2587715 написав: BIGor написав: безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним. безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.

Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.



Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.

Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.

А в Украине ну прям таки медом намазано? Так что какой-то катастрофы не произойдет.Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.А в Украине ну прям таки медом намазано? rjkz написав: Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?

Так а зачем на этом останавливаться? Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?Так а зачем на этом останавливаться? За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.



Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене. rjkz написав: за еду - фудстемпы. за еду - фудстемпы. На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого. За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене.На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого.

Кажется, скоро мы дойдем до линчевания негров 😁 Кажется, скоро мы дойдем до линчевания негров 😁 \

\



Не у чувака угар, я уже его и в игнор отправил, но тут в Вашем посте это вижу и для информирования участников форума, чтоб не велись на эту дичь, отвечу.

8-й программе абсолютно пофиг куда платить абы человек не вылезал из бюджета и снимал там, где ведет его территориальный офис.

То есть, если человек живет в НЙ, а хочет переехать в Калифорнию, то ему надо взять трансферваучер на Калифорнию. И офис в Калифорнии выдаст уже местный трансфер ваучер, в котором будут указаны требования к жилью и сумма, за которую нельзя вылазить. Например, несколько лет назад столкнулся с одной проблемой, в которой фигурировал ваучер одинокого человека. Там была сумма что-то порядка 1850 долларов и сказано что он может снять студию. Но человек нашел за эти деньги 1бдрм в хорошей локации южного Бруклина.

Недавно на глаза попался экспленейшн оф ваучер другого человека. Там уже сумма чуть более 3 к долларов. Это очень некисло можно снять. Это уже в общем-то можно снять или 2 бдрм в хорошей локации южного Бруклина или даже в хорошем районе северозападного Бруклина и может даже на Манхеттене. К слову, познакомился во время ковида с парой свежих иммигрантов из Киева, молодая пара айтищников. Они сняли в Мидтауне Манхеттена (то есть, пуповее не может быть) студию за 2к. Ну, это им повезло конечно, но тем не менее это возможно. Хотя я там-бы жить не хотел с детьми.

Фудстемпы. Для неработающего 440 долларов в месяц. Ну как-бы некисло. У нас, точно не считал, но на 4-х уходит где-то с 1,5 к в месяц.

Это без безумия, но и не ужимаемся особо.

Так что одинокому человеку, можно сказать, дают больше на шару, чем мы тратим заработанного на одного члена семьи.



Школы - где живешь там дети и идут в школы.

И то, что паблик скул - кошмар, это гон росийской пропаганды.

Да, такие есть, но смотря в каком районе.

Но и самые крутые школы НЙ - это паблик скулз.

Стэвисент Хай Скул - это самая крутая школа НЙ, туда мечтает попасть каждый амбициозный студент. И это паблик скул.

Бруклин тэк, Стейтен Айленд тэкникел хайскул - это крутейшие паблик скул с уклоном в хайтек. Есть хайскулз с медицинским, юридическим, научным и пр уклонами. Там часть предметов можно зачесть уже в коледже. И это все - паблик скулз.

Есть школы чуть попроще, но с рейтингом до 5/10 вполне нормальные.

Там действительно надо смотреть на район, ибо в черном районе будет контингент стремный, но там и рейтинга не будет.

И в хайскул можно поступать куда угодно в пределах города, это в элементари и мидл скул надо ходить "по прописке". Но мои дети ходили в элементари скул 8\10 и после нее с блеском были приняты в частную мидл скул.

И в мидл были с отличной успеваемостью после паблик скул.

Старший сдает стейт тесты с результатами близкими к максимальным по штату.

Младший чуть хуже, но все равно нормально.



В общем, чувак не знаю где находится (обычно так линчуют Штаты на раше), но пробует убедить меня, что я не должен верить тому что вокруг меня и что я знаю.

В Штатах много проблем, особенно сейчас.

Не у чувака угар, я уже його и в игнор отправил, но тут в Вашем посте это вижу и для информирования участников форума, чтоб не велись на эту дичь, отвечу.

8-й программе абсолютно пофиг куда платить абы человек не вылезал из бюджета и снимал там, где ведет его территориальный офис.

То есть, если человек живет в НЙ, а хочет переехать в Калифорнию, то ему надо взять трансферваучер на Калифорнию. И офис в Калифорнии выдаст уже местный трансфер ваучер, в котором будут указаны требования к жилью и сумма, за которую нельзя вылазить. Например, несколько лет назад столкнулся с одной проблемой, в которой фигурировал ваучер одинокого человека. Там была сумма что-то порядка 1850 долларов и сказано что он может снять студию. Но человек нашел за эти деньги 1бдрм в хорошей локации южного Бруклина.

Недавно на глаза попался экспленейшн оф ваучер другого человека. Там уже сумма чуть более 3 к долларов. Это очень некисло можно снять. Это уже в общем-то можно снять или 2 бдрм в хорошей локации южного Бруклина или даже в хорошем районе северозападного Бруклина и может даже на Манхеттене. К слову, познакомился во время ковида с парой свежих иммигрантов из Киева, молодая пара айтищников. Они сняли в Мидтауне Манхеттена (то есть, пуповее не может быть) студию за 2к. Ну, это им повезло конечно, но тем не менее это возможно. Хотя я там-бы жить не хотел с детьми.

