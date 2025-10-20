Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним.
В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.
Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.
І в нас комунальні платежі можна не платити роками (лох сусід/сусідка заплатить і за себе і за цього розумного хлопця/дівчину)
rjkz написав:Так что какой-то катастрофы не произойдет. Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят. А в Украине ну прям таки медом намазано?
rjkz написав:Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно? Так а зачем на этом останавливаться?
За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.
Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене.
rjkz написав:за еду - фудстемпы.
На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого.
Кажется, скоро мы дойдем до линчевания негров 😁
Не у чувака угар, я уже его и в игнор отправил, но тут в Вашем посте это вижу и для информирования участников форума, чтоб не велись на эту дичь, отвечу. 8-й программе абсолютно пофиг куда платить абы человек не вылезал из бюджета и снимал там, где ведет его территориальный офис. То есть, если человек живет в НЙ, а хочет переехать в Калифорнию, то ему надо взять трансферваучер на Калифорнию. И офис в Калифорнии выдаст уже местный трансфер ваучер, в котором будут указаны требования к жилью и сумма, за которую нельзя вылазить. Например, несколько лет назад столкнулся с одной проблемой, в которой фигурировал ваучер одинокого человека. Там была сумма что-то порядка 1850 долларов и сказано что он может снять студию. Но человек нашел за эти деньги 1бдрм в хорошей локации южного Бруклина. Недавно на глаза попался экспленейшн оф ваучер другого человека. Там уже сумма чуть более 3 к долларов. Это очень некисло можно снять. Это уже в общем-то можно снять или 2 бдрм в хорошей локации южного Бруклина или даже в хорошем районе северозападного Бруклина и может даже на Манхеттене. К слову, познакомился во время ковида с парой свежих иммигрантов из Киева, молодая пара айтищников. Они сняли в Мидтауне Манхеттена (то есть, пуповее не может быть) студию за 2к. Ну, это им повезло конечно, но тем не менее это возможно. Хотя я там-бы жить не хотел с детьми. Фудстемпы. Для неработающего 440 долларов в месяц. Ну как-бы некисло. У нас, точно не считал, но на 4-х уходит где-то с 1,5 к в месяц. Это без безумия, но и не ужимаемся особо. Так что одинокому человеку, можно сказать, дают больше на шару, чем мы тратим заработанного на одного члена семьи.
Школы - где живешь там дети и идут в школы. И то, что паблик скул - кошмар, это гон росийской пропаганды. Да, такие есть, но смотря в каком районе. Но и самые крутые школы НЙ - это паблик скулз. Стэвисент Хай Скул - это самая крутая школа НЙ, туда мечтает попасть каждый амбициозный студент. И это паблик скул. Бруклин тэк, Стейтен Айленд тэкникел хайскул - это крутейшие паблик скул с уклоном в хайтек. Есть хайскулз с медицинским, юридическим, научным и пр уклонами. Там часть предметов можно зачесть уже в коледже. И это все - паблик скулз. Есть школы чуть попроще, но с рейтингом до 5/10 вполне нормальные. Там действительно надо смотреть на район, ибо в черном районе будет контингент стремный, но там и рейтинга не будет. И в хайскул можно поступать куда угодно в пределах города, это в элементари и мидл скул надо ходить "по прописке". Но мои дети ходили в элементари скул 8\10 и после нее с блеском были приняты в частную мидл скул. И в мидл были с отличной успеваемостью после паблик скул. Старший сдает стейт тесты с результатами близкими к максимальным по штату. Младший чуть хуже, но все равно нормально.
В общем, чувак не знаю где находится (обычно так линчуют Штаты на раше), но пробует убедить меня, что я не должен верить тому что вокруг меня и что я знаю. В Штатах много проблем, особенно сейчас. Вот, встретил знакомую, ее сын, который родился когда-то тут , получил американское образование в кампутерсайнс, в Калихворнии остался без работы и уже несколько месяцев не может найти работу. Ну так во-первых, сейчас у всех почти такая ситуация, что или в любой момент могут уволить...или уже уволили и с работой не фонтан. Ну и в ряде профессий ИИ выталкивает лишних и идут оптимизации за счет увольнений.
Кстати, хотел спросить у того чувака, а сколько стоят продукты у них на раше? Ибо уже выяснили, что кроме "борщевого набора" в НЙ примерно сопоставимые с киевскими цены. Уже и яйца подешевели. Есть менее 3 долларов за дозу (12 щт). Ну и как в том, анекдоте, когда пуйло попал в будущее, идет по Маскве, все ему нравится, люди везде сытые, доброжелательные, вежливые. Жарко стало, защел пива попить, ему налили, он "Сколько с меня?"- "15 гривен".
