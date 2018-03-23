Итоги: Энергетика 23.03.18

Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:13

По словам трейдеров, рынок позитивно воспринял слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран ОПЕК+ продолжится в 2019 году и далее, а темпы, с которыми сокращаются запасы нефти, могут быть неустойчивыми в 2019 году.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.



Удорожание нефти следует также за удешевлением сырья вечером в четверг почти на 1% на фоне опасений по глобальной торговой войне. Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Цены на WTI и Brent закрылись в среду на самом высоком уровне с начала февраля.



Президент Дональд Трамп объявил тарифы в четверг на сумму в несколько миллиардов долларов на товары из Китая, вызвав опасения по поводу усиления риска глобальной торговой войны.



«Тарифные опасения, приведшие к распродаже на фондовом рынке, вызвали некоторое закрытие позиций на рынке нефти после роста нефти не фоне неожиданного снижения запасов нефти в США», - сказал Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.



«С нефтяным рынком, который уже имел импульс от роста напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном и негативным прогнозом добычи в Венесуэле, бычьи данные по запасам обеспечили поддержку, которая привела нефть на многонедельные максимумы», - сказал Тайлер Ричи, соредактор Sevens Report.



Запасы нефти упали на 2,6 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 16 марта, - согласно данным, опубликованным Управлением по энергетической информации США в среду. Но EIA также сообщила, что добыча в США увеличилось на 26 000 баррелей в день до 10,407 миллионов баррелей в день - свежий недельный рекорд.



«Добыча в США остается ключевым фактором в среднесрочной перспективе, а не геополитика или Венесуэла», - сказал Ричи. - «Как таковые, новые недельные максимумы в добыче должны умерить энтузиазм по отношению к нефти, и, хотя максимумы нескольких недель явно позитивны, я не рассматриваю ценовую динамику на этой неделе как возможность роста к новым максимумам».



С начала недели цены на нефть торгуются с ростом примерно на 3%.



«Геополитическая напряженность также подкрепляет нынешнюю тенденцию к росту с учетом слухов, что США все ближе к санкциям в отношении венесуэльской нефтяной промышленности», - считают в компании JBC Energy, добавив, что также неясно, что может произойти с ядерной сделкой Ирана.

Мировые цены на нефть в пятницу утром в плюсе на новостях о том, что сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), продолжится в 2019 году и далее.Цены на нефть отступили с семинедельного максимума в четверг на фоне роста добычи в США и усиления риска глобальной торговой войны.Европа призвала Россию заключить контракт на транзит газа через Украину.Еврокомиссия (ЕК) выступает за заключение очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Евросоюза через Украину, сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.«Еврокомиссия выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной. И он, по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объемы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной. Это то, что мы предлагаем», - сказал он.Вице-президент также сказал, что есть «уважаемые европейские компании, которые готовы прийти и управлять этой системой трубопроводов, если будет долгосрочный заказ и коммерчески жизнеспособные объемы газа».Ранее Шефчович говорил, что Еврокомиссия готова стать координатором между Россией и Украиной, если будут переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: