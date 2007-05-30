Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» - ЗМІ

Если бы он хотел на острова, он бы был там уже в 90-х
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:52
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:26
Re: Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» -
Старая новость, 30.05.2007:
https://news.finance.ua/ua/news/-/99585/mavrodi-pretenduye-na-gazprom
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 26 бер, 2018 17:42
Re: Помер організатор найбільшої фінансової піраміди «МММ» -
Да ладно, умер в постели, а не с членом в руке и паяльником в ж***... Можно сказать нормально ушёл.
Зараз переглядають цей форум: myshapiton і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|