показывали студентов плачущих за Надькой , показывали флешмобики за Надьку по всей Украине , где сейчас все эти люди ? или то была просто пропаганда по ТВ ?

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош.

Парня в Раду тяни - рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такой.

Ю.В. Тимошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:01

давно было понятно, что савченко подсадная утка. иначе почему ее раша СМИ так активно раскручивали. а наши повелись, лошпеки. ну ничего, утка оказалась настолько тупой, что тут же спалилась
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:26

  trololo написав:давно было понятно, что савченко подсадная утка. иначе почему ее раша СМИ так активно раскручивали. а наши повелись, лошпеки. ну ничего, утка оказалась настолько тупой, что тут же спалилась

В Казахстане лошпеками называли аульных казахов (провинциалов),т.е Порошенко аульный?
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