Фудстемпы. Для неработающего 440 долларов в месяц. Ну как-бы некисло. У нас, точно не считал, но на 4-х уходит где-то с 1,5 к в месяц.

Это без безумия, но и не ужимаемся особо.

Так что одинокому человеку, можно сказать, дают больше на шару, чем мы тратим заработанного на одного члена семьи.

Школы - где живешь там дети и идут в школы.

И то, что паблик скул - кошмар, это гон росийской пропаганды.

Да, такие есть, но смотря в каком районе.

Но и самые крутые школы НЙ - это паблик скулз.

Стэвисент Хай Скул - это самая крутая школа НЙ, туда мечтает попасть каждый амбициозный студент. И это паблик скул.

Бруклин тэк, Стейтен Айленд тэкникел хайскул - это крутейшие паблик скул с уклоном в хайтек. Есть хайскулз с медицинским, юридическим, научным и пр уклонами. Там часть предметов можно зачесть уже в коледже. И это все - паблик скулз.

Есть школы чуть попроще, но с рейтингом до 5/10 вполне нормальные.

Там действительно надо смотреть на район, ибо в черном районе будет контингент стремный, но там и рейтинга не будет.

И в хайскул можно поступать куда угодно в пределах города, это в элементари и мидл скул надо ходить "по прописке". Но мои дети ходили в элементари скул 8\10 и после нее с блеском были приняты в частную мидл скул.

И в мидл были с отличной успеваемостью после паблик скул.

Старший сдает стейт тесты с результатами близкими к максимальным по штату.

Младший чуть хуже, но все равно нормально.

В общем, чувак не знаю где находится (обычно так линчуют Штаты на раше), но пробует убедить меня, что я не должен верить тому что вокруг меня и что я знаю.

В Штатах много проблем, особенно сейчас.

Вот, встретил знакомую, ее сын, который родился когда-то тут , получил американское образование в кампутерсайнс, в Калихворнии остался без работы и уже несколько месяцев не может найти работу. Ну так во-первых, сейчас у всех почти такая ситуация, что или в любой момент могут уволить...или уже уволили и с работой не фонтан. Ну и в ряде профессий ИИ выталкивает лишних и идут оптимизации за счет увольнений.

Ибо уже выяснили, что кроме "борщевого набора" в НЙ примерно сопоставимые с киевскими цены. Уже и яйца подешевели. Есть менее 3 долларов за дозу (12 щт).

Ну и как в том, анекдоте, когда пуйло попал в будущее, идет по Маскве, все ему нравится, люди везде сытые, доброжелательные, вежливые.

Жарко стало, защел пива попить, ему налили, он "Сколько с меня?"- "15 гривен". rjkz

Такий собі "вінегрет" цікавий...



Наприклад, я вже багато років не зустрічав таких виразів - а його текстах є:

"безземельный крестьянин"

"Разница в Юрьев день"

Явно "палится" випускник Новосибірського вищого військово-політичного училища.



News from France



Я активно спілкуюся та зустрічаюся з українською діаспорою.

Сьогодні говорили про те, про що я написав тут на гілці про еміграцію та заробітчанство: у Францію активно прибуває українська молодь у віці 18…22 роки.

Сьогодні одна пані задала доволі цікаве питання:

«Скажіть будь ласка, мій син приїхав у Францію, я тут вже три роки, хоче подати на свій перший ТЗ, є житло, префектура Créteil, нам потрібно прямо в префекту (переживаю поки отримаю рандеву) чи на Port de Villette - як перший раз для всіх українців?»

Доволі цікаве запитання, нашим українцям можливо пригодиться і зміст, і моя відповідь нашій пані.

По змісту:

- «ТЗ» - тимчасовий захист, у Франції має абревіатуру “APS”. Видає українцям державний орган, назву якого ми знаємо по французьких фільмах: «префектура». Не треба лякатися цього слова: це державний орган, який займається цивільними справами та іноземцями. Цікаво, що принципи роботи префектур з поки що незрозумілих для мене причин суттєво відрізняються. В деяких вимагають з українців карколомну кількість документів, ще й з перекладом. В деяких - нічого не вимагають та приймають документи в оригіналі без перекладу на французьку. В деяких префектурах на прийом попасти досить легко - достатньо відправити лист на e-mail, в деяких це величезна проблема з втратою нервів. Цікаво працюють французькі державні органи: «Хто як хоче - так і…

виконує».



В Port de Villette (це майже Париж) на сьогодні працює ЄДИНИЙ на всю Францію пункт прийому біженців з України. Не слід в наші дні від нього очікувати занадто багато: дуже обмежені можливості в розміщення в таборі біженців із дуже скрутними умовами.

Раніше пунктів було багато та вони надавали величезний спектр послуг та суттєво допомагали.



Все більш-менш нормально, якщо прибулець із України має родичів/приятелів/знайомих, які можуть надати житло. Це зараз саме головне!

