Итоги: Энергетика 23.03.18

По состоянию на 07.20 Киева стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,93%, до $69,55 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,09%, до $65 за баррель.
По словам трейдеров, рынок позитивно воспринял слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран ОПЕК+ продолжится в 2019 году и далее, а темпы, с которыми сокращаются запасы нефти, могут быть неустойчивыми в 2019 году.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.
Удорожание нефти следует также за удешевлением сырья вечером в четверг почти на 1% на фоне опасений по глобальной торговой войне. Трамп в четверг подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Цены на нефть отступили с семинедельного максимума в четверг на фоне роста добычи в США и усиления риска глобальной торговой войны.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже майская нефть WTI упала на 87 центов, или на 1,3%, до $64,30 за баррель, потеряв тем самым примерно половину роста на 2,6% за среду.
Майская нефть Brent потеряла 56 центов, или 0,8%, до $68,91 за баррель на ICE Futures Europe.
Цены на WTI и Brent закрылись в среду на самом высоком уровне с начала февраля.
Президент Дональд Трамп объявил тарифы в четверг на сумму в несколько миллиардов долларов на товары из Китая, вызвав опасения по поводу усиления риска глобальной торговой войны.
«Тарифные опасения, приведшие к распродаже на фондовом рынке, вызвали некоторое закрытие позиций на рынке нефти после роста нефти не фоне неожиданного снижения запасов нефти в США», - сказал Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.
«С нефтяным рынком, который уже имел импульс от роста напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном и негативным прогнозом добычи в Венесуэле, бычьи данные по запасам обеспечили поддержку, которая привела нефть на многонедельные максимумы», - сказал Тайлер Ричи, соредактор Sevens Report.
Запасы нефти упали на 2,6 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 16 марта, - согласно данным, опубликованным Управлением по энергетической информации США в среду. Но EIA также сообщила, что добыча в США увеличилось на 26 000 баррелей в день до 10,407 миллионов баррелей в день - свежий недельный рекорд.
«Добыча в США остается ключевым фактором в среднесрочной перспективе, а не геополитика или Венесуэла», - сказал Ричи. - «Как таковые, новые недельные максимумы в добыче должны умерить энтузиазм по отношению к нефти, и, хотя максимумы нескольких недель явно позитивны, я не рассматриваю ценовую динамику на этой неделе как возможность роста к новым максимумам».
С начала недели цены на нефть торгуются с ростом примерно на 3%.
«Геополитическая напряженность также подкрепляет нынешнюю тенденцию к росту с учетом слухов, что США все ближе к санкциям в отношении венесуэльской нефтяной промышленности», - считают в компании JBC Energy, добавив, что также неясно, что может произойти с ядерной сделкой Ирана.
Апрельский бензин упал на 0,1% до $2,01 за галлон. Апрельский топочный мазут снизился на 0,6% до $1,992 за галлон после закрытия на более чем шестинедельном максимуме днем ранее.
Европа призвала Россию заключить контракт на транзит газа через Украину.
Еврокомиссия (ЕК) выступает за заключение очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Евросоюза через Украину, сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
«Еврокомиссия выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной. И он, по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объемы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной. Это то, что мы предлагаем», - сказал он.
Вице-президент также сказал, что есть «уважаемые европейские компании, которые готовы прийти и управлять этой системой трубопроводов, если будет долгосрочный заказ и коммерчески жизнеспособные объемы газа».
Ранее Шефчович говорил, что Еврокомиссия готова стать координатором между Россией и Украиной, если будут переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,