То є такий дописувач 2587715. Він особисто увірвався на цю гілку несподівано і несе інколи дуже неперевірену інформацію, яку невідомо звідки бере. Такий собі "вінегрет" цікавий...
Наприклад, я вже багато років не зустрічав таких виразів - а його текстах є: "безземельный крестьянин" "Разница в Юрьев день" Явно "палится" випускник Новосибірського вищого військово-політичного училища.
Оригінальності додає доволі цікава та правильна українська мова - в половині дописів - але в наш час це вже не дивно. ТАМ теж вже вивчили українську.
Я активно спілкуюся та зустрічаюся з українською діаспорою. Сьогодні говорили про те, про що я написав тут на гілці про еміграцію та заробітчанство: у Францію активно прибуває українська молодь у віці 18…22 роки. Сьогодні одна пані задала доволі цікаве питання: «Скажіть будь ласка, мій син приїхав у Францію, я тут вже три роки, хоче подати на свій перший ТЗ, є житло, префектура Créteil, нам потрібно прямо в префекту (переживаю поки отримаю рандеву) чи на Port de Villette - як перший раз для всіх українців?» Доволі цікаве запитання, нашим українцям можливо пригодиться і зміст, і моя відповідь нашій пані. По змісту: - «ТЗ» - тимчасовий захист, у Франції має абревіатуру “APS”. Видає українцям державний орган, назву якого ми знаємо по французьких фільмах: «префектура». Не треба лякатися цього слова: це державний орган, який займається цивільними справами та іноземцями. Цікаво, що принципи роботи префектур з поки що незрозумілих для мене причин суттєво відрізняються. В деяких вимагають з українців карколомну кількість документів, ще й з перекладом. В деяких - нічого не вимагають та приймають документи в оригіналі без перекладу на французьку. В деяких префектурах на прийом попасти досить легко - достатньо відправити лист на e-mail, в деяких це величезна проблема з втратою нервів. Цікаво працюють французькі державні органи: «Хто як хоче - так і… виконує».
В Port de Villette (це майже Париж) на сьогодні працює ЄДИНИЙ на всю Францію пункт прийому біженців з України. Не слід в наші дні від нього очікувати занадто багато: дуже обмежені можливості в розміщення в таборі біженців із дуже скрутними умовами. Раніше пунктів було багато та вони надавали величезний спектр послуг та суттєво допомагали.
Все більш-менш нормально, якщо прибулець із України має родичів/приятелів/знайомих, які можуть надати житло. Це зараз саме головне! Пройшли ті часи, коли видавали навіть 3-к квартири в будинках, які належать меріям міст.
Саме така ситуація у цієї пані: вона мешкає у Франції вже три роки, житло має, тому я не бачу проблем для сина: вона оформить від руки спеціальний документ (підтвердження надання житла), додасть фотокопію свого паспорта та документа (того ж APS), обовʼязково двійку квитанцій сплати за електрику та воду - і хлопцеві не треба йти в табір переселенців. Треба йти в Префектуру за місцем проживання та отримати документ під назвою APS. Надає право працювати та вчитися. На відміну від інших країн ЄС треба поновлювати кожні 6 місяців.
В квітні 2024 року я активно відвідував нашу діаспору в США: прилетів в San Francisco (була зустріч з нашими випускниками на території [i]Stanford University) [/i]10 квітня - а через 3 дні відлетів в Atlanta (штат Джорджія) - звідти літаком в Charlott (штат Північна Кароліна) - там взяв авто на прокат та відвідував українців як в штаті North Carolina, так і штаті South Carolina. Найбільш цікаво було прийняти участь у "Фестивалі різних країн світу", де Україну було представлено реально дуже дуже ярко та креативно. Був здивований тим, що всім відвідувачам нашого повільойону видавали українські прапори, дітям - українські (!) цукерки, а дорослим - кожному (!) баночку українського квасу "Білий". Один павільйон був присвячений особливостям віросповідання в Україні - там запрошували відвідувати українську церкву в США. Ну реально "наші" круто організували. Запам"ятался бесіда з колишніми одеситами, які мали двох дітей та бідкалися тим, що невідомо що з освітою українських дітей буде.
Сьогодні є нова інформація про те, що тоді започаткувала українська діаспора - школа для українських дітей і що вони мають на сьогодні. Дуже рекомендую свіжий репортаж, події в якому почалися саме в квітні 2024 року: https://vilni-media.com/2025/10/17/ukra ... nR3zdwMwUA
