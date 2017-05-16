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Порошенко відреагував
на затримання Савченко

Порошенко відреагував на затримання Савченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:41

  EKO написав:Не несколько тысяч убить, а 400 тысяч. А потом всех кто не умер - зажарить и съесть А, по пути, заехать рейдом по домам всей верхушки и там тоже всех захватить.
Она и Рубан.
Зачем нам вообще та армия, с такими людьми? "Перевербовать" их обратно, одного на Крым, второго на Донбасс и через пару часов Крымнаш и мирумир
Жаль Оруэлл не дожил

Вспомнились истории про "распятых мальчиков в трусиках", "изнасилованных пенсионерках", "жареных снегирей" и т.п.

И что не говорите - Украина просто с запозданием проходит российский опыт. Одно и то же.

У нас тоже байки интересные: "покушение на Шокина через ДВА тепловизора", "ядерное оружие Турчинова" и т.п.
Хотя в реале наши керманычи отжигают не легче: чего стоят только "снайперские винтовки Пашинского", или "наградные стволы Авакова всем подряд"

Но Надя-"универсальный солдат" - это конечно вершина ФСБ-СБУ пропаганды :mrgreen:

А если серьёзно - думаю это просто разведка реакции электората.
Проверили "тему" на Наде - а реализовать может какой-нибудь Билецкий, Ярош, Корчинский, Рабинович или Ляшко :mrgreen:
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:43

  makishin60 написав:А я помню новости где показывали уже музей Савченко , ее розовую куртку в музее , учителей которые просто были в восторге от нее , ее друзей с летного училища которые гордятся ей , детей со школы Савченко которые кричали свободу Наде , показывали студентов плачущих за Надькой , показывали флешмобики за Надьку по всей Украине , где сейчас все эти люди ? или то была просто пропаганда по ТВ ?

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош.

Парня в Раду тяни - рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такой.

Ю.В. Тимошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:01

давно было понятно, что савченко подсадная утка. иначе почему ее раша СМИ так активно раскручивали. а наши повелись, лошпеки. ну ничего, утка оказалась настолько тупой, что тут же спалилась
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:26

  trololo написав:давно было понятно, что савченко подсадная утка. иначе почему ее раша СМИ так активно раскручивали. а наши повелись, лошпеки. ну ничего, утка оказалась настолько тупой, что тут же спалилась

В Казахстане лошпеками называли аульных казахов (провинциалов),т.е Порошенко аульный?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 06:14

  Sommer написав:
  Shram написав:Интересная закономерность как вчерашние герои украинских СМИ превращаются в предателей и преступников.

Ярош - вчера - герой майдана, защитник интересов народа, патриот. Сегодня - скрытый агент Путина, нацик, неадекват.

Семенченко - вчера - герой АТО, командир на передовой, человек остановивший русскую армию. Сегодня - скрытый агент ФСБ, предатель интересов Украины, продавшийся олигархам чиновник.

Саакашвили - вчера - лучший реформатор на Земле, борец с коррупцией, американский ставленник призванный сделать из Одессы конфетку, честнейший человек. Сегодня - скрытый агент Путина, террорист, преступник, взяточник.

Яресько - вчера - реформатор, лучший министр, спасительница финансов Украины, американский десант, борец с коррупционными схемами. Сегодня - финансовая террористка, вредительница, взяточница и схемница, худший министр финансов.

Савченко - вчера - героиня АТО, героиня Украины, воительница за украинскую государственность, непобедимая и неподкупная. Сегодня - по традиции уже скрытый агент Путина, террористка, убийца, коррупционерка, вражеская шпионка.

И так далее...
Таких примеров ещё немало.
Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.


Конечно не так. У вас все не так, и причем уже давно.
Проблема в том, что вы уже не отличаете реальность от рашатв.


Вы замечаете что пытаетесь оскорбить оппонента, а не привести контрдоводы к его точке зрения?
Вы делаете это нарочно чтобы увести разговор на обсуждение личностей, оттого что вам просто нечего возразить по существу?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 06:27

  Shram написав:Вы замечаете что пытаетесь оскорбить оппонента, а не привести контрдоводы к его точке зрения?
Вы делаете это нарочно чтобы увести разговор на обсуждение личностей, оттого что вам просто нечего возразить по существу?


Нет, это делается для ответной реакции чтобы вас потом забанили
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:52

  slavek написав:
  Shram написав:Вы замечаете что пытаетесь оскорбить оппонента, а не привести контрдоводы к его точке зрения?
Вы делаете это нарочно чтобы увести разговор на обсуждение личностей, оттого что вам просто нечего возразить по существу?


Нет, это делается для ответной реакции чтобы вас потом забанили


Возможно и так...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:07

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:Интересная закономерность как вчерашние герои украинских СМИ превращаются в предателей и преступников.

Ярош - вчера - герой майдана, защитник интересов народа, патриот. Сегодня - скрытый агент Путина, нацик, неадекват.

Семенченко - вчера - герой АТО, командир на передовой, человек остановивший русскую армию. Сегодня - скрытый агент ФСБ, предатель интересов Украины, продавшийся олигархам чиновник.

Саакашвили - вчера - лучший реформатор на Земле, борец с коррупцией, американский ставленник призванный сделать из Одессы конфетку, честнейший человек. Сегодня - скрытый агент Путина, террорист, преступник, взяточник.

Яресько - вчера - реформатор, лучший министр, спасительница финансов Украины, американский десант, борец с коррупционными схемами. Сегодня - финансовая террористка, вредительница, взяточница и схемница, худший министр финансов.

Савченко - вчера - героиня АТО, героиня Украины, воительница за украинскую государственность, непобедимая и неподкупная. Сегодня - по традиции уже скрытый агент Путина, террористка, убийца, коррупционерка, вражеская шпионка.

И так далее...
Таких примеров ещё немало.
Похоже, что что-то всё таки в консерватории не так.


Конечно не так. У вас все не так, и причем уже давно.
Проблема в том, что вы уже не отличаете реальность от рашатв.


Вы замечаете что пытаетесь оскорбить оппонента, а не привести контрдоводы к его точке зрения?
Вы делаете это нарочно чтобы увести разговор на обсуждение личностей, оттого что вам просто нечего возразить по существу?


Если кто-то оперирует пропагандой на уровне "распятых мальчиков" - ему не нужны контрдоводы, у него уже есть пропаганда.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:31

Sommer
Если кто-то оперирует пропагандой на уровне "распятых мальчиков" - ему не нужны контрдоводы, у него уже есть пропаганда.

- LOL!!! Ну че ты, все про себя да про себя. Активненький. Видать выборы скоро - зарплатку блогеру подняли.
"Почем опиум для народа?"(c)
Hogtown
 
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