Пройшли ті часи, коли видавали навіть 3-к квартири в будинках, які належать меріям міст.



Саме така ситуація у цієї пані: вона мешкає у Франції вже три роки, житло має, тому я не бачу проблем для сина: вона оформить від руки спеціальний документ (підтвердження надання житла), додасть фотокопію свого паспорта та документа (того ж APS), обовʼязково двійку квитанцій сплати за електрику та воду - і хлопцеві не треба йти в табір переселенців.

Треба йти в Префектуру за місцем проживання та отримати документ під назвою APS.

Надає право працювати та вчитися.

News from USA/Ukraine



В квітні 2024 року я активно відвідував нашу діаспору в США: прилетів в San Francisco (була зустріч з нашими випускниками на території [i]Stanford University) [/i]10 квітня - а через 3 дні відлетів в Atlanta (штат Джорджія) - звідти літаком в Charlott (штат Північна Кароліна) - там взяв авто на прокат та відвідував українців як в штаті North Carolina, так і штаті South Carolina.

Найбільш цікаво було прийняти участь у "Фестивалі різних країн світу", де Україну було представлено реально дуже дуже ярко та креативно. Був здивований тим, що всім відвідувачам нашого повільойону видавали українські прапори, дітям - українські (!) цукерки, а дорослим - кожному (!) баночку українського квасу "Білий". Один павільйон був присвячений особливостям віросповідання в Україні - там запрошували відвідувати українську церкву в США.

Ну реально "наші" круто організували.

Запам"ятался бесіда з колишніми одеситами, які мали двох дітей та бідкалися тим, що невідомо що з освітою українських дітей буде.



Сьогодні є нова інформація про те, що тоді започаткувала українська діаспора - школа для українських дітей і що вони мають на сьогодні.

Дуже рекомендую свіжий репортаж, події в якому почалися саме в квітні 2024 року:

Сьогодні є нова інформація про те, що тоді започаткувала українська діаспора - школа для українських дітей і що вони мають на сьогодні.

Дуже рекомендую свіжий репортаж, події в якому почалися саме в квітні 2024 року:

https://vilni-media.com/2025/10/17/ukra ... nR3zdwMwUA

No news good news. flyman

No news good news. News from TurkeyNo news good news.



News from the Philippines:

No bald sufferer in the Philippines - great news! News from the Philippines:No bald sufferer in the Philippines - great news! Hotab Повідомлень: 16828 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2520 раз. Профіль 5 4 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 19:20 Hotab написав: flyman написав: News from Turkey



No news good news. News from TurkeyNo news good news.

News from the Philippines:

No bald sufferer in the Philippines - great news! News from the Philippines:No bald sufferer in the Philippines - great news!

А мені пан флайман реально подобається, з ним не можна не веселитися...

Широта інтересів неймовірна: то спроба створити "Робота, який приносить у дзьобику готівкові гроші" (там позиціонував себе як досвідченого "інженера-механіка"), то розбудовою гігантського проєкту - слідкувала роками вся українська спільнота - "Оточити каваліра кийками" (там позиціонував себе як "інженера-будівельника"), то прославленого на весь Київ дизайнера приміщень з Альбомом проєктів "Куля із справжнього гімна на площі в 15 кв. м" (на цьому форумі були оприлюднені аж три проєктних рішення - і слід визнати - доволі цікаві), то автора тритомної економічної праці "Інфляція в тих 197 країнах світу, де ніколи в житті не бував і в першій третині ХХІ сторіччя точно не буде" (там позиціонував себе як "Master of Science in Applied Economics"), то як "Мачо з Кукарачі" (там позиціонує себе як "секс-гангстер" з Бучі - фахівець з філіппінських дівчаток)... Гадаю, заздрять всі чоловіки форуму...

Зараз збирає документи на включення в Книгу рекордів Гіннеса в номінації:

"Майже 500 000 повідомлень на Фінансовому форумі України".

Нам всім тільки заздрити. А мені пан флайман реально подобається, з ним не можна не веселитися...Широта інтересів неймовірна: то спроба створити "Робота, який приносить у дзьобику готівкові гроші" (там позиціонував себе як досвідченого "інженера-механіка"), то розбудовою гігантського проєкту - слідкувала роками вся українська спільнота - "Оточити каваліра кийками" (там позиціонував себе як "інженера-будівельника"), то прославленого на весь Київ дизайнера приміщень з Альбомом проєктів "Куля із справжнього гімна на площі в 15 кв. м" (на цьому форумі були оприлюднені аж три проєктних рішення - і слід визнати - доволі цікаві), то автора тритомної економічної праці "Інфляція в тих 197 країнах світу, де ніколи в житті не бував і в першій третині ХХІ сторіччя точно не буде" (там позиціонував себе як "Master of Science in Applied Economics"), то як "Мачо з Кукарачі" (там позиціонує себе як "секс-гангстер" з Бучі - фахівець з філіппінських дівчаток)... Гадаю, заздрять всі чоловіки форуму...Зараз збирає документи на включення в Книгу рекордів Гіннеса в номінації:"Майже 500 000 повідомлень на Фінансовому форумі України".Нам всім тільки заздрити. akurt

